  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schweizer Doppelsieg in der Team-Kombi Mike von Grünigen: «Odi hat heute Silber gewonnen»

Luca Betschart

9.2.2026

Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen»

Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen»

09.02.2026

Gold für von Allmen und Nef, Silber für Odermatt und Meillard: Die Schweizer dominieren die Team-Kombination. Ski-Legende Michael «Mike» von Grünigen spricht von einem persönlichen Erfolg für Marco Odermatt – trotz verpasstem Sieg.

,

Andreas Aeschbach, Syl Battistuzzi

09.02.2026, 19:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach Abfahrts-Gold gewinnt Franjo von Allmen in Bormio in der Team-Kombination mit Tanguy Nef gleich nochmals Gold. Silber geht an Marco Odermatt/Loïc Meillard.
  • Im Gespräch mit blue Sport erläutert der ehemalige Riesenslalom-Weltmeister Michael von Grünigen, wieso die Topografie im Slalom Tanguy Nef in die Karten spielte. 
  • Es seien zwar noch nicht die Spiele von Marco Odermatt, aber mit Silber habe der Nidwaldner heute persönlich gewonnen, ist sich von Grünigen sicher. 
Mehr anzeigen

Michael von Grünigen …

... über die Ausgangslage vor dem Rennen

«Heute Morgen, als ich die Liste durchschaute, fand ich viele Favoriten. Aber die Schweizer haben auf jeden Fall dazugehört. Es war sicher auch noch abhängig von der Topografie des Slaloms, der dem einen oder anderen in die Karten gespielt hat.»

... wieso die Piste Tanguy Nef zusagte

«Tanguy ist ein Slalomfahrer, der immer voll fährt. Gerade in mittelsteilen Passagen, in denen er extrem schnelle Passagen fahren kann – das hat er heute gezeigt. Er hat auch einen super Lauf erwischt: Er ist oben vorsichtig gestartet, aber er ist in einen guten Rhythmus gekommen. Dort, wo er andere Schwierigkeiten hat – über die kleinen Wellen in die Fläche hinein –  hat er das wirklich auch super erwischt. Er ist ein Spezialist bei schnellen Schwüngen auf dem Flachen. Daher war das wirklich ein super Lauf, den er gezeigt hat.»

Schweizer Doppelsieg in Team-Kombi. Von Allmen und Nef holen Gold, Meillard und Odermatt Silber

Schweizer Doppelsieg in Team-KombiVon Allmen und Nef holen Gold, Meillard und Odermatt Silber

... beim Slalom lieber am Start oder schon im Ziel?

«Ich wäre lieber ein Slalomfahrer, weil ich einfach weiss, dass ich auf der Abfahrt keine Chance hätte. Aber ich glaube, es spielt nicht so eine Rolle. Es ist ein Rennen wie jedes andere Rennen auch, aber du kannst eigentlich deine Spezialitäten ausspielen. Du hast einen Lauf. Entweder es haut hin oder nicht. Natürlich trägst du noch die Verantwortung für einen Teamkameraden. Aber ich glaube, das macht das Format auch spannend. Es ist auch gut, wenn mal etwas Neues ist. Wir haben letztes Jahr schon bei der WM gesehen, dass es ein interessantes Format geben kann. Und von dem her finde ich es cool.»

Gold-Jäger Odermatt holt «nur» Silber. Sind es noch nicht seine Spiele?

«Ja, wenn man es so betrachtet, vielleicht noch nicht. Wenn man rückblickend auf die Abfahrt schaut, wollte er die unbedingt gewinnen. Das ist ganz klar. Dort war die Enttäuschung sehr gross. Heute kann man sagen, dass er Silber gewonnen hat – in diesem Format, in dieser Konstellation und wie das Rennen gelaufen ist. Für Meillard war es nicht der Top-Hang, aber für Loïc sicher ein gutes Training für den Slalom, wo er sicher noch das eine oder andere am Setup schreiben kann.»

Hier ist klar: Die Schweiz gewinnt zwei Kombi-Medaillen

Hier ist klar: Die Schweiz gewinnt zwei Kombi-Medaillen

Nach Alex Vinatzers Zieleinfahrt gibt's bei Nef und Co. kein Halten mehr.

09.02.2026

Das könnte dich auch interessieren

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Das «Wunderkind vom Matterhorn» über den enormen Druck nach seinem Olympia-Gold 1988 und den Umgang mit hohen Erwartungen im Skisport. Ein Gespräch über seine Skikarriere, Pionierarbeit beim Helmtragen und den Fokus, den es an der Weltspitze braucht.

04.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Die Ski-Legende blickt auf ihre drei Olympiasiege zurück und spricht offen über den tödlichen Unfall ihrer Kollegin Ulrike Maier, Druck und tiefe Freundschaften im Skisport. Ein bewegendes Gespräch mit einer aussergewöhnlichen Athletin.

30.01.2026

Meistgelesen

Deschwanden holt Bronze ++ Vonn mit erster Reaktion nach Horror-Sturz ++ Von Allmen schreibt Geschichte
SRF-Experte wütet über Jury-Entscheid: «Schweinerei!»
Diese Frau holte tausende Kinder aus der Nazi-Hölle – und doch kennt sie fast niemand
FDP-Ständerat Thierry Burkart liebt Ex-Fussballerin
Gil Ofarim nach Finale: «Ich denke nicht daran, gegen Ariel rechtlich vorzugehen»

Mehr Olympia

Rodeln. Natalie Maag noch mit Chance auf Olympiadiplom

RodelnNatalie Maag noch mit Chance auf Olympiadiplom

Verlobte von Jake Paul. Glamour-Girl Jutta Leerdam holt Eisschnelllauf-Gold – McGregor ohne Diplom

Verlobte von Jake PaulGlamour-Girl Jutta Leerdam holt Eisschnelllauf-Gold – McGregor ohne Diplom

Eisschnelllauf. Leerdam gewinnt Gold, McGregor ohne Diplom

EisschnelllaufLeerdam gewinnt Gold, McGregor ohne Diplom

Tanguy Nef nach langer Durststrecke ganz oben. «Als Duo mit Abfahrt-Olympiasieger, das war für mich eine Inspiration»

Tanguy Nef nach langer Durststrecke ganz oben«Als Duo mit Abfahrt-Olympiasieger, das war für mich eine Inspiration»

Stimmen zur Team-Kombi. Nef: «Ich habe mein ganzes Leben für diesen Moment gearbeitet»

Stimmen zur Team-KombiNef: «Ich habe mein ganzes Leben für diesen Moment gearbeitet»