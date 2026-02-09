Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen» 09.02.2026

Gold für von Allmen und Nef, Silber für Odermatt und Meillard: Die Schweizer dominieren die Team-Kombination. Ski-Legende Michael «Mike» von Grünigen spricht von einem persönlichen Erfolg für Marco Odermatt – trotz verpasstem Sieg.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach Abfahrts-Gold gewinnt Franjo von Allmen in Bormio in der Team-Kombination mit Tanguy Nef gleich nochmals Gold. Silber geht an Marco Odermatt/Loïc Meillard.

Im Gespräch mit blue Sport erläutert der ehemalige Riesenslalom-Weltmeister Michael von Grünigen, wieso die Topografie im Slalom Tanguy Nef in die Karten spielte.

Es seien zwar noch nicht die Spiele von Marco Odermatt, aber mit Silber habe der Nidwaldner heute persönlich gewonnen, ist sich von Grünigen sicher. Mehr anzeigen

Michael von Grünigen …

... über die Ausgangslage vor dem Rennen

«Heute Morgen, als ich die Liste durchschaute, fand ich viele Favoriten. Aber die Schweizer haben auf jeden Fall dazugehört. Es war sicher auch noch abhängig von der Topografie des Slaloms, der dem einen oder anderen in die Karten gespielt hat.»

... wieso die Piste Tanguy Nef zusagte

«Tanguy ist ein Slalomfahrer, der immer voll fährt. Gerade in mittelsteilen Passagen, in denen er extrem schnelle Passagen fahren kann – das hat er heute gezeigt. Er hat auch einen super Lauf erwischt: Er ist oben vorsichtig gestartet, aber er ist in einen guten Rhythmus gekommen. Dort, wo er andere Schwierigkeiten hat – über die kleinen Wellen in die Fläche hinein – hat er das wirklich auch super erwischt. Er ist ein Spezialist bei schnellen Schwüngen auf dem Flachen. Daher war das wirklich ein super Lauf, den er gezeigt hat.»

... beim Slalom lieber am Start oder schon im Ziel?

«Ich wäre lieber ein Slalomfahrer, weil ich einfach weiss, dass ich auf der Abfahrt keine Chance hätte. Aber ich glaube, es spielt nicht so eine Rolle. Es ist ein Rennen wie jedes andere Rennen auch, aber du kannst eigentlich deine Spezialitäten ausspielen. Du hast einen Lauf. Entweder es haut hin oder nicht. Natürlich trägst du noch die Verantwortung für einen Teamkameraden. Aber ich glaube, das macht das Format auch spannend. Es ist auch gut, wenn mal etwas Neues ist. Wir haben letztes Jahr schon bei der WM gesehen, dass es ein interessantes Format geben kann. Und von dem her finde ich es cool.»

Gold-Jäger Odermatt holt «nur» Silber. Sind es noch nicht seine Spiele?

«Ja, wenn man es so betrachtet, vielleicht noch nicht. Wenn man rückblickend auf die Abfahrt schaut, wollte er die unbedingt gewinnen. Das ist ganz klar. Dort war die Enttäuschung sehr gross. Heute kann man sagen, dass er Silber gewonnen hat – in diesem Format, in dieser Konstellation und wie das Rennen gelaufen ist. Für Meillard war es nicht der Top-Hang, aber für Loïc sicher ein gutes Training für den Slalom, wo er sicher noch das eine oder andere am Setup schreiben kann.»

