Manipulierte Anzüge Gibt's nach den Penis-Tricks im Skispringen bald eine Knochen-Messung?

dpa

20.2.2026 - 11:39

Um die Anzuggrösse beim Skispringen gibt es immer wieder Diskussionen. (Archivbild)
picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa
picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Berichte zu möglichen Penis-Tricksereien im Skispringen sorgten zuletzt für Wirbel. Ein deutscher Sportdirektor sieht Handlungsbedarf bei der Vermessung der Sportler. Nun äussert sich der Weltverband.

DPA

20.02.2026, 11:39

keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach Berichten über mögliche Manipulationen bei der Anzugvermessung im Skispringen durch aufgespritzte Geschlechtsteile stellt die FIS strengere und präzisere Messmethoden in Aussicht.
  • Chefkontrolleur Mathias Hafele favorisiert künftig eine Knochen- oder manuelle Messung markanter Körperpunkte, um Manipulationen beim entscheidenden Schrittmass zu verhindern.
  • Obwohl es laut DSV-Sportdirektor Horst Hüttel keine konkreten Betrugshinweise gibt, sieht der Verband Handlungsbedarf. Über mögliche Änderungen soll bis zur FIS-Vollversammlung im Sommer entschieden werden.
Mehr anzeigen

Nach Spekulationen um Penis-Tricksereien im Skispringen und der Forderung nach veränderten Messmethoden hat Chefkontrolleur Mathias Hafele Neuerungen in Aussicht gestellt. «Wir arbeiten im Hintergrund bereits an Methoden, dass das schwierige Thema verbessert wird», sagte der Österreicher der «Bild».

Anzug-Skandal im Skispringen. «Es ist wichtig, dass du deinen Penis mit Klebeband festklebst»

Anzug-Skandal im Skispringen«Es ist wichtig, dass du deinen Penis mit Klebeband festklebst»

Hafele erklärte: «Wir favorisieren eine Knochenmessung, auch eine manuelle. Sprich, dass man ganz wie in alten Zeiten markante Körperpunkte festlegt, wie zum Beispiel der Hüftknochen, und dann mit einem Massband arbeitet. Auch eine Messung an der Aussenseite ist möglich und der Schritt wird dann prozentual dazugerechnet.»

Sportdirektor Hüttel sieht «Handlungsbedarf»

Für die Bestimmung der Grösse der Sprunganzüge werden die Springer vom Weltverband FIS vermessen. Vereinfacht formuliert: Mehr Stoff an der richtigen Stelle sorgt für mehr Auftrieb. Rund um den Jahreswechsel hatte die «Bild» berichtet, es solle Sportler geben, die für ein paar Millimeter mehr Stoff zu Hyaluronsäure gegriffen hätten, um vor der Messung ihren Penis aufzuspritzen.

«Das Problem an der ganzen Sache ist: Die derzeitige Vermessung wird von einem 3D-Scanner gemacht. Der Punkt, wo das Schrittmass genommen wird, wird aber händisch festgelegt», sagte Sportdirektor Horst Hüttel vom Deutschen Skiverband der Deutschen Presse-Agentur bei den Olympischen Winterspielen. «Je weiter unten sich die Geschlechtsteile befinden, desto weiter unten ist der Schritt beim Athleten in der FIS-Tabelle manifestiert.»

DSV-Sportdirektor Horst Hüttel sieht Handlungsbedarf bei der Vermessung der Sportler. (Archivbild)
Hendrik Schmidt/dpa
Hendrik Schmidt/dpa

Hüttel sagte zudem: «Ich habe keine Hinweise, dass betrogen wurde. Ich sehe trotzdem Handlungsbedarf, um das Thema aus der Welt zu schaffen.» Der 57-Jährige ergänzte in Italien: «Zumindest theoretisch gibt es die Möglichkeit zur Manipulation.»

Änderungen schon bald?

Hafele erklärte nun, dass bereits zur neuen Saison anders als bisher gemessen werden soll. «Wir, die FIS, arbeiten eng mit den Nationen zusammen. Wir stimmen uns auch mit dem medizinischen Komitee ab. Ich analysiere gerade sämtliche Möglichkeiten, die auf dem Markt sind. Doch es braucht eben Zeit. Das erste Meeting für die kommende Saison wird im März beim Weltcup-Abschluss stattfinden. In der FIS-Vollversammlung im Sommer wird dann abgestimmt.» Auch über eine Röntgenmethode werde nachgedacht.

