Leonie Beck berichtet von Krankheitssymptomen nach ihrem Rennen in der Seine. IMAGO/Eibner

Die Wasserqualität der Seine sorgte vor den olympischen Freiwasserrennen für Diskussionen. Nun sind die Wettkämpfe vorbei und eine deutsche Schwimmerin ist krank.

dpa / tbz dpa

Die deutsche Freiwasserschwimmerin Leonie Beck berichtet nach ihrem olympischen Rennen in der Seine von Krankheitssymptomen. Sie habe sich gestern neunmal übergeben, schrieb die 27-Jährige bei Instagram und berichtete zudem von Durchfall. Dazu postete Beck ein Bild, das sie etwas angeschlagen und mit erhobenem Daumen zeigt.

«Die Wasserqualität in der Seine ist genehmigt», fügt Beck ihrem Instagram-Post offensichtlich ironisch gemeint hinzu. Die Europameisterin hatte am Donnerstag ihr olympisches Rennen über zehn Kilometer bestritten und dabei den neunten Platz belegt.

Wasserwerte plötzlich gut genug

Um die Wasserqualität im grossen Pariser Fluss hatte es während der Olympische Spiele bereits rund um die Triathlon-Wettbewerbe viele Diskussionen gegeben. Zudem war ein Freiwasser-Training abgesagt worden, weil die Wasserwerte zu schlecht waren.

Olympia 2024 Vom 26. Juli bis 11. August findet in Paris die Sommerolympiade statt. Live-Berichte und Ticker, Medaillenspiegel und alle News immer auf blue News. sda

Für eine Übungseinheit am Mittwoch und die Rennen der Frauen am Donnerstag und der Männer am Freitag war die Wasserqualität laut Veranstalter dann aber ausreichend. Nach ihrem Wettkampf über zehn Kilometer hatte Beck noch die Hoffnung geäussert: «Ich hoffe, dass wir nichts davontragen.»

Investitionen von rund 1,4 Milliarden Euro

In den vergangenen Jahren investierte der Staat rund 1,4 Milliarden Euro, um die Seine zu säubern. Dafür mussten zahlreiche Haushalte an die Kanalisation angeschlossen werden, die ihr Abwasser zuvor direkt in die Seine und ihre Nebenflüsse geleitet hatten. Zudem wurde in Paris ein riesiges Überlaufbecken gebaut, damit bei starkem Regen die Kanalisation nicht mehr die Seine flutete.

Mehr aus dem Ressort

Zapped: CCs Kuss-Attacke und Klopps Geständnis Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport. 08.08.2024

Jürgen Klopp: «Die letzten vier Monate in Liverpool waren zu intensiv» Beim Internationalen Trainerkongress 2024 war Jürgen Klopp zu Gast. blue Sport fasst die besten Aussagen des Ex-Liverpool-Trainers zusammen. 01.08.2024

dpa / tbz