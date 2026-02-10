  1. Privatkunden
Flexibilität als grösste Stärke Nati-Direktor Weibel: «Es kann kommen, was will»

Luca Betschart

10.2.2026

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Lars Weibel spricht im Interview mit blue Sport vor der Abreise nach Mailand über das anstehende Olympia-Turnier.

05.02.2026

Nati-Direktor Lars Weibel versprüht vor der Olympia-Teilnahme viel Zuversicht und glaubt, dass sich die Schweizer Eishockey-Auswahl nicht so schnell aus dem Konzept bringen lässt.

,

Jüri Christen, Luca Betschart

10.02.2026, 15:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Eishockey-Nati startet nach langer Vorbereitung am 12. Februar in Mailand ins olympische Turnier und trifft zum Auftakt auf Frankreich.
  • Mit der erstmaligen Teilnahme der NHL-Spieler seit 2014 reist die Schweiz zum ersten Mal in Bestbesetzung zu einem Turnier an.
  • Nati-Direktor Lars Weibel zeigt sich zuversichtlich, verweist auf gelockerte Rahmenbedingungen, Teamreife und die hohe Anpassungsfähigkeit der Mannschaft.
Mehr anzeigen

Das Warten für die Eishockey-Nati und Direktor Lars Weibel hat ein Ende. Mit der Anreise nach Mailand am letzten Donnerstag ist der Olympia-Startschuss endlich gefallen. Bereits am 12. Februar ist die Schweiz im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich gefordert. 

«Wir haben sehr viel Klasse». Das sagen die Nati-Stars Genoni, Andrighetto und Bertschy vor der Olympia-Mission

«Wir haben sehr viel Klasse»Das sagen die Nati-Stars Genoni, Andrighetto und Bertschy vor der Olympia-Mission

«Wir haben auf diesen Event sehr lange hingearbeitet. Es war lange ein Thema», sagt Weibel und fügt an: «Wir haben ein gutes Gefühl, weil jeder weiss, was seine Aufgabe ist und gut vorbereitet ist. Auch weil es so nahe vor der Haustüre ist, sind wir alle kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten.»

«Kommt uns zugute, wenn die Mannschaft Auslauf hat»

Dass die NHL-Spieler erstmals seit 2014 mit von der Partie sind, steigert die Vorfreude zusätzlich. «Wir können erstmals in absoluter Bestbesetzung an ein Turnier. Wir freuen uns auch untereinander aufeinander, das ist eine wichtige Voraussetzung», so Weibel. «Und für das Turnier ist es schlicht ein absolutes Highlight, so nahe in Europa die Besten der Welt gegeneinander spielen zu sehen. Das ist wahrscheinlich etwas vom Schönsten, was du als Sportler erleben kannst.»

Eisfeld-Diskussionen in Mailand. Deshalb überdenkt Nati-Coach Fischer für Olympia seine Taktik

Eisfeld-Diskussionen in MailandDeshalb überdenkt Nati-Coach Fischer für Olympia seine Taktik

Volle Verstärkung aus Nordamerika ist nicht der einzige Unterschied im Vergleich zu den Spielen in Peking vor vier Jahren. Damals waren die Delegationen aufgrund der Corona-Pandemie arg eingeschränkt. «Wir freuen uns, dass wir ein anderes Set-up haben, weil die Bedingungen viel lockerer sein werden. Das kommt uns zugute, wenn die Mannschaft etwas Auslauf hat», so Weibel.

Gruppenspiele der Schweizer Nati

  • 12. Februar, 12.10 Uhr: Schweiz vs. Frankreich
  • 13. Februar, 21.10 Uhr: Kanada vs. Schweiz
  • 15. Februar, 12.10 Uhr: Schweiz vs. Tschechien
Mehr anzeigen

Sorgen macht sich der 51-Jährige auf alle Fälle nicht: «Auf der anderen Seite kann kommen, was will. Unsere Stärke ist die Flexibilität. Die Mannschaft kann sich immer anpassen, wenn etwas kommt. Und wir sind in den letzten vier Jahren als Mannschaft noch einmal gereift.»

Das könnte dich auch interessieren

Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

Patrick Fischer spricht mit blue Sport über das anstehende Olympia-Turnier in Milano und die eigenen Ambitionen.

06.02.2026

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Am Donnerstag wird die Eishockey-Nati mit dem Olympia-Outfit austestattet und macht sich anschliessend auf en Weg nach Mailand. blue Sport hat vor der Abreise mit Sven Andrighetto, Christoph Bertschy und Leonardo Genoni gesprochen.

05.02.2026

Kevin Fiala: «Der Rücktritt von Fischer und Weibel ist eine Extra-Motivation»

Kevin Fiala: «Der Rücktritt von Fischer und Weibel ist eine Extra-Motivation»

20.01.2026

Nati-Captain Josi über Schweizer Olympia-Chancen: «Alles ist möglich»

Nati-Captain Josi über Schweizer Olympia-Chancen: «Alles ist möglich»

03.02.2026

