Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten» Nati-Direktor Lars Weibel spricht im Interview mit blue Sport vor der Abreise nach Mailand über das anstehende Olympia-Turnier. 05.02.2026

Nati-Direktor Lars Weibel versprüht vor der Olympia-Teilnahme viel Zuversicht und glaubt, dass sich die Schweizer Eishockey-Auswahl nicht so schnell aus dem Konzept bringen lässt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Eishockey-Nati startet nach langer Vorbereitung am 12. Februar in Mailand ins olympische Turnier und trifft zum Auftakt auf Frankreich.

Mit der erstmaligen Teilnahme der NHL-Spieler seit 2014 reist die Schweiz zum ersten Mal in Bestbesetzung zu einem Turnier an.

Nati-Direktor Lars Weibel zeigt sich zuversichtlich, verweist auf gelockerte Rahmenbedingungen, Teamreife und die hohe Anpassungsfähigkeit der Mannschaft.

Das Warten für die Eishockey-Nati und Direktor Lars Weibel hat ein Ende. Mit der Anreise nach Mailand am letzten Donnerstag ist der Olympia-Startschuss endlich gefallen. Bereits am 12. Februar ist die Schweiz im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich gefordert.

«Wir haben auf diesen Event sehr lange hingearbeitet. Es war lange ein Thema», sagt Weibel und fügt an: «Wir haben ein gutes Gefühl, weil jeder weiss, was seine Aufgabe ist und gut vorbereitet ist. Auch weil es so nahe vor der Haustüre ist, sind wir alle kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten.»

«Kommt uns zugute, wenn die Mannschaft Auslauf hat»

Dass die NHL-Spieler erstmals seit 2014 mit von der Partie sind, steigert die Vorfreude zusätzlich. «Wir können erstmals in absoluter Bestbesetzung an ein Turnier. Wir freuen uns auch untereinander aufeinander, das ist eine wichtige Voraussetzung», so Weibel. «Und für das Turnier ist es schlicht ein absolutes Highlight, so nahe in Europa die Besten der Welt gegeneinander spielen zu sehen. Das ist wahrscheinlich etwas vom Schönsten, was du als Sportler erleben kannst.»

Volle Verstärkung aus Nordamerika ist nicht der einzige Unterschied im Vergleich zu den Spielen in Peking vor vier Jahren. Damals waren die Delegationen aufgrund der Corona-Pandemie arg eingeschränkt. «Wir freuen uns, dass wir ein anderes Set-up haben, weil die Bedingungen viel lockerer sein werden. Das kommt uns zugute, wenn die Mannschaft etwas Auslauf hat», so Weibel.

Gruppenspiele der Schweizer Nati 12. Februar, 12.10 Uhr: Schweiz vs. Frankreich

13. Februar, 21.10 Uhr: Kanada vs. Schweiz

15. Februar, 12.10 Uhr: Schweiz vs. Tschechien

Sorgen macht sich der 51-Jährige auf alle Fälle nicht: «Auf der anderen Seite kann kommen, was will. Unsere Stärke ist die Flexibilität. Die Mannschaft kann sich immer anpassen, wenn etwas kommt. Und wir sind in den letzten vier Jahren als Mannschaft noch einmal gereift.»

