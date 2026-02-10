  1. Privatkunden
Schweizer Speed-Stars in der Krise Nef: «Ich verstehe, dass Suter und Flury zuerst keine Interviews geben wollten»

Luca Betschart

10.2.2026

Sonja Nef :«Die alpinen Frauen sind in einer schwierigen Situation»

Sonja Nef :«Die alpinen Frauen sind in einer schwierigen Situation»

Die Schweizerinnen enttäuschen in der alpinen Kombination. Sonja Nef kann den Frust verstehen, wundert sich aber trotzdem über das Verhalten nach dem Rennen.

10.02.2026

Die Schweizer Speed-Fahrerinnen halten auch in der Abfahrt der Team-Kombination nicht mit den Schnellsten mit und haben danach auch wenig Lust auf Interviews. Sonja Nef spricht in ihrer Analyse von einer Krise.

,

Jüri Christen, Luca Betschart

10.02.2026, 19:03

10.02.2026, 19:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Team-Kombination gehen die Schweizer Frauen leer aus. Als bestes Duo fahren Jasmine Flury und Wendy Holdener auf Platz 6.
  • Für Sonja Nef ist die ausbleibende Medaille keine Überraschung: «Es ist sicher eine Krise da im Schweizer Abfahrtsteam der Frauen.»
  • Nef zeigt Verständnis dafür, dass die Speed-Fahrerinnen Corinne Suter und Jasmine Flury das Interview kurz nach ihrer Abfahrt auslassen.
Mehr anzeigen

In der Team-Kombination der Frauen sind die Erwartungen an die Schweizer Teams verhalten. Zwar stellt Swiss-Ski mit Camille Rast und Wendy Holdener zwei absolute Slalom-Topfahrerinnen. Im Speed-Bereich allerdings fahren Corinne Suter und Co. der Konkurrenz derzeit hinterher.

So ist es keine grosse Überraschung, dass sich in der Team-Kombination schon nach der Abfahrt abzeichnet, dass die Schweiz im Medaillenkampf leer ausgeht. Corinne Suter und Jasmine Flury schlagen sich vom Schweizer Quartett am besten, verlieren aber über eineinhalb Sekunden auf die Bestzeit. Eine Hypothek, die auch Rast und Holdener nicht mehr korrigieren können.  

Überraschung in Team-Kombination. Schweizerinnen verpassen Medaille, Shiffrin patzt – Gold geht nach Österreich

Überraschung in Team-KombinationSchweizerinnen verpassen Medaille, Shiffrin patzt – Gold geht nach Österreich

«Eigentlich gehören Interviews zum Job»

«Die Schweizer Speed-Fahrerinnen sind in einer ganz schwierigen Situation. So wie es auch in dieser Saison im Weltcup gelaufen ist, wäre es eine Überraschung gewesen, wenn es eine Medaille gegeben hätte», sagt Sonja Nef im Gespräch mit blue Sport. «Wir sind uns natürlich anders gewöhnt in der Vergangenheit. Es fehlt eine Lara Gut-Behrami oder Michelle Gisin. Corinne Suter performt nicht momentan – und auch die anderen. Es ist sicher eine Krise da im Schweizer Abfahrtsteam der Frauen.»

Dass Suter und Flury nach ihrer Abfahrt das SRF-Interview schwänzen, kann Nef nachvollziehen: «Ich verstehe es als Athletin. Eigentlich gehört es zum Job, dass man Interviews gibt. Aber am meisten sind immer die Athletinnen enttäuscht.»

Die Schweiz habe Athletinnen im Aufgebot, die schon Grosses erreicht haben und zudem bei den nächsten Spielen in vier Jahren nicht mehr dabei sein werden, erklärt Nef und sagt: «Ich verstehe, dass sie zuerst selbst mal mit dieser Enttäuschung leben müssen, weil sie nicht nur ein wenig hinter den Medaillen sind, sondern wirklich total abgeschlagen.»

