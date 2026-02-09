  1. Privatkunden
Stimmen zur Team-Kombi Nef: «Ich habe mein ganzes Leben für diesen Moment gearbeitet»

SDA

9.2.2026 - 17:49

Hier ist klar: Die Schweiz gewinnt zwei Kombi-Medaillen

Hier ist klar: Die Schweiz gewinnt zwei Kombi-Medaillen

Nach Alex Vinatzers Zieleinfahrt gibt's bei Nef und Co. kein Halten mehr.

09.02.2026

Vier Schweizer stehen in der Olympia-Team-Kombination auf dem Podest. Alle sind sich im Interview bei SRF einig, dass im Team zu fahren für deutlich mehr Stress sorgt. Die Reaktionen auf den Doppel-Erfolg.

Keystone-SDA

09.02.2026, 17:49

09.02.2026, 18:35

Tanguy Nef (Olympiasieger)

«Es ist verrückt. Ich habe es nicht erwartet. Wir wussten, wir sind ein starkes Team, aber man muss es auch bringen, es kann viel passieren. Und heute waren es noch viele Emotionen, es war mein erstes Olympia-Rennen. Am Start wusste ich, dass ich einfach mein Bestes geben muss, und das hat geklappt. Wir hatten einen guten Plan: ‹All or Nefing›, und diesen haben wir umgesetzt, wir haben beide alles gegeben. Es ist ein cooler Event, wir sind es nicht so gewöhnt, im Team zu fahren. Heute waren wir auch stärker im Kopf. Ich habe mein ganzes Leben für diesen Moment gearbeitet.»

Schweizer Doppelsieg in Team-Kombi. Von Allmen und Nef holen Gold, Meillard und Odermatt Silber

Schweizer Doppelsieg in Team-KombiVon Allmen und Nef holen Gold, Meillard und Odermatt Silber

Franjo von Allmen (Olympiasieger)

«Ich hatte selten so weiche Knie wie bei Tanguys Fahrt. Es war unglaublich, es hat so einfach ausgesehen. Er hat ja auch noch meinen Rückstand aufgeholt. Heute hat er die unglaubliche Leistung gebracht. Klar, ich musste es auch erst fahren, aber bei mir waren die müden Beine am Ende der Strecke halt noch dabei, Tanguy hat das Rennen heute entschieden. Dass ich der erste Fahrer bin, der zweimal Gold holt bei Olympia, wusste ich gar nicht. Aber wartet nur ab, Tanguy hat auch noch ein Rennen.»

Vier Schweizer jubeln in Bormio über Olympia-Medaillen
Vier Schweizer jubeln in Bormio über Olympia-Medaillen
sda

Loïc Meillard (2.):

«Es ist schon mehr Druck und Stress, als wenn man alleine ist. Man will auch für den anderen gut fahren. Der Hang selbst ist, wie er ist. Ich bin ihn nicht gut gefahren, denke ich. Aber es kommt auch darauf an, wie er gesteckt ist.»

Marco Odermatt (2.)

«Diese Medaille hat schon eine schöne Bedeutung, gerade nach der Abfahrt. Heute hatten wir die Hundertstel auf unserer Seite. Das mit Loïc zu erleben, ist mega schön, vor allem weil wir sonst im Riesenslalom schon auch irgendwie Konkurrenten sind. Ich hatte richtig viel Vorfreude auf seinen Lauf, aber ich habe schon auch gelitten.»

Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen»

Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen»

09.02.2026

SRF-Experte wütet über Jury-Entscheid: «Schweinerei!»
Vonn mit erster Reaktion nach Horror-Sturz ++ Von Allmen schreibt Geschichte ++ Gremaud siegt trotz Sturz im Training
Diese Frau holte tausende Kinder aus der Nazi-Hölle – und doch kennt sie fast niemand

Videos aus dem Ressort

Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen»

Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen»

09.02.2026

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Lars Weibel spricht im Interview mit blue Sport vor der Abreise nach Mailand über das anstehende Olympia-Turnier.

05.02.2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Von Bajrami über Antunes bis zu Spycher. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im nationalen Fussball.

12.01.2026

Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen»

Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen»

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Ski alpin. Tanguy Nef nach langer Durststrecke ganz oben

Ski alpinTanguy Nef nach langer Durststrecke ganz oben

Schweizerinnen zu Vonns Olympia-Drama. «Ich habe den Sturz nicht gesehen, aber das ist vielleicht auch besser so»

Schweizerinnen zu Vonns Olympia-Drama«Ich habe den Sturz nicht gesehen, aber das ist vielleicht auch besser so»

Schock um US-Ski-Star. Bruch im linken Bein – Lindsey Vonn nach Sturz bereits operiert

Schock um US-Ski-StarBruch im linken Bein – Lindsey Vonn nach Sturz bereits operiert