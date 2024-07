Neff und Reusser bei Olympia nicht am Start

Jolanda Neff muss für die Olympischen Spiele passen. Bild: Keystone

Zwei gewichtige Absagen für die Olympischen Spiele in Paris: Jolanda Neff, Mountainbike-Olympiasiegerin von Tokio, und Marlen Reusser, Silbergewinnerin im Zeitfahren, müssen aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Jolanda Neff bekam ihre Atemprobleme bei starker Belastung nicht genügend in den Griff, um in Paris am Start zu stehen. Marlen Reusser leidet noch immer unter den Folgen einer Virusinfektion.

Swiss Olympic teilte die Absagen in einer Medienmitteilung mit. Neff wird im Olympiarennen durch Sina Frei, die Zweite von Tokio, ersetzt. Reusser im Strassenrennen und im Zeitfahren durch Elena Hartmann.

Tests, die aufgrund von Atembeschwerden Neffs bei längerer Belastung durchgeführt wurden, hatten Anfang Juni eine anstrengungsbedingte Verengung der Stimmbänder ergeben. Obwohl sich die Situation dank einer logopädischen Behandlung verbesserte, reichen die gesundheitlichen Fortschritte der 31-jährigen St. Gallerin nicht aus, um in zwei Wochen in Paris konkurrenzfähig an den Start zu gehen.

Reusser kämpfte in diesem Frühjahr gleich mehrfach mit gesundheitlichen Problemen. Nach einer Covid-Erkrankung und einem Sturz bei der Flandern-Rundfahrt mit anschliessender Operation im Frühjahr wurden ab Mitte Mai wiederholte Virusinfektionen der oberen Atemwege diagnostiziert, wie die 32-jährige Bernerin mitteilte. Zahlreiche Untersuchungen seien durchgeführt worden, ein Zahn gezogen, eine Antibiotikatherapie eingeleitet und vieles mehr.

Zuletzt wurde ein postinfektiöses Syndrom diagnostiziert, Reusser kann nach wie vor nicht gezielt trainieren. Die Ursache werde wohl nie geklärt werden können. Sie wolle sich nun darauf konzentrieren, für die Heim-WM im Herbst in Zürich komplett gesund und fit zu werden, erklärte Reusser in einer Video-Botschaft.

