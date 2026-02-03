Winter House statt Ice House: Das US-Team passt den Namen seines Olympia-Quartiers in Mailand an. Keystone

Eigentlich wollten die Eislaufverbände aus den USA die Menschen an den Winterspielen in Mailand im «Ice House» empfangen. Nach Protesten gegen die Einwanderungsbehörde ICE wird der Name geändert.

Keystone-SDA SDA

Das Haus des US-Olympiateams an den Winterspielen in Mailand hat nach dem Unmut über den Einsatz von Beamten der Einwanderungsbehörde ICE einen neuen Namen bekommen. Das Quartier heisst jetzt Winter House (Winterhaus) – und nicht mehr wie bislang geplant Ice House (Eishaus). Dies geht aus einer Mitteilung der US-Sportverbände für Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Eishockey hervor.

Die Änderung steht offensichtlich in Zusammenhang mit den Protesten gegen das teils brutale Vorgehen der US-Behörde Immigration and Customs Enforcement (ICE) gegen Einwanderer in den Vereinigten Staaten. In der Stadt Minnesota wurden dabei zwei Menschen getötet. In Italien gibt es zudem Ärger darüber, dass ICE-Beamte in der Begleitung von US-Offiziellen auch zu den Olympischen Spielen kommen sollen.

Die Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo beginnen am Freitag. Das US-Team hat sein offizielles Quartier in einem Fünf-Sterne-Hotel in Mailand bezogen. Dort sollen auch Empfänge stattfinden.

