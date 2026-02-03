  1. Privatkunden
Winter House statt Ice House Das Haus des US-Olympiateams wird aus politischen Gründen umbenannt

SDA

3.2.2026 - 18:48

Winter House statt Ice House: Das US-Team passt den Namen seines Olympia-Quartiers in Mailand an.
Keystone

Eigentlich wollten die Eislaufverbände aus den USA die Menschen an den Winterspielen in Mailand im «Ice House» empfangen. Nach Protesten gegen die Einwanderungsbehörde ICE wird der Name geändert.

Keystone-SDA

03.02.2026, 18:48

03.02.2026, 21:49

Das Haus des US-Olympiateams an den Winterspielen in Mailand hat nach dem Unmut über den Einsatz von Beamten der Einwanderungsbehörde ICE einen neuen Namen bekommen. Das Quartier heisst jetzt Winter House (Winterhaus) – und nicht mehr wie bislang geplant Ice House (Eishaus). Dies geht aus einer Mitteilung der US-Sportverbände für Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Eishockey hervor.

Die Änderung steht offensichtlich in Zusammenhang mit den Protesten gegen das teils brutale Vorgehen der US-Behörde Immigration and Customs Enforcement (ICE) gegen Einwanderer in den Vereinigten Staaten. In der Stadt Minnesota wurden dabei zwei Menschen getötet. In Italien gibt es zudem Ärger darüber, dass ICE-Beamte in der Begleitung von US-Offiziellen auch zu den Olympischen Spielen kommen sollen.

Die Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo beginnen am Freitag. Das US-Team hat sein offizielles Quartier in einem Fünf-Sterne-Hotel in Mailand bezogen. Dort sollen auch Empfänge stattfinden.

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Die Ski-Legende blickt auf ihre drei Olympiasiege zurück und spricht offen über den tödlichen Unfall ihrer Kollegin Ulrike Maier, Druck und tiefe Freundschaften im Skisport. Ein bewegendes Gespräch mit einer aussergewöhnlichen Athletin.

30.01.2026

Heini Hemmi: «Man nannte mich Sturzenegger»

30.01.2026

Videos aus dem Ressort

Lindsey Vonn: «Ich werde es versuchen»

Lindsey Vonn hat sich bei ihrem Sturz in Crans-Montana das Kreuzband gerissen und Knochenprellungen erlitten. Den Olympia-Traum gibt sie deshalb aber noch nicht auf.

03.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Marie-Theres Nadig wird mit 17 Jahren über Nacht in Sapporo zu «Gold-Maite» und zum ersten weiblichen Skistar der Schweiz. Ein intimes Gespräch über plötzliche Berühmtheit und den Mut, für sich selbst einzustehen - und Adolf Ogi die Stirn zu bieten.

30.01.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Der letzte Schweizer Bob-Star ist heute Bademeister. Olympia-Sieger Beat Hefti redet ungewohnt offen über Doping im Bobsport, sein angespanntes Verhältnis zum Verband und sein langes Warten auf die Goldmedaille.

30.01.2026

Lindsey Vonn: «Ich werde es versuchen»

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

