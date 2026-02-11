  1. Privatkunden
Nach Bronze im Super-G Odermatt: «Das Ziel war Gold, aber eine Medaille muss man einfach nehmen»

Sandro Zappella

11.2.2026

Marco Odermatt reicht es zu einer weiteren Olympia-Medaille – aber nicht zu Gold.
KEYSTONE

Marco Odermatt gewinnt im olympischen Super-G von Bormio Bronze – und damit bereits seine zweite Medaille an diesen Spielen. Der Nidwaldner war als Topfavorit gestartet, haderte mit kleinen Fehlern und sagt dennoch: «Eine Medaille muss man einfach nehmen.»

Sandro Zappella

11.02.2026, 13:35

11.02.2026, 13:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marco Odermatt gewinnt im Olympia-Super-G Bronze und holt nach Silber in der Team-Kombination seine zweite Medaille, zeigt sich als Favorit auf Gold jedoch nur bedingt zufrieden.
  • Nach eigenen Fehlern und einem knappen Vorsprung von nur 0,03 Sekunden auf Rang 4 profitiert er auch davon, dass die Piste später eher langsamer wurde.
  • Im Riesenslalom bietet sich dem Gesamtweltcup-Sieger nun die letzte Chance auf Gold und einen kompletten Medaillensatz bei diesen Spielen in Milano Cortina.
Mehr anzeigen

Marco Odermatt fährt im Super-G zu Bronze und holt sich nach Silber in der Team-Kombination seine zweite Medaille an den diesjährigen Olympischen Spielen. Als grosser Favorit auf den Sieg angetreten, ist er damit selbsterklärend nicht vollends glücklich. Im SRF-Interview nach dem Rennen sagt er: «Das Ziel war Gold, aber eine Medaille muss man einfach nehmen.» Über seinen Teamkollegen und dreifachen Gold-Gewinner von Allmen sagt Odermatt: «Franjo ist einfach im Flow, bei ihm funktioniert alles.»

Er selbst habe zwei, drei Fehler gemacht und dann reiche es einfach nicht für mehr. Odermatt war am Ende überrascht, dass es überhaupt zu Bronze gereicht hat: «Wenn du mit Startnummer 10 ins Ziel kommst und nur Dritter bist, rechnest du nicht mit einer Medaille.»

Es habe sicher geholfen, dass die Piste nicht schneller wurde. Seine Startnummer 10 sei jedoch noch tiptop gewesen, hält Odermatt fest. Und im Gegensatz zur Abfahrt, wo der 28-Jährige eine Medaille um zwei Zehntel verpasste, waren die Hundertstel diesmal wieder auf seiner Seite. Der viertplatzierte Nils Allegre war nur 0,03 Sekunden langsamer als der Schweizer und so sagt Odermatt: «Ich nehme diese knappen zweiten und dritten Plätze auch.» Bereits in der Teamkombination waren Odermatt und Partner Loïc Meillard im Hundertstel-Glück.

Der Riesenslalom als letzte Gold-Chance

Wo er die Zeit heute verloren hat, weiss der Nidwaldner selbst: «Ich bin jetzt sechs Mal da runtergefahren. Und jedes Mal haben mir die Geduld und Coolness unten gefehlt. Bis dahin war es eine gute Fahrt.»

Während Teamkollege von Allmen mit seinen drei Goldmedaillen abreist, hat Odermatt noch eine weitere Chance auf Edelmetall. Im Riesenslalom ist er ebenfalls der ganz grosse Favorit. Am Samstag um 10 Uhr steht der erste Lauf an. Wenn Odermatt seinen Titel dort verteidigt, reist er mit einem kompletten Medaillensatz aus Bormio ab. Es wäre eine tolle Ausbeute für Olympische Spiele, die bisher nicht vollends nach dem Gusto des Gesamtweltcup-Siegers verlaufen sind. 

