Am Montag fieberte Odermatt im Zielraum von Bormio noch mit Meillard mit und hoffte, dieser möge möglichst schnell den Hang hinunterkommen. Am Samstag wird das anders sein. Nachdem sie in der Team-Kombination als «Schweiz 1» Silber gewonnen haben, stehen sie im Riesenslalom wieder als direkte Konkurrenten am Start.

«Wir haben nach der Team-Kombi noch auf dem Podest zueinander gesagt, dass es schön wäre, im ‹Riesen› wieder gemeinsam hier zu stehen», sagte Meillard am Medientreff im Teamhotel. Auf die Frage, in welcher Reihenfolge, liess sich der 29-Jährige aber nicht auf die Äste hinaus. Klar ist: In einem breiten Feld zählen beide nicht nur zu den Medaillen-, sondern auch zu den Sieganwärtern. Von sieben Weltcup-Riesenslaloms in dieser Saison gewann Odermatt drei, Meillard zwei.

Das letzte Rennen Ende Januar in Schladming entschied Meillard mit grossem Vorsprung für sich. Damit machte er im Disziplinenweltcup einen Sprung auf Rang 3. Vor ihm liegen noch der für Brasilien startende Lucas Pinheiro Braathen, der zuletzt dreimal in Folge Zweiter wurde, und Spitzenreiter Odermatt.

Die dahinter lauernden Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz aus Österreich sowie die Norweger Henrik Kristoffersen und Atle Lie McGrath gehören in Bormio ebenfalls zu den Podestkandidaten. Die weiteren Schweizer Thomas Tumler und Luca Aerni haben eher Aussenseiterchancen.