Entfesselter von Allmen auf Goldkurs – Franzoni und Paris verdrängen Odermatt vom Podest

Der Führende Franjo von Allmen im Interview mit SRF: «Jetzt bin ich sehr nervös. Ich bin sehr cool ans Rennen gegangen, sehr locker. Es hat alles gepasst, aber jetzt bin ich nervös.»

«Es haben ein paar Fahrer gezeigt, dass ein paar Sektoren schneller sein können, aber es war sicher eine sehr gute Fahrt von mir, das habe ich gemerkt. Dass ich mit so viel Vorsprung im Ziel bin, hätte ich auch nicht gedacht. Aber man hat es gesehen, Paris und Franzoni kamen mir sehr nah.»