Odermatt über Atmosphäre in Bormio: «Hier gibt es praktisch keinen olympischen Geist»

Der Startschuss zu den Olympischen Spielen 2026 ist gefallen! In unserem Tagesticker halten wir dich über die wichtigsten Ereignisse und Resultate auf dem Laufenden.
Die wichtigsten Wettkämpfe, Rennen und Entscheidungen des Tages
- 10.05 Uhr: Curling Mixed-Doubles Vorrunde mit Schweiz – Italien
- 11.30 Uhr: Ski Alpin Frauen Abfahrt 2. Training
- 11.30 Uhr: Ski Alpin Männer Abfahrt 3. Training
- 14.40 Uhr: Eishockey Frauen Vorrunde Schweiz – Tschechien
- 20.00 Uhr: Eröffnungsfeier
Liveticker
Liveticker beendet
Odermatt: «Hier gibt es praktisch keinen olympischen Geist»
Weil bei den diesjährigen Olympischen Spielen grösstenteils auf bestehende Sportanlagen gesetzt wird, sind die Ski-Stars um Marco Odermatt in Bormio stationiert – und von anderen Wettkämpfen und Sportlern isoliert. Nebst den alpinen Rennen finden in Bormio einzig die Wettbewerbe des Skibergsteigens statt.
Kurz vor dem ersten Rennen am Samstag sind in der Mixed Zone zwar mehr Journalisten anwesend, die Atmosphäre erinnert aber mehr an ein gewöhnliches Weltcup-Rennen als an ein Gross-Event von globaler Bedeutung. «Hier gibt es praktisch keinen olympischen Geist», spricht Odermatt an einer Pressekonferenz Klartext und verweist dabei auf die noch leeren Tribünen. «Vielleicht kommt das mit der Zeit, warten wir ab.»
Die unverwüstliche Lindsey Vonn will die Olympia-Abfahrt trotz Kreuzbandriss bestreiten
Kann man mit einem erst vor einer Woche erlittenen Kreuzbandriss im Knie eine Olympia-Abfahrt gewinnen? Überhaupt ins Ziel kommen? Wenn es einer gelingen kann, dann Lindsey Vonn. Hier geht es zum Artikel.
Die überraschendste Gold-Medaille der Olympischen Geschichte
Steven Bradbury war chancenlos – und wurde trotzdem 2002 Olympiasieger. Es war die Belohnung für seinen unglaublichen Leidensweg. Der Australier wurde in Salt Lake City zum Symbol dafür, was Beharrlichkeit im Sport bedeuten kann. Hier gehts zum Artikel über die überraschendste Goldmedaille der Olympia-Geschichte.
Die wichtigsten Olympia-News
Der Medaillenspiegel