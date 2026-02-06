Odermatt über Atmosphäre in Bormio: «Hier gibt es praktisch keinen olympischen Geist»

Weil bei den diesjährigen Olympischen Spielen grösstenteils auf bestehende Sportanlagen gesetzt wird, sind die Ski-Stars um Marco Odermatt in Bormio stationiert – und von anderen Wettkämpfen und Sportlern isoliert. Nebst den alpinen Rennen finden in Bormio einzig die Wettbewerbe des Skibergsteigens statt.

Kurz vor dem ersten Rennen am Samstag sind in der Mixed Zone zwar mehr Journalisten anwesend, die Atmosphäre erinnert aber mehr an ein gewöhnliches Weltcup-Rennen als an ein Gross-Event von globaler Bedeutung. «Hier gibt es praktisch keinen olympischen Geist», spricht Odermatt an einer Pressekonferenz Klartext und verweist dabei auf die noch leeren Tribünen. «Vielleicht kommt das mit der Zeit, warten wir ab.»