Olympia 2026 im Ticker Odermatt über Atmosphäre in Bormio: «Hier gibt es praktisch keinen olympischen Geist»

Jan Arnet

6.2.2026

Der Startschuss zu den Olympischen Spielen 2026 ist gefallen! In unserem Tagesticker halten wir dich über die wichtigsten Ereignisse und Resultate auf dem Laufenden.

Redaktion blue Sport

06.02.2026, 10:14

Die wichtigsten Wettkämpfe, Rennen und Entscheidungen des Tages

  • 10.05 Uhr: Curling Mixed-Doubles Vorrunde mit Schweiz – Italien
  • 11.30 Uhr: Ski Alpin Frauen Abfahrt 2. Training
  • 11.30 Uhr: Ski Alpin Männer Abfahrt 3. Training
  • 14.40 Uhr: Eishockey Frauen Vorrunde Schweiz – Tschechien
  • 20.00 Uhr: Eröffnungsfeier
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Odermatt: «Hier gibt es praktisch keinen olympischen Geist»

    Weil bei den diesjährigen Olympischen Spielen grösstenteils auf bestehende Sportanlagen gesetzt wird, sind die Ski-Stars um Marco Odermatt in Bormio stationiert – und von anderen Wettkämpfen und Sportlern isoliert. Nebst den alpinen Rennen finden in Bormio einzig die Wettbewerbe des Skibergsteigens statt.

    Kurz vor dem ersten Rennen am Samstag sind in der Mixed Zone zwar mehr Journalisten anwesend, die Atmosphäre erinnert aber mehr an ein gewöhnliches Weltcup-Rennen als an ein Gross-Event von globaler Bedeutung. «Hier gibt es praktisch keinen olympischen Geist», spricht Odermatt an einer Pressekonferenz Klartext und verweist dabei auf die noch leeren Tribünen. «Vielleicht kommt das mit der Zeit, warten wir ab.»

    Marco Odermatt steht in Bormio am Samstag bereits erstmals im Einsatz.
    Marco Odermatt steht in Bormio am Samstag bereits erstmals im Einsatz.
    Bild: Keystone

  • Die unverwüstliche Lindsey Vonn will die Olympia-Abfahrt trotz Kreuzbandriss bestreiten

    Kann man mit einem erst vor einer Woche erlittenen Kreuzbandriss im Knie eine Olympia-Abfahrt gewinnen? Überhaupt ins Ziel kommen? Wenn es einer gelingen kann, dann Lindsey Vonn. Hier geht es zum Artikel.

    Olympia-Star Lindsey Vonn trainiert trotz Kreuzbandriss

    Olympia-Star Lindsey Vonn trainiert trotz Kreuzbandriss

    06.02.2026

  • Die überraschendste Gold-Medaille der Olympischen Geschichte

    Steven Bradbury war chancenlos – und wurde trotzdem 2002 Olympiasieger. Es war die Belohnung für seinen unglaublichen Leidensweg. Der Australier wurde in Salt Lake City zum Symbol dafür, was Beharrlichkeit im Sport bedeuten kann. Hier gehts zum Artikel über die überraschendste Goldmedaille der Olympia-Geschichte.

    Australischer Aussenseiter triumphiert. Die überraschendste Gold-Medaille der Olympischen Geschichte

    Australischer Aussenseiter triumphiertDie überraschendste Gold-Medaille der Olympischen Geschichte

  • Die wichtigsten Olympia-News

    ;

  • Der Medaillenspiegel

    • Mehr anzeigen
Wann läuft was?. Der Event-Kalender zu den Olympischen Winterspielen in Milano/Cortina

Wann läuft was?Der Event-Kalender zu den Olympischen Winterspielen in Milano/Cortina

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Das «Wunderkind vom Matterhorn» über den enormen Druck nach seinem Olympia-Gold 1988 und den Umgang mit hohen Erwartungen im Skisport. Ein Gespräch über seine Skikarriere, Pionierarbeit beim Helmtragen und den Fokus, den es an der Weltspitze braucht.

04.02.2026

