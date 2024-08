Olympia-Star Simone Biles mit Seitenhieb gegen Donald Trump

Simone Biles zeigt stolz ihre sechste olympische Goldmedaille. Bild: dpa

Simone Biles ist eine der ganz grossen Figuren an den Olympischen Spielen. Die amerikanische Gold-Jägerin ist aber auch dafür bekannt, ihre Meinung zu äussern – das bekommt auch Donald Trump zu spüren.

pat Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat mit rassistischen Aussagen vielerorts für Empörung gesorgt.

US-Turn-Star Simone Biles macht sich deshalb in den sozialen Medien über Trump lustig. Mehr anzeigen

Auf der Plattform X macht sich Biles über Aussagen von Donald Trump lustig. Der Präsidentschaftskandidat hatte bei einem Auftritt vor schwarzen Journalisten am Mittwoch behauptet, dass Migranten «die Jobs der Schwarzen» wegnehmen würden. Auf die Nachfrage, was denn ein «Job der Schwarzen» sei, sagte Trump: «Jeder, der einen Job hat».

Die Hautfarbe scheint beim Präsidenten ohnehin ein grosses Thema zu sein. So hat der republikanische Präsidentschaftskandidat auch mit einer bizarren Attacke auf seine Kontrahentin Kamala Harris Empörung ausgelöst.

Einen Beitrag, in dem Biles mit viel Lob eingedeckt wird, kommentiert der US-Star mit den Worten: «Ich liebe meinen schwarzen Job», angereichert mit einem schwarzen Herzen. Trumps Aussage sorgte in den USA für viel Wirbel, da Jobs im Niedriglohnsektor in den Staaten oft als «black jobs», Jobs für Schwarze, bezeichnet werden.

I love my black job 🖤 https://t.co/c5wPc6xOY3 — Simone Biles (@Simone_Biles) August 2, 2024

Auch Noch-US-Präsident Joe Biden äusserte sich zu Trumps Sprüchen. «Ich weiss, was ein schwarzer Job ist: Es ist der der Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten.» Und vielleicht schon bald der US-Präsidentin.

