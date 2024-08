Stefan Küng: «Ich habe mich schon oft selbst überrascht»

Für die Radfahrer Stefan Küng und Marc Hirschi gilt es am Samstag ernst: Das anspruchsvolle Strassenrennen über 273 Kilometer steht bevor. Nach Magenproblemen zeigt sich Küng wieder kämpferisch. Angesprochen auf seine Form kontert er: «Ich habe mich schon oft selbst überrascht». Auch Marc Hirschi sei in einer guten Verfassung. Er kommt in Paris unverhofft zu einem Einsatz bei den Olympischen Spielen. Der 25-jährige Berner wurde ursprünglich nicht selektioniert und rückt nun für Stefan Bissegger nach.

01.08.2024