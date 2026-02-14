  1. Privatkunden
Tränen bei Pinheiro Braathen Von Grünigen schmunzelt: «Dieser Sieg ist historisch für Brasiliens Skisport»

SDA

14.2.2026 - 19:15

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Riesenslalom-Legende Michael von Grünigen analysiert das Olympia-Rennen von Bormio.

14.02.2026

Lucas Pinheiro Braathen schreibt Sportgeschichte und gewinnt im Riesenslalom das erste olympische Gold für Brasilien an Winterspielen. Gleichzeitig verhindert er einen Schweizer Dreifachsieg.

,
,

Keystone-SDA, Jan Arnet, Roman Müller

14.02.2026, 19:15

14.02.2026, 19:20

Ungläubig blickt er zur Anzeigetafel, an der grün hinterlegt die Zahlen 0,58 und 1 stehen. Im dichten Schneetreiben von Bormio hat Lucas Pinheiro Braathen soeben Sporthistorisches geschafft und die erste Medaille für Brasilien geholt – und dann gleich eine goldene Medaille.

Der gebürtige Norweger nahm nach einem Zerwürfnis mit dem norwegischen Skiverband vor zwei Jahren einen Nationenwechsel vor und fährt seither für das Heimatland seiner Mutter. Im Weltcup stand er bisher zweimal in einem Riesenslalom zuoberst auf dem Podest, beide Male jedoch noch für Norwegen. Zuletzt deutete er mit drei zweiten Plätzen in Folge an, dass mit ihm in Bormio zu rechnen sein würde.

Grosse Emotionen bei Riesenslalom-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen.
Grosse Emotionen bei Riesenslalom-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen.
Keystone

«Es bedeutet alles für mich», sagte der emotional sichtlich mitgenommene Olympiasieger nach dem Rennen gegenüber SRF. Es sei gar nicht so sehr die Medaille, die ihn stolz mache, sondern das Gefühl, das er in seinem Herzen habe. «Ich hatte diesen Traum und ich wusste, dass dieser Tag kommen wird. Es ist unglaublich, dass es nun wahr geworden ist. Ich bin so dankbar.»

Von Grünigen: «Pinheiro Braathen hat es verdient»

Pinheiro Braathen legte den Grundstein zum Gewinn der Goldmedaille im ersten Lauf. Mit Startnummer 1 distanzierte er die Konkurrenz um beinahe eine Sekunde und mehr. In der Entscheidung verwaltete er den Vorsprung gegenüber Marco Odermatt geschickt.

Die Stimmen zum Olympia-Riesenslalom. Odermatt verpasst erneut Olympia-Gold: «Ich bin selbst schuld»

Die Stimmen zum Olympia-RiesenslalomOdermatt verpasst erneut Olympia-Gold: «Ich bin selbst schuld»

Brasilien holt Gold an Olympischen Winterspielen – «so gesehen, kann man sagen, ist das eine verrückte Geschichte. Ein historischer Moment für den brasilianischen Skisport», schmunuzelt Michael von Grünigen in seiner Analyse bei blue News. «Wenn man die Hintergründe kenne, sei das aber keine grosse Überraschung. «Er hat sich das sicher verdient, auch nach den starken Leistungen im Weltcup.»

Die Startnummer 1 habe Pinheiro Braathen bestimmt auch geholfen, meint der Olympia-Bronze-Gewinner im Riesenslalom 1998. «Er hat die Gunst der Stunde genutzt. Es war sicher kein Nachteil auf dieser Piste, als Erster zu starten. Es hatte keine Schläge drin und er konnte so schon im ersten Lauf eine Sekunde auf die Konkurrenz herausholen», so von Grünigen. «Er hat das optimal ausgenutzt.»

Tumler undankbarer Vierter. Odermatt und Meillard holen im Riesen Silber und Bronze – Pinheiro Braathen ist Olympiasieger

Tumler undankbarer VierterOdermatt und Meillard holen im Riesen Silber und Bronze – Pinheiro Braathen ist Olympiasieger

Wie Michael von Grünigen die Leistungen von Marco Odermatt, Loic Meillard und Thomas Tumler bewertet, erfährst du im Video oben.

Sail GP: Heftiger Crash mit 130 km/h

Sail GP: Heftiger Crash mit 130 km/h

Glück im Unglück beim Sail GP-Rennen in Auckland. Das Team aus Neuseeland verschätzt sich im dritten Rennen und verursacht einen Crash mit dem französischen Boot.

14.02.2026

Sail GP: Heftiger Crash mit 130 km/h

Sail GP: Heftiger Crash mit 130 km/h

Glück im Unglück beim Sail GP-Rennen in Auckland. Das Team aus Neuseeland verschätzt sich im dritten Rennen und verursacht einen Crash mit dem französischen Boot.

14.02.2026

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Riesenslalom-Legende Michael von Grünigen analysiert das Olympia-Rennen von Bormio.

14.02.2026

Carouge – Xamax 1:3

Carouge – Xamax 1:3

Challenge League | 22. Runde | Saison 25/26

13.02.2026

Sail GP: Heftiger Crash mit 130 km/h

Sail GP: Heftiger Crash mit 130 km/h

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Carouge – Xamax 1:3

Carouge – Xamax 1:3

