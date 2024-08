Nina Brunner rettet wie eine Fussballerin 07.08.2024

Das Beachvolleyball-Duo Hüberli/Brunner steht im Olympia-Halbfinal. Nina Brunner glänzt im Viertelfinal mit einer heroischen Fussabwehr und wird dafür nicht nur von SRF-Kommentator Sascha Ruefer gefeiert.

Jan Arnet Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz kann auf eine Olympia-Medaille im Beachvolleyball hoffen. Hüberli/Brunner stehen im Halbfinal.

Ein Ballwechsel im Viertelfinal gegen Cheng/Hughes (USA) bleibt in besonderer Erinnerung: Nina Brunner rettet einen Ball mit dem Fuss und gewinnt am Ende den Punkt.

Die TV-Kommentatoren sind nach der unglaublichen Rettungstat komplett aus dem Häuschen. Mehr anzeigen

Olympia 2024 Vom 26. Juli bis 11. August findet in Paris die Sommerolympiade statt. Live-Berichte und Ticker, Medaillenspiegel und alle News immer auf blue News. sda

Es läuft der erste Satz im Beachvolleyball-Viertelfinal zwischen dem Schweizer Duo Tanja Hüberli/Nina Brunner und den US-Amerikanerinnen Kelly Cheng/Sara Hughes. Beim Stand von 16:14 für die Schweiz hat Hüberli Aufschlag. Die Amerikanerinnen bereiten ihren Angriff vor, den Cheng mit einem Smash abschliesst.

Cheng will sich schon zum Jubeln abdrehen, doch macht die Rechnung nicht mit Brunner, welche das Bein ausfährt und mit dem Fuss noch an den Ball kommt. Hüberli bringt den Ball schliesslich übers Netz und am Ende ist es wiederum Brunner, welche den Ball mit einer cleveren Abwehr ins gegnerische Feld legt.

Das Stadion tobt, vom Publikum gibt's eine Standing Ovation – und SRF-Kommentator Sascha Ruefer kann es nicht fassen: «Was für ein Punkt! Die Fussballerin Nina Brunner!» Ruefer scherzt, dass nun auch der eine oder andere Fussballverein auf Brunner aufmerksam geworden sein könnte. «Das Transfer-Fenster ist ja noch offen in der Super League.»

«Was für ein Ball!»

Auch der deutsche Eurosport-Kommentator ist nach Brunners unglaublicher Rettungstat komplett aus dem Häuschen: «Nein, nein, nein! Ou! Was für ein Ball! Nina Brunner mit dem Play des Turniers! Clippt es, schickt es auf Social Media, das ist das Play des Turniers.»

"Nina Brunner mit dem Play des Tuniers!" 🤯🤯🤯 Für diese Fußabwehr gibt es echt kein anderes Wort als: Episch! #olympics #paris2024 pic.twitter.com/rKzDaNT9br — Eurosport DE (@Eurosport_DE) August 6, 2024

Die Schweizerinnen holen sich wenig später den Satz und gewinnen am Ende auch das Spiel mit 21:18, 21:19. Damit stehen Hüberli/Brunner im Halbfinal, die Medaille ist zum Greifen nah. Ihre Halbfinal-Gegnerinnen werden erst am Mittwochnachmittag ermittelt. Die Spanierinnen Daniela Alvarez Mendoza/Tania Moreno treffen auf die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Briana Wilkerson.