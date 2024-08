Kellie Harrington mit ihrer zweiten olympischen Goldmedaille um den Hals. KEYSTONE

Kellie Harrington hat bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Geschichte geschrieben. Sie ist die erste irische Sportlerin, die bei mehreren Olympischen Spielen eine Medaille gewonnen hat. Bei ihrem normalen Beruf steht sie weitaus weniger im Rampenlicht.

I. Sertori & S. Battistuzzi bfi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die irische Boxerin Kellie Harrington gewann in Paris die Goldmedaille in der Klasse bis 60 Kilogramm.

Sie ist damit die erste irische Sportlerin, die bei zwei verschiedenen Olympischen Spielen eine Goldmedaille gewonnen hat.

Die 34-Jährige, die aus bescheidenen Verhältnissen stammt, arbeitete trotz ihres olympischen Ruhms weiterhin in der gleichen Firma als Reinigungskraft. Mehr anzeigen

Kellie Harrington gewann am Montagabend olympisches Gold im Boxen in der 60-Kilogramm-Kategorie. Die Dublinerin schrieb Geschichte, indem sie als erste irische Sportlerin eine Medaille bei zwei verschiedenen Olympischen Spielen gewann. Die Leichtgewicht-Boxerin triumphierte schon 2021 in Tokio.

Die Chinesin Yang Wenlu boxte gegen Harrington auf Augenhöhe, am Ende sahen die Kampfrichter die Titelverteidigerin im Stadion Philippe Chatrier – wo normalerweise Tennis-Stars wie Rafa Nadal zu Gast sind – knapp vorne.

Die Siegerin kniete tränenüberströmt im Ring, stand auf, bedankte sich beim Publikum und improvisierte einen Tanz mit ihrem Trainer. «Es gibt all diesen jungen Kindern, all diesen Teenagern Hoffnung. Es gibt den Menschen in Irland Hoffnung, aber das hier war für mich», hielt Harrington fest, die ihren letzten Kampf ihrer Karriere bestritt.

«Sie wird bescheiden bleiben, sie kommt aus einer bescheidenen Gemeinschaft»

Begeistert zeigte sich auch die heutige Dubliner Stadträtin Christy Burke, die frühere Bürgermeisterin der Stadt: «Harrington vereint die Gemeinschaft, ihr Sieg geht über ihr persönliches Ego hinaus.» Der irische Staatspräsident Michael D. Higgins schrieb auf X: «Eine wirklich bemerkenswerte Leistung einer phänomenalen Sportlerin.»

Kellie Harrington’s parents Christy and Yvonne celebrate in song on Portland Row after their daughter won a second Olympic gold medal.



Incredible scenes ☘️🥇👏 pic.twitter.com/kfici5vQLN — Luke Delaney (@luke_delaney4) August 6, 2024

Ihre Eltern, die auf der Insel geblieben sind, erklärten gegenüber der lokalen Presse, dass sie sehr stolz auf ihre Tochter sind und dass der zweite Olympiasieg nichts an ihrem Wesen ändern wird. «Sie wird sich nicht ändern. Kellie wird die Person sein, die sie immer war und immer sein wird. Denn sie kommt aus einer bescheidenen Familie, aus einer bescheidenen Gemeinschaft», so ihre Mutter.

Seit elf Jahren als Putzfrau tätig

Die semiprofessionelle Boxerin hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie in einem Spital Teilzeit als Reinigungskraft arbeitet – seit über elf Jahren im selben Krankenhaus. Dies half ihr gemäss eigener Aussage auch, nach dem ersten olympischen Triumph auf dem Boden zu bleiben.

Verheiratet mit ihrer langjährigen Partnerin

Ihren sportlichen Erfolg hat sie auch ihrem privaten Glück zu verdanken: Harrington heiratete 2022 ihre langjährige Partnerin Mandy Loughlin, mit der sie seit fünfzehn Jahren zusammen ist. Die beiden lernten sich in einem Fitnessstudio beim Box-Training kennen.

Harrington ist nicht nur zweifache Olympiasiegerin und Putzfrau, sondern renoviert auch gerne ihr Haus. Auf Instagram postete sie Bilder, auf denen das Paar bei der Umgestaltung ihres gemeinsamen Hauses in Dublin zu sehen ist.