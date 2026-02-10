  1. Privatkunden
Erneut nur Rang 4 an Olympia Ragettli bricht bei SRF-Interview in Tränen aus: «Ich wollte meinen Vater im Himmel stolz machen»

Sandro Zappella

10.2.2026

Ragettli bricht in Tränen aus: «Ich wollte meinen Vater im Himmel stolz machen»

Ragettli bricht in Tränen aus: «Ich wollte meinen Vater im Himmel stolz machen»

10.02.2026

Andri Ragettli landet bei Olympia im Slopestyle erneut auf dem bitteren vierten Rang. Der 27-jährige bricht später im SRF-Interview in Tränen aus und erklärt, dass er seinen verstorbenen Vater habe stolz machen wollen.

Sandro Zappella

10.02.2026, 16:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Freestyle-Skier Andri Ragettli muss sich auch in Milano Cortina mit Rang 4 im Slopestyle zufrieden geben.
  • Es ist nach Peking 2022 die zweite Ledermedaille in Serie für den 27-Jährigen.
  • Im SRF-Interview nach dem Wettkampf bricht Ragettli in Tränen aus und erklärt, dass er seinen Vater im Himmel gerne stolz gemacht hätte.
Mehr anzeigen

Die Olympia-Medaille bleibt Andri Ragettli auch im Jahr 2026 vorerst vergönnt. Nachdem der 27-Jährige bereits vor vier Jahren in Peking im Slopestyle auf den bitteren vierten Rang gefahren ist, erlebte er auch bei den diesjährigen Winterspielen das gleiche Schicksal. Erneut reichte es im Slopestyle für Ragettli nur zu Rang 4 und damit zu keiner Medaille.

Wie gross die Enttäuschung beim Flimser effektiv war, zeigte sich beim SRF-Interview nach dem Wettkampf. Ragettli sagt, dass seine Leistung zwar extrem gut gewesen sei, der vierte Platz aber natürlich nicht das war, was er sich erhoffte: «Ich bin ganz ehrlich, es ist extrem hart. Ich habe so, so, so viel Arbeit investiert und heute ist es wieder nicht ganz aufgegangen. Das tut extrem weh», so Ragettli.

Den Vater im Himmel stolz machen

Der Freeskier erklärt aber auch, dass er ein Kämpfer sei und dementsprechend weiter kämpfen werde: «Zu den Leuten, zu denen ich aufschaue, die geben nie auf, die machen immer weiter und so mache ich das auch.»

Dann wird es für Ragettli noch emotionaler und der 27-Jährige bricht in Tränen aus: «Ich bin heute hier raus und wollte einfach meinen Vater stolz machen. Heute war es leider nur der vierte Platz. Ich glaube, er ist trotzdem stolz im Himmel auf mich und ich kämpfe weiter und gebe definitiv nicht auf.»

Auf seine Emotionen angesprochen hält Ragettli fest, dass es auch in Ordnung sei, jetzt zu weinen und betont einmal mehr, dass es wichtig sei, jetzt weiterzukämpfen: «Es ist ok, wenn ich jetzt ein bisschen traurig bin.»

Im Big Air hat Ragettli am kommenden Dienstag, 17. Februar die Chance, sich den Medaillen-Traum doch noch zu erfüllen. 

