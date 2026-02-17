  1. Privatkunden
Vor den Playoffs gegen Italien Reto Suri: «Auf diesem Niveau gibt es keine einfachen Gegner»

Andreas Lunghi

17.2.2026

Reto Suri: «Man hat nicht so viel Zeit, um mitzufühlen»

Reto Suri: «Man hat nicht so viel Zeit, um mitzufühlen»

16.02.2026

Die Schweizer Eishockey-Nati trifft in der Viertelfinal-Qualifikation auf Gastgeber Italien. Für Reto Suri, WM-Silberheld von 2013, ist es ein machbarer Gegner, den es aber nicht zu unterschätzen gilt.

Andreas Lunghi

17.02.2026, 07:40

Mit dem 4:3-Sieg nach Verlängerung im letzten Vorrundenspiel gegen Tschechien hat sich die Schweiz eine gute Ausgangslage für die Zwischenrunde verschafft. Gastgeber Italien (am 17. Februar um 12.10 Uhr) sollte für das Team von Patrick Fischer eine nicht allzu grosse Hürde sein.

«Kevin hat uns Mut gemacht». Die Stimmen zum Triumph der Eishockey-Nati über Tschechien

«Kevin hat uns Mut gemacht»Die Stimmen zum Triumph der Eishockey-Nati über Tschechien

«Es ist sicher der Gegner, den die Schweizer am besten kennen», schmunzelt Reto Suri, WM-Silbermedaille-Gewinner von 2013 und Olympia-Teilnehmer von 2014, im Gespräch mit blue News. Sechs Spieler aus dem italienischen Team sind in der Schweizer National League engagiert.

«Sie müssen sich nicht auf den Gegner fokussieren, sondern auf ihr eigenes Spiel. Sie müssen den Weg weitergehen, den sie eingeschlagen haben», sagt der 36-Jährige. Einfach Gegner gebe es auf diesem Niveau keine mehr. Dazu komme, dass Italien bei den Olympischen Spielen im eigenen Land nichts zu verlieren hat.

Olympia 2026 im Ticker. Playoff-Spiel der Hockey-Nati als grosses Highlight – das steht heute auf dem Programm

Olympia 2026 im TickerPlayoff-Spiel der Hockey-Nati als grosses Highlight – das steht heute auf dem Programm

«Ich bin aber sicher, dass wenn die Schweizer ihre Leistung abrufen und diesen Weg weitergehen, sie Italien schlagen können», zeigt sich Suri zuversichtlich.

Wie Reto Suri den bisherigen Turnierverlauf der Schweizer Nati einschätzt, welche Auswirkungen die Verletzung von Kevin Fiala haben könnte und welches Team er im Rennen um die Goldmedaille vorne sieht, erfährst du im Video oben.

Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

Patrick Fischer spricht mit blue Sport über das anstehende Olympia-Turnier in Milano und die eigenen Ambitionen.

06.02.2026

Nati-Captain Josi über Schweizer Olympia-Chancen: «Alles ist möglich»

03.02.2026

Nati-Captain Josi über Schweizer Olympia-Chancen: «Alles ist möglich»

03.02.2026

McGrath spricht über sein Drama im Slalom: «Ich glaube, ich brauche Hilfe»

Norweger erklärt seine FluchtMcGrath spricht über sein Drama im Slalom: «Ich glaube, ich brauche Hilfe»

Nach langer Leidenszeit steht Kimmy Repond vor ihrer Olympia-Premiere

Schweizer EinskunstläuferinNach langer Leidenszeit steht Kimmy Repond vor ihrer Olympia-Premiere

Roth und Werner treiben sich gegenseitig zu Höchstleistungen an

Ski FreestyleRoth und Werner treiben sich gegenseitig zu Höchstleistungen an

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

16.02.2026

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

16.02.2026

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Gold für Loïc Meillard! Der Schweizer holt sich im Slalom seine dritte Medaille an diesen Olympischen Spielen. Um Atle Lie McGrath gibt es ein Drama. Die Renn-Analyse von Michael von Grünigen.

16.02.2026

Sonja Nef über Brignones Doppel-Gold: «Das toppt alles»

Sonja Nef über Brignones Doppel-Gold: «Das toppt alles»

Sonja Nef analysiert für blue Sport den Olympia-Riesenslalom der Frauen. Federica Brignone holte sich die Goldmedaille, die Schweizerinnen gingen leer aus.

15.02.2026

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Sonja Nef über Brignones Doppel-Gold: «Das toppt alles»

Sonja Nef über Brignones Doppel-Gold: «Das toppt alles»

