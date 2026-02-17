Reto Suri: «Man hat nicht so viel Zeit, um mitzufühlen» 16.02.2026

Die Schweizer Eishockey-Nati trifft in der Viertelfinal-Qualifikation auf Gastgeber Italien. Für Reto Suri, WM-Silberheld von 2013, ist es ein machbarer Gegner, den es aber nicht zu unterschätzen gilt.

Mit dem 4:3-Sieg nach Verlängerung im letzten Vorrundenspiel gegen Tschechien hat sich die Schweiz eine gute Ausgangslage für die Zwischenrunde verschafft. Gastgeber Italien (am 17. Februar um 12.10 Uhr) sollte für das Team von Patrick Fischer eine nicht allzu grosse Hürde sein.

«Es ist sicher der Gegner, den die Schweizer am besten kennen», schmunzelt Reto Suri, WM-Silbermedaille-Gewinner von 2013 und Olympia-Teilnehmer von 2014, im Gespräch mit blue News. Sechs Spieler aus dem italienischen Team sind in der Schweizer National League engagiert.

«Sie müssen sich nicht auf den Gegner fokussieren, sondern auf ihr eigenes Spiel. Sie müssen den Weg weitergehen, den sie eingeschlagen haben», sagt der 36-Jährige. Einfach Gegner gebe es auf diesem Niveau keine mehr. Dazu komme, dass Italien bei den Olympischen Spielen im eigenen Land nichts zu verlieren hat.

«Ich bin aber sicher, dass wenn die Schweizer ihre Leistung abrufen und diesen Weg weitergehen, sie Italien schlagen können», zeigt sich Suri zuversichtlich.

Wie Reto Suri den bisherigen Turnierverlauf der Schweizer Nati einschätzt, welche Auswirkungen die Verletzung von Kevin Fiala haben könnte und welches Team er im Rennen um die Goldmedaille vorne sieht, erfährst du im Video oben.

