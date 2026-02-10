Bernhard Russi musste sich in der Olympia-Abfahrt von 1976 in Innsbruck nur Rivale Franz Klammer (r.) geschlagen geben. Bild: Keystone

Skurril, witzig, eindrücklich, einmalig: Was an Olympia passiert, gehört zum sportlichen Allgemeingut. blue Sport erzählt Anekdoten, die sich an Winterspielen zutrugen – mit und ohne Schweizer Beteiligung.

Michael Schifferle Luca Betschart

Das Duell zwischen Franz Klammer und Bernhard Russi elektrisierte in den 70ern die Ski-Fans. Auch 1976, bei den Olympischen Spielen in Innsbruck. Bei aller sportlichen Rivalität: Die beiden respektierten sich in höchstem Mass. Noch Jahrzehnte später erzählte Russi, der seine Goldmedaille von Sapporo 1972 verteidigen wollte: «Kurz vor dem Start kam Franz Klammer ins Starthaus, gab mir die Hand und wünschte mir viel Glück.»

Und Russi wusste, dass es Klammer ernst meinte – und nicht bloss eine Floskel von sich gab. Es kam, wie es kommen musste: Russi lag in Führung, als Favorit Klammer losdonnerte. Der Patscherkofel, der Innsbrucker Hausberg, bebte; Zehntausende fieberten am Hang mit, der Rest der Ski-Welt hing am Fernseher.

Russi erinnert sich noch heute an den Zwiespalt, den er während Klammers Fahrt spürte: «Ein Teil von mir wollte natürlich gewinnen. Ein anderer aber wollte, dass es Klammer schafft. Alleine wegen des Fests, das es sonst nicht gegeben hätte.»

Klammer siegte – mit 33 Hundertsteln Vorsprung vor Russi. Der Schweizer verlor zwar die Goldmedaille, aber er gewann mit Klammer einen Freund, mit dem ihn nicht zuletzt etwas verband: Sportsgeist.

