Genoni im Tor: Schafft es die Schweizer Hockey-Nati in den Olympia-Halbfinal?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ticker Genoni im Tor: Schafft es die Schweizer Hockey-Nati in den Olympia-Halbfinal?

Andreas Lunghi

18.2.2026

Die Schweizer Eishockey-Nati trifft im Olympia-Viertelfinal auf Finnland. Schafft das Team von Patrick Fischer den Halbfinal-Einzug? Verfolge das Spiel ab 18.10 Uhr hier im Live-Ticker!

Redaktion blue Sport

18.02.2026, 17:38

18.02.2026, 17:57

Finnland vs. Schweiz
0:0 *
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Aufstellung Finnland

    Juuse Saros hütet das Tor der Finnen. ZSC-Verteidiger Mikko Lehtonen ist überzählig.

    So spielt Finnland.
    So spielt Finnland.
    https://www.iihf.com/pdf/991/ihm991302_54b_1_0

  • Aufstellung Schweiz

    Leonardo Genoni steht zwischen den Pfosten. Philipp Kurashev darf erneut neben Timo Meier und Nico Hischier in der ersten Reihe ran. Für den angeschlagenen Denis Malgin ist es zu früh für einen Einsatz.

  • Direktduelle

    Zum zweiten Mal in Folge treffen sich die beiden Teams in einem Olympia-Viertelfinal. Vor vier Jahren in Peking setzte sich Finnland mit 5:1 durch. 2024 spielten die beiden Teams an der WM zuletzt in einem Ernstkampf gegeneinander – mit besserem Ende für die Schweiz. Ein gutes Omen für heute? 

  • Schiedsrichter

    Die Kanadier Michael Campbell und Gord Dwyer leiten die Partie in der Milano Rho Ice Hockey Arena. Die beiden Head Referees werden von den Linesmen Ryan Daisy aus den USA und Libor Suchanek aus Tschechien assistiert.

  • Formstand Finnland

    Der Titelverteidiger hat bei den diesjährigen Olympischen Spielen einen Steigerungslauf hingelegt. Mit der Niederlage gegen die Slowakei sind die Finnen denkbar schlecht ins Turnier gestartet. Gegen Schweden konnten sie den ersten Sieg feiern. Im letzten Gruppenspiel gegen Italien haben sie mit dem 11:0-Sieg die direkte Viertelfinal-Qualifikation als bester Gruppenzweiter klargemacht. Die Finnen hatten jetzt drei Tage spielfrei – ein Vorteil für das heutige Duell gegen die Schweiz?

    Die Crème de la Crème ist dabei. Das sind die grössten Eishockey-Stars bei Olympia

    Die Crème de la Crème ist dabeiDas sind die grössten Eishockey-Stars bei Olympia

  • Formstand Schweiz

    Der Sieg gegen Italien war nie in Gefahr, dennoch war die Leistung am Dienstagmittag nur die Pflicht und nicht die Kür. Die unnötigen Strafen aus der Vorrunde konnten die Schweizer noch nicht abstellen. Im heutigen Spiel gegen Finnland dürfen sie sich diese nicht erlauben. Mit der Effizienz seines Teams dürfte Nati-Trainer Patrick Fischer auch nicht ganz zufrieden gewesen sein. Drei Tore bei insgesamt 51 Torschüssen können trotz der herausragenden Torhüterleistung von Damian Clara nicht zufriedenstellend sein. Kann die Schweiz offensiv einen Zacken zulegen?

    Erneutes Nati-Wunder in Italien?. Das waren die grössten Eishockey-Sensationen bei Olympia

    Erneutes Nati-Wunder in Italien?Das waren die grössten Eishockey-Sensationen bei Olympia

  • Ausgangslage

    Nach dem glanzlosen Sieg gegen Italien in der Playoff-Runde steht die Schweiz nach Peking 2022 zum zweiten Mal in Folge im Viertelfinale. Wie bereits in China heisst der Gegner Finnland. Gelingt die Revanche für die 1:5-Niederlage von vor vier Jahren?

  • Hallo ...

    ... und herzlich willkommen zum Olympia-Viertelfinal zwischen der Schweiz und Finnland. In der Milano Rho Ice Hockey Arena spielt das Team von Patrick Fischer um den Halbfinal-Einzug. Das Spiel beginnt um 18.10 Uhr und hier bist du live dabei!

    • Mehr anzeigen

Das könnte dich auch interessieren

Reto Suri: «Man hat nicht so viel Zeit, um mitzufühlen»

Reto Suri: «Man hat nicht so viel Zeit, um mitzufühlen»

16.02.2026

Meistgelesen

«Türen bleiben zu»: Überlebender Security belastet Moretti schwer
Trump sieht sich im Fall Epstein entlastet – ein neues FBI-Dokument erzählt anderes
Genoni im Tor: Schafft es die Schweizer Hockey-Nati in den Olympia-Halbfinal?
Bund will Gift-Fleisch in Lebensmittel mischen
Holdener nach geplatztem Olympia-Traum den Tränen nah

Mehr zu Olympia

Biathlon. Mit Olympia-Diplom Minimalziel erfüllt

BiathlonMit Olympia-Diplom Minimalziel erfüllt

«Habe über Jahre daran gearbeitet». Holdener nach geplatztem Olympia-Traum den Tränen nah

«Habe über Jahre daran gearbeitet»Holdener nach geplatztem Olympia-Traum den Tränen nah

Legendäre Olympia-Momente. Hoch die Tassen: Von Arx und Jenni werden nach Party-Nacht nach Hause geschickt

Legendäre Olympia-MomenteHoch die Tassen: Von Arx und Jenni werden nach Party-Nacht nach Hause geschickt

Videos aus dem Ressort

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

16.02.2026

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Gold für Loïc Meillard! Der Schweizer holt sich im Slalom seine dritte Medaille an diesen Olympischen Spielen. Um Atle Lie McGrath gibt es ein Drama. Die Renn-Analyse von Michael von Grünigen.

16.02.2026

Sonja Nef über Brignones Doppel-Gold: «Das toppt alles»

Sonja Nef über Brignones Doppel-Gold: «Das toppt alles»

Sonja Nef analysiert für blue Sport den Olympia-Riesenslalom der Frauen. Federica Brignone holte sich die Goldmedaille, die Schweizerinnen gingen leer aus.

15.02.2026

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Sonja Nef über Brignones Doppel-Gold: «Das toppt alles»

Sonja Nef über Brignones Doppel-Gold: «Das toppt alles»

Mehr Videos