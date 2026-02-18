Genoni im Tor: Schafft es die Schweizer Hockey-Nati in den Olympia-Halbfinal?

Die Schweizer Eishockey-Nati trifft im Olympia-Viertelfinal auf Finnland. Schafft das Team von Patrick Fischer den Halbfinal-Einzug? Verfolge das Spiel ab 18.10 Uhr hier im Live-Ticker!
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Aufstellung Finnland
Juuse Saros hütet das Tor der Finnen. ZSC-Verteidiger Mikko Lehtonen ist überzählig.
-
Aufstellung Schweiz
Leonardo Genoni steht zwischen den Pfosten. Philipp Kurashev darf erneut neben Timo Meier und Nico Hischier in der ersten Reihe ran. Für den angeschlagenen Denis Malgin ist es zu früh für einen Einsatz.
-
Direktduelle
Zum zweiten Mal in Folge treffen sich die beiden Teams in einem Olympia-Viertelfinal. Vor vier Jahren in Peking setzte sich Finnland mit 5:1 durch. 2024 spielten die beiden Teams an der WM zuletzt in einem Ernstkampf gegeneinander – mit besserem Ende für die Schweiz. Ein gutes Omen für heute?
-
Schiedsrichter
Die Kanadier Michael Campbell und Gord Dwyer leiten die Partie in der Milano Rho Ice Hockey Arena. Die beiden Head Referees werden von den Linesmen Ryan Daisy aus den USA und Libor Suchanek aus Tschechien assistiert.
-
Formstand Finnland
Der Titelverteidiger hat bei den diesjährigen Olympischen Spielen einen Steigerungslauf hingelegt. Mit der Niederlage gegen die Slowakei sind die Finnen denkbar schlecht ins Turnier gestartet. Gegen Schweden konnten sie den ersten Sieg feiern. Im letzten Gruppenspiel gegen Italien haben sie mit dem 11:0-Sieg die direkte Viertelfinal-Qualifikation als bester Gruppenzweiter klargemacht. Die Finnen hatten jetzt drei Tage spielfrei – ein Vorteil für das heutige Duell gegen die Schweiz?
-
Formstand Schweiz
Der Sieg gegen Italien war nie in Gefahr, dennoch war die Leistung am Dienstagmittag nur die Pflicht und nicht die Kür. Die unnötigen Strafen aus der Vorrunde konnten die Schweizer noch nicht abstellen. Im heutigen Spiel gegen Finnland dürfen sie sich diese nicht erlauben. Mit der Effizienz seines Teams dürfte Nati-Trainer Patrick Fischer auch nicht ganz zufrieden gewesen sein. Drei Tore bei insgesamt 51 Torschüssen können trotz der herausragenden Torhüterleistung von Damian Clara nicht zufriedenstellend sein. Kann die Schweiz offensiv einen Zacken zulegen?
-
Ausgangslage
Nach dem glanzlosen Sieg gegen Italien in der Playoff-Runde steht die Schweiz nach Peking 2022 zum zweiten Mal in Folge im Viertelfinale. Wie bereits in China heisst der Gegner Finnland. Gelingt die Revanche für die 1:5-Niederlage von vor vier Jahren?
-
Hallo ...
... und herzlich willkommen zum Olympia-Viertelfinal zwischen der Schweiz und Finnland. In der Milano Rho Ice Hockey Arena spielt das Team von Patrick Fischer um den Halbfinal-Einzug. Das Spiel beginnt um 18.10 Uhr und hier bist du live dabei!