Genoni im Tor: Schafft es die Schweizer Hockey-Nati in den Olympia-Halbfinal?

Der Sieg gegen Italien war nie in Gefahr, dennoch war die Leistung am Dienstagmittag nur die Pflicht und nicht die Kür. Die unnötigen Strafen aus der Vorrunde konnten die Schweizer noch nicht abstellen. Im heutigen Spiel gegen Finnland dürfen sie sich diese nicht erlauben. Mit der Effizienz seines Teams dürfte Nati-Trainer Patrick Fischer auch nicht ganz zufrieden gewesen sein. Drei Tore bei insgesamt 51 Torschüssen können trotz der herausragenden Torhüterleistung von Damian Clara nicht zufriedenstellend sein. Kann die Schweiz offensiv einen Zacken zulegen?