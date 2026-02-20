  1. Privatkunden
Sieg gegen die USA Schweizer Curlerinnen stehen im Final und greifen nach Olympia-Gold

SDA

20.2.2026 - 16:55

Grenzenloser Jubel bei den Schweizer Curlerinnen, nachdem der Halbfinalsieg gegen die USA feststand.
Grenzenloser Jubel bei den Schweizer Curlerinnen, nachdem der Halbfinalsieg gegen die USA feststand.
Bild: Keystone

Die Schweizer Curlerinnen spielen erstmals seit 2006 wieder um Olympia-Gold. Im Halbfinal gewinnt das Team um Skip Silvana Tirinzoni gegen die USA 7:4 und spielt am Sonntag im Final gegen Schweden.

Keystone-SDA

20.02.2026, 16:55

20.02.2026, 17:10

Selina Witschonke, Carole Howald, Tirinzoni und Alina Pätz revanchierten sich eindrücklich für die Niederlage gegen die USA im letzten Vorrundenspiel und machten es damit auch besser als vor vier Jahren, als sie nach einer überragenden Vorrunde eine Medaille verpasst hatten.

Beste Leistung des Turniers

Die Schweizerinnen zeigten den überzeugendsten Auftritt am diesjährigen Turnier, nachdem sie in der Gruppenphase nicht immer auf ihrem gewohnt hohen Niveau spielten. Gleich zweimal, im zweiten und im vierten End, schrieben sie zwei Steine und hatten so von A bis Z die Zügel in der Hand. Am Ende spielten sie gegen die international deutlich unerfahreneren Amerikanerinnen ihre Routine und Klasse souverän aus.

Damit steht die dritte Schweizer Olympia-Medaille nach den silbernen der Teams von Luzia Ebnöther (2002) und Mirjam Ott (2006) fest. Und Tirinzoni und Pätz, die schon 2022 in Peking das «Back End» bildeten, vertrieben die Geister der damaligen Halbfinal-Niederlage gegen Japan und der folgenden Niederlage im Bronzespiel gegen Schweden.

Chance auf Revanche gegen Schweden

Genau gegen diese Schwedinnen von Skip Anna Hasselborg ist nun im Final (Sonntag, 11.05 Uhr) Revanche angesagt, auch für die Niederlage in der Vorrunde (4:6).

Olympiasieger war die Schweiz bei den Frauen noch nie, im Gegensatz zur überragenden Bilanz bei Weltmeisterschaften. Tirinzoni weist bereits vier WM-Titel auf, Pätz sogar deren sechs. Hasselborg war vier Jahre vor der Bronzemedaille von 2022 in Pyeongchang Olympiasiegerin.

Alle Schweizer Olympia-Medaillen
Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille.

Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold. 

Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold. 

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille.

In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz.

Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille.

Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze.

Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt.

Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10!

Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10!

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz. 

Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz. 

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber.

Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint.

Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte.

Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille.

Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille.

Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Silber auf sicher: Die Schweizer Curlerinnen besiegen die USA und stehen im Final, wo sie am Sonntag ab 11 Uhr gegen Schweden um Gold spielen.

Silber auf sicher: Die Schweizer Curlerinnen besiegen die USA und stehen im Final, wo sie am Sonntag ab 11 Uhr gegen Schweden um Gold spielen.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen
Videos aus dem Ressort

Asp Jensen mit 16 zu Bayern: «Zu Beginn war es hart, ich hatte keine Freunde»

Asp Jensen mit 16 zu Bayern: «Zu Beginn war es hart, ich hatte keine Freunde»

GC steckt im Tabellenkeller der Super League – doch einer liefert ab: Jonathan Asp Jensen. Der von Bayern München ausgeliehene Däne ist GC-Topskorer und spricht offen über seinen schwierigen Start in Deutschland und sein neues Glück in Zürich.

20.02.2026

Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

Basel, YB, FCZ, GC. blue Sport Experte Rolf Fringer analysiert die wichtigsten Winter-Transfers der Super League.

20.02.2026

Xherdan Shaqiri im Penalty-Dilemma

Xherdan Shaqiri im Penalty-Dilemma

20.02.2026

Asp Jensen mit 16 zu Bayern: «Zu Beginn war es hart, ich hatte keine Freunde»

Asp Jensen mit 16 zu Bayern: «Zu Beginn war es hart, ich hatte keine Freunde»

Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

Xherdan Shaqiri im Penalty-Dilemma

Xherdan Shaqiri im Penalty-Dilemma

Mehr Videos

