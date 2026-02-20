Grenzenloser Jubel bei den Schweizer Curlerinnen, nachdem der Halbfinalsieg gegen die USA feststand. Bild: Keystone

Die Schweizer Curlerinnen spielen erstmals seit 2006 wieder um Olympia-Gold. Im Halbfinal gewinnt das Team um Skip Silvana Tirinzoni gegen die USA 7:4 und spielt am Sonntag im Final gegen Schweden.

Keystone-SDA SDA

Selina Witschonke, Carole Howald, Tirinzoni und Alina Pätz revanchierten sich eindrücklich für die Niederlage gegen die USA im letzten Vorrundenspiel und machten es damit auch besser als vor vier Jahren, als sie nach einer überragenden Vorrunde eine Medaille verpasst hatten.

Beste Leistung des Turniers

Die Schweizerinnen zeigten den überzeugendsten Auftritt am diesjährigen Turnier, nachdem sie in der Gruppenphase nicht immer auf ihrem gewohnt hohen Niveau spielten. Gleich zweimal, im zweiten und im vierten End, schrieben sie zwei Steine und hatten so von A bis Z die Zügel in der Hand. Am Ende spielten sie gegen die international deutlich unerfahreneren Amerikanerinnen ihre Routine und Klasse souverän aus.

Damit steht die dritte Schweizer Olympia-Medaille nach den silbernen der Teams von Luzia Ebnöther (2002) und Mirjam Ott (2006) fest. Und Tirinzoni und Pätz, die schon 2022 in Peking das «Back End» bildeten, vertrieben die Geister der damaligen Halbfinal-Niederlage gegen Japan und der folgenden Niederlage im Bronzespiel gegen Schweden.

Chance auf Revanche gegen Schweden

Genau gegen diese Schwedinnen von Skip Anna Hasselborg ist nun im Final (Sonntag, 11.05 Uhr) Revanche angesagt, auch für die Niederlage in der Vorrunde (4:6).

Olympiasieger war die Schweiz bei den Frauen noch nie, im Gegensatz zur überragenden Bilanz bei Weltmeisterschaften. Tirinzoni weist bereits vier WM-Titel auf, Pätz sogar deren sechs. Hasselborg war vier Jahre vor der Bronzemedaille von 2022 in Pyeongchang Olympiasiegerin.