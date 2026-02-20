Sieg gegen die USASchweizer Curlerinnen stehen im Final und greifen nach Olympia-Gold
SDA
20.2.2026 - 16:55
Die Schweizer Curlerinnen spielen erstmals seit 2006 wieder um Olympia-Gold. Im Halbfinal gewinnt das Team um Skip Silvana Tirinzoni gegen die USA 7:4 und spielt am Sonntag im Final gegen Schweden.
Keystone-SDA
20.02.2026, 16:55
20.02.2026, 17:10
SDA
Selina Witschonke, Carole Howald, Tirinzoni und Alina Pätz revanchierten sich eindrücklich für die Niederlage gegen die USA im letzten Vorrundenspiel und machten es damit auch besser als vor vier Jahren, als sie nach einer überragenden Vorrunde eine Medaille verpasst hatten.
Beste Leistung des Turniers
Die Schweizerinnen zeigten den überzeugendsten Auftritt am diesjährigen Turnier, nachdem sie in der Gruppenphase nicht immer auf ihrem gewohnt hohen Niveau spielten. Gleich zweimal, im zweiten und im vierten End, schrieben sie zwei Steine und hatten so von A bis Z die Zügel in der Hand. Am Ende spielten sie gegen die international deutlich unerfahreneren Amerikanerinnen ihre Routine und Klasse souverän aus.
Damit steht die dritte Schweizer Olympia-Medaille nach den silbernen der Teams von Luzia Ebnöther (2002) und Mirjam Ott (2006) fest. Und Tirinzoni und Pätz, die schon 2022 in Peking das «Back End» bildeten, vertrieben die Geister der damaligen Halbfinal-Niederlage gegen Japan und der folgenden Niederlage im Bronzespiel gegen Schweden.
Chance auf Revanche gegen Schweden
Genau gegen diese Schwedinnen von Skip Anna Hasselborg ist nun im Final (Sonntag, 11.05 Uhr) Revanche angesagt, auch für die Niederlage in der Vorrunde (4:6).
Olympiasieger war die Schweiz bei den Frauen noch nie, im Gegensatz zur überragenden Bilanz bei Weltmeisterschaften. Tirinzoni weist bereits vier WM-Titel auf, Pätz sogar deren sechs. Hasselborg war vier Jahre vor der Bronzemedaille von 2022 in Pyeongchang Olympiasiegerin.
Alle Schweizer Olympia-Medaillen
Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille.
Bild: Keystone
Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold.
Bild: Keystone
In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille.
Bild: Keystone
Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz.
Bild: Keystone
Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille.
Bild: Keystone
Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze.
Bild: Keystone
Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt.
Bild: Keystone
Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10!
Bild: Keystone
Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz.
Bild: Keystone
Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber.
Bild: Keystone
Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint.
Bild: Keystone
Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte.
Bild: Keystone
Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille.
Bild: Keystone
Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille.
Bild: Keystone
Silber auf sicher: Die Schweizer Curlerinnen besiegen die USA und stehen im Final, wo sie am Sonntag ab 11 Uhr gegen Schweden um Gold spielen.
Bild: Keystone
