Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller verlieren gegen die USA. Keystone

Das Schweizer Mixed-Curling-Team verliert an den Olympischen Spielen das zweite Spiel. Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller unterliegen dem US-Duo Cory Thiesse und Korey Dropkin 4:7.

Keystone-SDA SDA

Olympia 2026 Alle News Resultate

Nach dem Auftaktsieg am Mittwoch nach Zusatz-End gegen Estland ging das Schweizer Duo im zweiten End gegen die Amerikaner zwar mit 2:1 in Front. Im dritten, vierten und sechsten gelang allerdings Team USA jeweils ein Zweierhaus, sodass in Cortina d’Ampezzo bald einmal klare Verhältnisse herrschten. Im siebten End konnten die Schweizer zwar wieder einen Stein schreiben, die Hypothek erwies sich aber als zu gross. Nach einem Nuller-End stand die erste Niederlage fürs Schweizer Duo fest. Allerdings bietet sich bereits am Donnerstagabend die Möglichkeit zur Rehabilitierung, wenn das Duell gegen Südkorea ansteht.

Das Mixed-Doppel steht zum dritten Mal im Programm der Winterspiele. Bei den ersten beiden Austragungen vertraten Jenny Perret und Martin Rios die Schweiz. Bei der Premiere 2018 holte das Duo Silber, vor vier Jahren belegte es den 7. Platz.

Das könnte dich auch interessieren

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider Die Ski-Legende blickt auf ihre drei Olympiasiege zurück und spricht offen über den tödlichen Unfall ihrer Kollegin Ulrike Maier, Druck und tiefe Freundschaften im Skisport. Ein bewegendes Gespräch mit einer aussergewöhnlichen Athletin. 30.01.2026