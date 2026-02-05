  1. Privatkunden
Olympische Spiele Schweizer Mixed-Curler verlieren ihr zweites Spiel

SDA

5.2.2026 - 16:21

Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller verlieren gegen die USA.
Keystone

Das Schweizer Mixed-Curling-Team verliert an den Olympischen Spielen das zweite Spiel. Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller unterliegen dem US-Duo Cory Thiesse und Korey Dropkin 4:7.

Keystone-SDA

05.02.2026, 16:21

05.02.2026, 17:21

Nach dem Auftaktsieg am Mittwoch nach Zusatz-End gegen Estland ging das Schweizer Duo im zweiten End gegen die Amerikaner zwar mit 2:1 in Front. Im dritten, vierten und sechsten gelang allerdings Team USA jeweils ein Zweierhaus, sodass in Cortina d’Ampezzo bald einmal klare Verhältnisse herrschten. Im siebten End konnten die Schweizer zwar wieder einen Stein schreiben, die Hypothek erwies sich aber als zu gross. Nach einem Nuller-End stand die erste Niederlage fürs Schweizer Duo fest. Allerdings bietet sich bereits am Donnerstagabend die Möglichkeit zur Rehabilitierung, wenn das Duell gegen Südkorea ansteht.

Das Mixed-Doppel steht zum dritten Mal im Programm der Winterspiele. Bei den ersten beiden Austragungen vertraten Jenny Perret und Martin Rios die Schweiz. Bei der Premiere 2018 holte das Duo Silber, vor vier Jahren belegte es den 7. Platz.

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Die Ski-Legende blickt auf ihre drei Olympiasiege zurück und spricht offen über den tödlichen Unfall ihrer Kollegin Ulrike Maier, Druck und tiefe Freundschaften im Skisport. Ein bewegendes Gespräch mit einer aussergewöhnlichen Athletin.

30.01.2026

Heini Hemmi: «Man nannte mich Sturzenegger»

30.01.2026

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Stefan Eggli diskutiert im Fussball-Talk «Heimspiel» mit dem Captain des FC St. Gallen sowie Rolf Fringer und Andreas Böni über Titelträume, Ausraster, privates Glück und die ganz ruhigen Momente des Heisssporns.

05.02.2026

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Lars Weibel spricht im Interview mit blue Sport vor der Abreise nach Mailand über das anstehende Olympia-Turnier.

05.02.2026

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Am Donnerstag wird die Eishockey-Nati mit dem Olympia-Outfit austestattet und macht sich anschliessend auf en Weg nach Mailand. blue Sport hat vor der Abreise mit Sven Andrighetto, Christoph Bertschy und Leonardo Genoni gesprochen.

05.02.2026

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

