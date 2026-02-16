  1. Privatkunden
Tiefe Einblicke der Olympiasiegerin Brignone fuhr mit Todesangst zu Gold: «Ich habe mein Bein und Knie komplett ruiniert»

dpa

16.2.2026 - 16:53

Federica Brignone strahlt mit gleich zwei Goldmedaillen.
Federica Brignone strahlt mit gleich zwei Goldmedaillen.
imago

Federica Brignone erlebt bei ihren Heimspielen ein Wintermärchen. Doch Gold ist nicht alles für die Italienerin. Sie spricht über ein Loch in ihrem Bein und Todesangst auf der Piste.

DPA

16.02.2026, 16:53

16.02.2026, 16:57

Skirennfahrerin Federica Brignone hat nach dem Gewinn von zwei Goldmedaillen bei den Winterspielen emotionale Einblicke in ihre Gefühlswelt und ihre lange Zwangspause gegeben. «Ich würde meine beiden olympischen Medaillen sofort eintauschen, um diese Verletzung nicht noch einmal zu erleiden», sagte die Italienerin nach ihrem famosen Comeback mit den Siegen im Super-G und Riesenslalom der Zeitung «La Repubblica».

Horror-Verletzung im vergangenen April

Brignone hatte sich im vergangenen April bei einem Sturz bei den nationalen Meisterschaften schwer am Knie verletzt. Sie erlitt eine mehrfache Fraktur des Schienbeinplateaus und des Wadenbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss. Ihr Olympia-Traum drohte zu platzen. Erst Mitte Januar kehrte sie in den Weltcup zurück. In Cortina d'Ampezzo erlebte die 35-Jährige nun ein Ski-Märchen.

Vom Krankenbett zu Doppelgold. Sonja Nef über Brignone: «Das toppt alles, was ich je erlebt habe»

Vom Krankenbett zu DoppelgoldSonja Nef über Brignone: «Das toppt alles, was ich je erlebt habe»

«Ich habe mein Bein und mein Knie komplett ruiniert, und jeder Tag ist ein Kampf. Es wird Zeit brauchen. Mein Schienbein ist nicht mehr richtig ausgerichtet, es hat ein Loch», sagte Brignone. «Zwei Monate lang konnte ich mein Bein nicht einmal beugen, und selbst jetzt weiss ich nicht, ob ich jemals wieder Tennis spielen kann.»

Mit «Todesangst» die Olimpia delle Tofane hinunter

Während der Rennen sei sie «in höchster Alarmbereitschaft» gewesen, erklärte die Riesenslalom-Weltmeisterin und zweimalige Gesamtweltcupsiegerin. «Wie, wenn man Todesangst hat.» Wäre sie mit dem Ziel Gold angereist, wäre sie womöglich ohne Medaille wieder nach Hause gefahren, meinte die Allrounderin, die bei der Eröffnungsfeier die italienische Fahne getragen hatte.

Rast verpasst Medaille. Brignone krönt sich auch im Riesenslalom zur Olympiasiegerin

Rast verpasst MedailleBrignone krönt sich auch im Riesenslalom zur Olympiasiegerin

«Es war ein Wunder, hier zu sein, die Flagge zu tragen, das, was ich mir am meisten gewünscht und in meinem Leben vermisst hatte», sagte Brignone. Sie sei gekommen, «um Spass zu haben und dankbar zu sein, an den Olympischen Spielen im eigenen Land teilnehmen zu dürfen». Sie wolle sich nun weiter auf ihre Genesung konzentrieren, erklärte die 37-malige Weltcupsiegerin.

Sonja Nef über Brignones Doppel-Gold: «Das toppt alles»

Sonja Nef über Brignones Doppel-Gold: «Das toppt alles»

Sonja Nef analysiert für blue Sport den Olympia-Riesenslalom der Frauen. Federica Brignone holte sich die Goldmedaille, die Schweizerinnen gingen leer aus.

15.02.2026

McGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz
Ein «Ja» zum Abschied: Michelle sorgt bei letztem Auftritt für Gänsehaut
Brignone fuhr mit Todesangst zu Gold: «Ich habe mein Bein und Knie komplett ruiniert»
Hillary Clinton spricht eine deutliche Warnung an Europa aus
Keiner will Röstis neues Gesetz

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Gold für Loïc Meillard! Der Schweizer holt sich im Slalom seine dritte Medaille an diesen Olympischen Spielen. Um Atle Lie McGrath gibt es ein Drama. Die Renn-Analyse von Michael von Grünigen.

16.02.2026

Müller: «Mein erster Sieg bleibt das grosse Ziel»

Müller: «Mein erster Sieg bleibt das grosse Ziel»

Der Schweizer Formel-E-Pilot Nico Müller fährt seit dieser Saison für das Porsche Werksteam. Mit blue News spricht er über seinen Saisonstart und über die Zusammenarbeit mit Teamkollege Pascal Wehrlein.

30.01.2026

Cologna: «Es ist spannend, Olympia mal von der anderen Seite zu sehen»

Cologna: «Es ist spannend, Olympia mal von der anderen Seite zu sehen»

Der vierfache Goldmedaillen-Gewinner Dario Cologna spricht mit blue Sport über seine Olympischen Spiele als Experte, Goldhamsterer Franjo Von Allmen und seinen neuen Job als Markenbotschafter von KAEX.

16.02.2026

