Aufgebot für 16-jähriges Talent Ski-Wunder Giada D'Antonio darf bei Olympia ran

Jan Arnet

27.1.2026

Giada D'Antonio darf an den Olympischen Spielen antreten.
Giada D'Antonio darf an den Olympischen Spielen antreten.
imago

In ihrer allerersten Profi-Saison sorgt Giada D'Antonio für Furore. Die ersten Weltcup-Einsätze der 16-jährigen Süditalienerin sind zwar nicht von Erfolg gekrönt, trotzdem kann sie sich jetzt über das Olympia-Aufgebot freuen.

Jan Arnet

27.01.2026, 15:42

27.01.2026, 15:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 16-jährige Italienerin Giada D’Antonio sorgte in den vergangenen Monaten mit starken Auftritten in FIS-Rennen für Schlagzeilen.
  • Für die Olympischen Spiele in Cortina hat D’Antonio nun ein Aufgebot erhalten. Genauso wie die 17-jährige Anna Trocker.
  • Das italienische Team ist im Slalom knapp besetzt. Mit Lara Della Mea und Martina Peterlini haben nur zwei Athletinnen die Kriterien für Olympia erfüllt.
Mehr anzeigen

Am 19. November sorgte Giada D’Antonio am Schilthorn für eine dicke Überraschung. Bei ihrem allerersten Profi-Einsatz gewann die Italienerin mit Startnummer 82 einen FIS-Slalom – ein kleines Ski-Märchen.

Mit diesem Sieg verhinderte sie einen Schweizer 12-fach-Erfolg. Dass ihr Triumph kein Zufallsprodukt war, zeigte D’Antonio bereits einen Tag später eindrücklich: Mit Startnummer 63 holte sie sich erneut den Sieg, diesmal vor gleich 13 Schweizerinnen.

Ski-Sensation am Schilthorn. 16-Jährige verhindert in ihren ersten Profi-Rennen gleich zwei Schweizer Mehrfach-Siege

Ski-Sensation am Schilthorn16-Jährige verhindert in ihren ersten Profi-Rennen gleich zwei Schweizer Mehrfach-Siege

Der kometenhafte Aufstieg setzte sich in den folgenden Wochen fort. Innerhalb eines Monats ging es für D’Antonio unter anderem in die USA, wo sie im Nor-Am Cup, dem Pendant zum Europacup, in Copper Mountain startete. In zwei Riesenslaloms fuhr sie – erneut von sehr weit hinten – auf die Plätze 11 und 13.

Nur eine Frage der Zeit bis zu den ersten Weltcup-Punkten

«Im Moment entwickeln sich die Dinge für mich sehr schnell, ich hätte nicht gedacht, dass ich für die Rennen in den USA ausgewählt werde», sagte D’Antonio im Dezember zu blue News. Kurze Zeit später durfte sie auch erstmals im Weltcup ran.

D'Antonio debütiert im Weltcup. Ski-Wunder (16) aus Neapel: «Mich haben die Ergebnisse nicht sehr überrascht»

D'Antonio debütiert im WeltcupSki-Wunder (16) aus Neapel: «Mich haben die Ergebnisse nicht sehr überrascht»

Dreimal durfte sich die Teenagerin bislang mit den weltbesten Skifahrerinnen messen. Auch wenn es bislang noch nicht zu Weltcup-Punkten reichte – in Spindlermühle verpasste D'Antonio den 2. Lauf nur um eine Hundertstelsekunde – sind die Hoffnungen im italienischen Skiverband gross. So erhält Giada D'Antonio auch ein Aufgebot für die Olympischen Winterspiele. Genauso wie die 17-jährige Südtirolerin Anna Trocker, die ebenfalls nach Cortina reisen darf. 

Die 17-jährige Anna Trocker ist in Cortina ebenfalls dabei – obwohl auch sie im Weltcup noch nie in die Punkte gefahren ist.
Die 17-jährige Anna Trocker ist in Cortina ebenfalls dabei – obwohl auch sie im Weltcup noch nie in die Punkte gefahren ist.
Keystone

Italien hat vor allem im Slalom kein Überangebot. Mit Lara Della Mea und Martina Peterlini sind nur zwei fixe Athletinnen bei Olympia dabei. Nun haben die jungen Fahrerinnen Trocker und D'Antonio den Vorzug vor anderen Athletinnen erhalten und können so auf höchster Stufe weitere Erfahrungen sammeln.

