Tränen statt Medaillen So bitter war der Olympia-Tag für die Schweiz

Luca Betschart

10.2.2026

Sonja Nef :«Die alpinen Frauen sind in einer schwierigen Situation»

Sonja Nef :«Die alpinen Frauen sind in einer schwierigen Situation»

Die Schweizerinnen enttäuschen in der alpinen Kombination. Sonja Nef kann den Frust verstehen, wundert sich aber trotzdem über das Verhalten nach dem Rennen.

10.02.2026

Während die Schweizer Delegation am Montag gleich über vier Medaillen jubelt, verlaufen die Wettkämpfe am Dienstag aus der Sicht von Swiss Olympics nicht wie erhofft.

Redaktion blue Sport

10.02.2026, 22:01

Am dritten Olympia-Tag erlebt die Schweiz einen Medaillenregen. Gold für Mathilde Gremaud und das Duo Franjo von Allmen/ Tanguy Nef, Silber für Marco Odermatt und Loïc Meillard sowie sensationell Bronze für Gregor Deschwanden – die Delegation von Swiss-Ski kommt aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus. Noch nie in der Geschichte der Olympischen Winterspiele sicherten sich Schweizer Athletinnen und Athleten an einem Tag so viel Edelmetall.

Medaillenreicher Montag. Schweizer schreiben Olympia-Geschichte: Gold, Silber, Gold und Bronze

Medaillenreicher MontagSchweizer schreiben Olympia-Geschichte: Gold, Silber, Gold und Bronze

Tags darauf verlaufen die Wettkämpfe aus Schweizer Sicht trotz intakter Chancen auf weitere Medaillen weit weniger erfreulich. Denn weder Andri Ragettli im Slopestyle noch Nadine Fähndrich im Langlauf-Sprint können sich ihren Olympia-Traum erfüllen. Auch die alpinen Skifahrerinnen gehen in der Team-Kombination leer aus. Und so gibt es am vierten Tag der Winterspiele statt Medaillen bloss Tränen. 

Wieder nur «Leder» für Ragettli

Die Olympia-Medaille bleibt Andri Ragettli auch im Jahr 2026 vorerst vergönnt. Nachdem der 27-Jährige bereits vor vier Jahren in Peking im Slopestyle auf den bitteren vierten Rang gefahren ist, erlebte er auch bei den diesjährigen Winterspielen das gleiche Schicksal. Erneut reichte es im Slopestyle für Ragettli zu keiner Medaille.

Wie gross die Enttäuschung beim Flimser effektiv war, zeigte sich beim SRF-Interview nach dem Wettkampf. Ragettli sagt, dass seine Leistung zwar extrem gut gewesen sei, der vierte Platz aber natürlich nicht das war, was er sich erhoffte: «Ich bin ganz ehrlich, es ist extrem hart. Ich habe so, so, so viel Arbeit investiert und heute ist es wieder nicht ganz aufgegangen. Das tut extrem weh», so Ragettli.

Erneut nur Rang 4 an Olympia. Ragettli bricht bei SRF-Interview in Tränen aus: «Ich wollte meinen Vater im Himmel stolz machen»

Erneut nur Rang 4 an OlympiaRagettli bricht bei SRF-Interview in Tränen aus: «Ich wollte meinen Vater im Himmel stolz machen»

Ragettli bricht in Tränen aus: «Ich wollte meinen Vater im Himmel stolz machen»

Ragettli bricht in Tränen aus: «Ich wollte meinen Vater im Himmel stolz machen»

10.02.2026

Grosse Enttäuschung für Fähndrich

Nadine Fähndrich verpasst im Einzel-Sprint die erhoffte Olympia-Medaille und scheitert überraschend bereits im Viertelfinal, wo ihr auf der Zielgeraden die Luft ausgeht. Im Ziel ist die 30-Jährige ratlos – und bitter enttäuscht: «Was für mich sehr schwierig ist: Dass ich weiss, wie viele Leute so viel investieren und auch gelitten haben», sagt die 30-Jährige und kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten: «Es tut mir leid für sie, wenn ich am Schluss das Puzzleteil bin, das fehlt.»

Tränen bei Langlauf-Ass. Fähndrich: «Es tut mir leid, wenn ich am Schluss das fehlende Puzzleteil bin»

Tränen bei Langlauf-AssFähndrich: «Es tut mir leid, wenn ich am Schluss das fehlende Puzzleteil bin»

Frust bei Suter, Flury und Co.

In der alpinen Team-Kombination der Frauen zeichnet sich schon nach der Abfahrt ab, dass die Schweiz im Medaillenkampf leer ausgeht. Corinne Suter und Jasmine Flury schlagen sich vom Schweizer Speed-Quartett am besten, verlieren aber über eineinhalb Sekunden auf die Bestzeit. Eine Hypothek, die auch Rast und Holdener nicht mehr korrigieren können.

Die Team-Leaderinnen Suter und Flury sind so angefressen, dass sie vorerst gar das Interview bei SRF verweigern. SRF-Moderator Lukas Studer verrät: «Ich glaube, Corinne Suter und Jasmine Flury sind ziemlich angefressen, sie wollten nicht zum Interview kommen. Ich weiss nicht grad, was da los ist. Es ist noch schwierig zum Deuten.» Nach dem Slalom am Nachmittag erscheinen dann beide zu ihrem Interview. 

Sonja Nef zeigt Verständnis: «Ich verstehe es als Athletin. Eigentlich gehört es zum Job, dass man Interviews gibt. Aber am meisten sind immer die Athletinnen enttäuscht.» Und weiter: «Ich verstehe, dass sie zuerst selbst mal mit dieser Enttäuschung leben müssen, weil sie nicht nur ein wenig hinter den Medaillen sind, sondern wirklich total abgeschlagen.»

Schweizer Speed-Stars in der Krise. Nef: «Ich verstehe, dass Suter und Flury zuerst keine Interviews geben wollten»

Schweizer Speed-Stars in der KriseNef: «Ich verstehe, dass Suter und Flury zuerst keine Interviews geben wollten»

Das könnte dich auch interessieren

Sonja Nef über Lindsey Vonn: «Sie hat das Risiko in Kauf genommen»

Sonja Nef über Lindsey Vonn: «Sie hat das Risiko in Kauf genommen»

Sonja Nef äussert sich zum Sturz von Lindsey Vonn sowie zur Leistung der Schweizerinnen in der Olympia-Abfahrt.

08.02.2026

Mike von Grünigen über Olympiasieg von Franjo Von Allmen

Mike von Grünigen über Olympiasieg von Franjo Von Allmen

Mike Von Grünigen äussert sich zum Olympiasieg von Franjo Von Allmen und spricht allgemein über die Olympischen Spiele 2026.

07.02.2026

