Tanja Frieden über ihren 50. Geburtstag: «Magisch, dass es gerade an der Olympia-Eröffnungsfeier ist» 02.02.2026

Der Tod von Ueli Kestenholz und dann noch der 50. Geburtstag am Tag der Eröffnung der Olympischen Spiele. Für Tanja Frieden kommt derzeit viel zusammen. «Das Leben ist gerade wie ein Birchermüesli», sagt sie.

Genau am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spielen und 20 Jahre nach ihrem Olympiasieg feiert Tanja Frieden ihren 50. Geburtstag.

«Ich finde das ein bisschen magisch», sagt sie. Ein grosses Fest hat sie aber erst für den Sommer geplant. «Dann will ich etwas Grosses machen, mit ganz vielen Leuten. Wir werden dann das Leben feiern.»

Derzeit sei ihr Leben wie ein Birchermüesli, meint sie, «es hat von allem was drin.» Am 11. Januar hat sie ihren guten Freund Ueli Kestenholz verloren, der ehemalige Snowboard-Star verunglückte in einer Lawine tödlich. Mehr anzeigen

«Das Leben ist gerade wie ein Birchermüesli. Es ist von allem etwas drin», sagt Tanja Frieden im Talk «Legenden für die Ewigkeit» auf blue. Zuletzt schlug das Schicksal unbarmherzig zu. Ueli Kestenholz, Schweizer Snowboard-Legende und jahrzehntelanger Wegbegleiter von Frieden, verunglückte bei einem Lawinenunfall im Lötschental tödlich; gerade mal 50 Jahre war er alt. Tagelang sei sie wie gelähmt gewesen, sagt Frieden, «verarbeitet habe ich die Tragödie noch nicht.»

«Das Leben feiern»

Doch so schmerzhaft der Tod von Kestenholz auch ist: Frieden versucht, weiterhin auch das Positive zu sehen. Zum Beispiel den 6. Februar. Dann begeht die Thunerin ihren 50. Geburtstag – und der Tag fällt auch genau auf die Eröffnung der Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo. «Ich finde es ein bisschen magisch, dass mein 50. Geburtstag genau auf die Eröffnungsfeier fällt», sagt Frieden. Bei den letzten Winterspielen in Italien, in Turin 2006, feierte sie ihren grössten sportlichen Erfolg: die Goldmedaille im Boardercross – jener Snowboard-Disziplin, die damals Premiere feierte.

Gross feiern wird sie noch nicht. «Es ist mega viel, das gerade zusammenkommt», sagt Frieden. Es gebe «ein kleines Get-Together». Im Sommer aber wolle sie die Party nachholen. «Dann will ich etwas Grosses machen, mit ganz vielen Leuten. Wir werden dann das Leben feiern», sagt Frieden. Mühe mit dem Älterwerden – kennt sie das? «Nein», sagt sie bestimmt und lacht.