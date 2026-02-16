Jubelt die Schweiz diese Woche über eine Olympia-Medaille? KEYSTONE

Die Frauen-Nati steht erneut im Halbfinale des olympischen Eishockey-Turniers und spielt um die Medaillen. Ex-Nati-Spielerin Livia Altmann schätzt die Chancen des Teams von Colin Müller ein.

Mit dem knappen 1:0-Sieg im Viertelfinal gegen Finnland gelang der Schweizer Eishockey-Nati der Frauen die Revanche für die Niederlage im Bronze-Spiel vor vier Jahren in Peking. Im Halbfinale am Montagabend um 21.10 Uhr wartet nun wie bereits 2022 Kanada. Damals setzte es eine 3:10-Niederlage ab. Haben die Schweizerinnen heuer eine grössere Chance?

«Gewinnen will man immer», sagt Ex-Nati-Spielerin Livia Altmann, Bronzemedaillen-Gewinnerin mit der Schweiz in Sotschi 2014, im Gespräch mit blue News. «Wenn man es aber realistisch anschaut, ist Kanada technisch und physisch einen Schritt weiter, das war schon immer so. Die Schweiz ist sicher nähergerückt, die Kanadierinnen sind aber auf einem anderen Level. Es wird schwierig, aber mit etwas Glück ist alles möglich – ich würde es mir von Herzen wünschen.»

Die Kanadierinnen hatten bereits das Direktduell in der Vorrunde mit 5:0 für sich entschieden und gaben nur im Spiel gegen die USA Punkte ab. Im Viertelfinal liessen sie Deutschland mit einem 5:1-Sieg keine Chance.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweiz um Bronze spielen wird, ist gross. Und da könnten die Schweizerinnen wie vor zwölf Jahren Russland auf Schweden treffen, die im Halbfinal gegen die USA spielen.

«Ohne sie wäre es schwierig geworden»

«Es gibt einige Parallelen zu damals», schmunzelt Altmann. Die Halbfinal-Paarungen sind dieselben und wie in Sotschi ist die Schweiz gegen Kanada der klare Underdog. «Wir waren ein junges Team und hatten einen guten Teamgeist. Das ist an diesem Turnier ähnlich und wenn dieser Spirit wieder rauskommt, man die Spielfreude hat, kann man weit kommen.»

Bei einem allfälligen Bronze-Spiel gegen Schweden, das im Viertelfinal Tschechien eliminierte, würde Altmann ein ähnliches Spiel erwarten wie gegen Finnland. «Gegen die Finninnen sind die Schweizerinnen gut gestartet und haben versucht, offensiv zu pushen. Es ist wichtig, dass sie diese Leistung konstant über 60 Minuten erbringen können.»

Die Torhüterleistung wird ebenfalls entscheidend sein: «Bereits gegen Finnland hat Andrea Brändli das eine oder andere Mal gerettet. Das war bei uns ähnlich mit Florence Schelling – ohne sie wäre es schwierig geworden», schliesst die zweifache Olympia-Teilnehmerin ab.

Die Schweiz spielt ihr Halbfinal gegen Kanada am 16. Februar um 21.10 Uhr. Schweden gegen die USA findet bereits um 16.40 Uhr statt. Das Bronze-Spiel und der Final gehen am 19. Februar über die Bühne.

