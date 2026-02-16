  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Goalie-Leistung wird entscheidend sein» So stehen die Medaillen-Chancen der Frauen-Eishockey-Nati

Andreas Lunghi

16.2.2026

Jubelt die Schweiz diese Woche über eine Olympia-Medaille?
Jubelt die Schweiz diese Woche über eine Olympia-Medaille?
KEYSTONE

Die Frauen-Nati steht erneut im Halbfinale des olympischen Eishockey-Turniers und spielt um die Medaillen. Ex-Nati-Spielerin Livia Altmann schätzt die Chancen des Teams von Colin Müller ein.

Andreas Lunghi

16.02.2026, 14:07

16.02.2026, 14:11

Mit dem knappen 1:0-Sieg im Viertelfinal gegen Finnland gelang der Schweizer Eishockey-Nati der Frauen die Revanche für die Niederlage im Bronze-Spiel vor vier Jahren in Peking. Im Halbfinale am Montagabend um 21.10 Uhr wartet nun wie bereits 2022 Kanada. Damals setzte es eine 3:10-Niederlage ab. Haben die Schweizerinnen heuer eine grössere Chance?

«Gewinnen will man immer», sagt Ex-Nati-Spielerin Livia Altmann, Bronzemedaillen-Gewinnerin mit der Schweiz in Sotschi 2014, im Gespräch mit blue News. «Wenn man es aber realistisch anschaut, ist Kanada technisch und physisch einen Schritt weiter, das war schon immer so. Die Schweiz ist sicher nähergerückt, die Kanadierinnen sind aber auf einem anderen Level. Es wird schwierig, aber mit etwas Glück ist alles möglich – ich würde es mir von Herzen wünschen.»

Olympia-Bronze-Gewinnerin Livia Altmann. «Unser Erfolg hat dem Schweizer Frauen-Eishockey mehr Visibilität gebracht»

Olympia-Bronze-Gewinnerin Livia Altmann«Unser Erfolg hat dem Schweizer Frauen-Eishockey mehr Visibilität gebracht»

Die Kanadierinnen hatten bereits das Direktduell in der Vorrunde mit 5:0 für sich entschieden und gaben nur im Spiel gegen die USA Punkte ab. Im Viertelfinal liessen sie Deutschland mit einem 5:1-Sieg keine Chance.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweiz um Bronze spielen wird, ist gross. Und da könnten die Schweizerinnen wie vor zwölf Jahren Russland auf Schweden treffen, die im Halbfinal gegen die USA spielen.

«Ohne sie wäre es schwierig geworden»

«Es gibt einige Parallelen zu damals», schmunzelt Altmann. Die Halbfinal-Paarungen sind dieselben und wie in Sotschi ist die Schweiz gegen Kanada der klare Underdog. «Wir waren ein junges Team und hatten einen guten Teamgeist. Das ist an diesem Turnier ähnlich und wenn dieser Spirit wieder rauskommt, man die Spielfreude hat, kann man weit kommen.»

Bei einem allfälligen Bronze-Spiel gegen Schweden, das im Viertelfinal Tschechien eliminierte, würde Altmann ein ähnliches Spiel erwarten wie gegen Finnland. «Gegen die Finninnen sind die Schweizerinnen gut gestartet und haben versucht, offensiv zu pushen. Es ist wichtig, dass sie diese Leistung konstant über 60 Minuten erbringen können.»

Olympia 2026 im Ticker. Fiala meldet sich aus Spital – droht auch das WM-Aus? ++ Niederlage für Schweizer Curlerinnen

Olympia 2026 im TickerFiala meldet sich aus Spital – droht auch das WM-Aus? ++ Niederlage für Schweizer Curlerinnen

Die Torhüterleistung wird ebenfalls entscheidend sein: «Bereits gegen Finnland hat Andrea Brändli das eine oder andere Mal gerettet. Das war bei uns ähnlich mit Florence Schelling – ohne sie wäre es schwierig geworden», schliesst die zweifache Olympia-Teilnehmerin ab.

Die Schweiz spielt ihr Halbfinal gegen Kanada am 16. Februar um 21.10 Uhr. Schweden gegen die USA findet bereits um 16.40 Uhr statt. Das Bronze-Spiel und der Final gehen am 19. Februar über die Bühne.

Das könnte dich auch interessieren

Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

Patrick Fischer spricht mit blue Sport über das anstehende Olympia-Turnier in Milano und die eigenen Ambitionen.

06.02.2026

Nati-Captain Josi über Schweizer Olympia-Chancen: «Alles ist möglich»

Nati-Captain Josi über Schweizer Olympia-Chancen: «Alles ist möglich»

03.02.2026

Meistgelesen

McGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz
Hillary Clinton spricht eine deutliche Warnung an Europa aus
SRF-Duo plaudert Baby-News bei Olympiasieger Meillard aus
Meillard holt Olympia-Sieg im Slalom! Drama um McGrath
Plötzlich steht auch Frankreichs Kultur-Ikone im Epstein-Fokus

Mehr zu Olympia

«Glaube, das kann man jetzt verkünden». SRF-Duo plaudert Baby-News bei Olympiasieger Meillard aus

«Glaube, das kann man jetzt verkünden»SRF-Duo plaudert Baby-News bei Olympiasieger Meillard aus

Loïc Meillard. «In einem Jahr die drei Farben der Medaillen zu holen, das ist einfach unglaublich»

Loïc Meillard«In einem Jahr die drei Farben der Medaillen zu holen, das ist einfach unglaublich»

Nach Tod von Grossvater. McGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz

Nach Tod von GrossvaterMcGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz

Videos aus dem Ressort

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Gold für Loïc Meillard! Der Schweizer holt sich im Slalom seine dritte Medaille an diesen Olympischen Spielen. Um Atle Lie McGrath gibt es ein Drama. Die Renn-Analyse von Michael von Grünigen.

16.02.2026

Sonja Nef über Brignones Doppel-Gold: «Das toppt alles»

Sonja Nef über Brignones Doppel-Gold: «Das toppt alles»

Sonja Nef analysiert für blue Sport den Olympia-Riesenslalom der Frauen. Federica Brignone holte sich die Goldmedaille, die Schweizerinnen gingen leer aus.

15.02.2026

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Riesenslalom-Legende Michael von Grünigen analysiert das Olympia-Rennen von Bormio.

14.02.2026

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Sonja Nef über Brignones Doppel-Gold: «Das toppt alles»

Sonja Nef über Brignones Doppel-Gold: «Das toppt alles»

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Mehr Videos