Slalom im Live-Ticker McGrath führt – Meillard auf Podestkurs, Nef  und Yule weit zurück

Sandro Zappella

16.2.2026

In Bormio steht an den Olympischen Winterspielen das letzte Skirennen der Herren an. Schlagen die Schweizer auch im fünften Wettbewerb zu und holen die nächsten Medaillen? Ab 10 Uhr gibt es den ersten Lauf im Ticker.

Sandro Zappella

16.02.2026, 09:33

16.02.2026, 10:36

Olympische Spiele Mailand Cortina 2026: Ski Alpin
live
Olympische Spiele Mailand Cortina 2026: Ski Alpin

Mo 16.02. 09:45 - 11:30 ∙ SRF zwei ∙ 105 Min

Mit tv.blue.ch anschauen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Das Zwischenklassement

  • Startnummer 24

    Taylor ebenfalls raus

    Und die Ausfall-Quote steigt dank Laurie Taylor weiter an.

  • Startnummer 23

    Sala scheidet aus

    Auch der zweite Italiener fällt hier raus. Damit noch kein Lokalmatador im Ziel.

  • Startnummer 22

    Auch Solberg weit zurück

    Es gibt derzeit nur noch zwei Szenarien: Grosser Rückstand oder Ausfall. Bei Solberg ist es auch Option 1: Grosser Rückstand. Mit 2,57 Sekunden ist er aber noch einer der besseren, die zuletzt gestartet sind.

  • Startnummer 21

    Kolega verabschiedet sich

    Fahrer 21, Ausfall 7. Wir bleiben dabei: Jeder Dritte fällt hier aus.

  • Startnummer 20

    Ryding kassiert grossen Rückstand

    Der Brite bleibt hier ebenfalls chancenlos. 3,74 Sekunden sind es bei ihm im Ziel.

  • Startnummer 19

    Yule verpasst den Exploit

    Daniel Yule läuft es einfach nicht so richtig, da ist auch der Olympia-Slalom keine Ausnahme. 3,28 Sekunden lautet sein Rückstand.

  • Startnummer 18

    Popov scheidet ebenfalls aus

    Nach 18 Fahrern ist Popov bereits der sechste, der es nicht ins Ziel schafft. Damit ist bisher jeder dritte Fahrer ausgeschieden.

  • Startnummer 17

    Matt verliert 2,2 Sekunden

    Noch ein Österreicher, der im Ziel nur den Kopf schütteln kann. Michael Matt liegt 2,2 Sekunden hinter Leader Atle Lie McGrath.

  • Startnummer 16

    Schwarz ebenfalls mit grossem Rückstand

    Der Österreicher verliert auch fast zwei Sekunden – im Kampf um das Podest wird es auch für Marco Schwarz schwierig.

  • Startnummer 15

    Tanguy Nef zu passiv

    Im Gegensatz zu seinem fulminanten Kombi-Slalom ist das heute enttäuschend. Tanguy Nef verliert mit einer passiven Fahrt bis ins Ziel 2,32 Sekunden.

  • Startnummer 14

    Vinatzer scheidet aus

    Der Italiener scheidet ganz oben fast aus und wenig später noch ganz aus. Das war ein komplett missglückter Auftritt des Lokalmatadoren.

  • Startnummer 13

    Strasser kassiert über zwei Sekunden Rückstand

    Der Deutsche kommt durch, aber mit einem grossen Rückstand. 2,35 Sekunden Rückstand sind es im Ziel.

  • Startnummer 12

    Gstrein haut einen raus

    Wow, was für eine Topfahrt von Gstrein. Der Österreicher hält den Rückstand unter einer Sekunde und übernimmt Zwischenrang 3.

  • Startnummer 11

    Feller macht einen grossen Fehler

    Der Österreicher gesellt sich zu den Ausgeschiedenen Klar, an Olympia gehen alle Athleten volles Risiko, da sind Ausfälle nicht sehr verwunderlich.

  • Startnummer 10

    Steven Amiez mit Mega-Rückstand

    Es ist nicht der Tag der Franzosen: Rassat augeschieden, Noel mit grossem Rückstand und Steven Amiez kassiert hier sogar 4,04 Sekunden. Das war wohl nix. 

  • Startnummer 9

    Hallberg scheidet aus

    Der zweite Ausfall hier im Bormio-Slalom. Hallberg bringt seinen Lauf ebenfalls nicht ins Ziel.

  • Startnummer 8

    Marchand knapp hinter dem Podest

    Der Belgier mit einer grundsoliden Fahrt. 1,2 Sekunden Rückstand bedeuten Rang 4. Damit ist er voll im Kampf um die Medaillen.

  • Startnummer 7

    Haugan hält einigermassen gut mit

    Der Norweger holt offenbar das Maximum raus, was hier noch möglich ist. Haugan hält den Rückstand unter einer Sekunde und ist damit auf Zwischenrang 3. Meillard damit weiter unangefochten auf Zwischenrang 2.

  • Startnummer 6

    Pinheiro Braathen scheidet aus

    Der sensationelle Olympiasieger im Riesenslalom ist auch heute schnell unterwegs. Doch dann ist der Traum von der nächsten Medaille ausgeträumt. Der Brasilianer rutscht weg und scheidet aus.

  • Startnummer 5

    Auch Henrik Kristoffersen geschlagen

    Wird es hier wieder ein Startnummern-Rennen? Auch Kristoffersen verliert hier nämlich viel Zeit, über 1,5 Sekunden sind es bei ihm.

  • Startnummer 4

    Noel mit viel Rückstand

    Die Franzosen müssen gleich die nächste Enttäuschung einstecken. Clement Noël galt als Mitfavorit, verliert hier aber fast zwei Sekunden.

  • Startnummer 3

    Rassat scheitert

    Der erste Ausfall in diesem Rennen. Der Franzose Paco Rassat scheidet aus.

  • Startnummer 2

    Meillard verliert über eine halbe Sekunde

    Der Schweizer mit einer sauberen Fahrt aber nicht ganz so dynamisch wie McGrath vor ihm. Meillard verliert knapp über eine halbe Sekunde.

  • Startnummer 1

    McGrath mit erster Richtzeit

    Der Norweger eröffnet den heutigen Slalom und kommt nach 56.14 Sekunden ins Ziel. Was diese Zeit wert ist? Loïc Meillard wird in Kürze einen ersten Anhaltspunkt geben.

  • Tanguy Nef will den nächsten Exploit

    In der Team-Kombination ist ihm der perfekte Lauf geglückt, nun möchte Tanguy Nef am Montag im Slalom nachdoppeln. Der Genfer spricht über die emotionalsten Tage seiner Karriere.

    Zweiter Medaillen-Coup im Slalom?. Tanguy Nef: «Habe mein ganzes Leben darauf hingearbeitet»

    Zweiter Medaillen-Coup im Slalom?Tanguy Nef: «Habe mein ganzes Leben darauf hingearbeitet»

  • Die Startliste und Schweizer Trümpfe

    Die Schweizer sind heute mit den Nummern 2 (Meillard), 15 (Nef), 19 (Yule) und 26 (Iten) am Start. Grösster Schweizer Trumpf im Kampf um eine Medaille ist Loïc Meillard, der nicht nur eine gute Startnummer trägt, sondern diese Saison im Slalom bereits dreimal aufs Podest fuhr. Tanguy Nef darf erst später ran, bewies aber in der Team-Kombination, dass ihm der flache Hang in Bormio liegt.

  • Unglaubliche Schweizer Ausbeute

    Die Herren von Swiss Ski haben die hohen Anforderungen an Olympia bisher mehr als erfüllt. In den bisherigen vier Rennen (Abfahrt, Team-Kombination, Super-G und Riesenslalom) holten sie sieben Medaillen, davon drei goldene. Im Slalom ist die Konkurrenz zwar gross, die Chancen auf erneutes Schweizer Edelmetall aber durchaus intakt. 

  • Herzlich willkommen …

    … zum Slalom der Herren an den Olympischen Spielen. Eröffnet wird der erste Lauf um 10 Uhr, die Entscheidung beginnt ab 13.30 Uhr. Beide Durchgänge werden hier auf blue News live getickert. 

    • Mehr anzeigen
