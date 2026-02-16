McGrath führt – Meillard auf Podestkurs, Nef  und Yule weit zurück

In Bormio steht an den Olympischen Winterspielen das letzte Skirennen der Herren an. Schlagen die Schweizer auch im fünften Wettbewerb zu und holen die nächsten Medaillen? Ab 10 Uhr gibt es den ersten Lauf im Ticker.
Liveticker
Liveticker beendet
Das Zwischenklassement
Startnummer 24
Taylor ebenfalls raus
Und die Ausfall-Quote steigt dank Laurie Taylor weiter an.
Startnummer 23
Sala scheidet aus
Auch der zweite Italiener fällt hier raus. Damit noch kein Lokalmatador im Ziel.
Startnummer 22
Auch Solberg weit zurück
Es gibt derzeit nur noch zwei Szenarien: Grosser Rückstand oder Ausfall. Bei Solberg ist es auch Option 1: Grosser Rückstand. Mit 2,57 Sekunden ist er aber noch einer der besseren, die zuletzt gestartet sind.
Startnummer 21
Kolega verabschiedet sich
Fahrer 21, Ausfall 7. Wir bleiben dabei: Jeder Dritte fällt hier aus.
Startnummer 20
Ryding kassiert grossen Rückstand
Der Brite bleibt hier ebenfalls chancenlos. 3,74 Sekunden sind es bei ihm im Ziel.
Startnummer 19
Yule verpasst den Exploit
Daniel Yule läuft es einfach nicht so richtig, da ist auch der Olympia-Slalom keine Ausnahme. 3,28 Sekunden lautet sein Rückstand.
Startnummer 18
Popov scheidet ebenfalls aus
Nach 18 Fahrern ist Popov bereits der sechste, der es nicht ins Ziel schafft. Damit ist bisher jeder dritte Fahrer ausgeschieden.
Startnummer 17
Matt verliert 2,2 Sekunden
Noch ein Österreicher, der im Ziel nur den Kopf schütteln kann. Michael Matt liegt 2,2 Sekunden hinter Leader Atle Lie McGrath.
Startnummer 16
Schwarz ebenfalls mit grossem Rückstand
Der Österreicher verliert auch fast zwei Sekunden – im Kampf um das Podest wird es auch für Marco Schwarz schwierig.
Startnummer 15
Tanguy Nef zu passiv
Im Gegensatz zu seinem fulminanten Kombi-Slalom ist das heute enttäuschend. Tanguy Nef verliert mit einer passiven Fahrt bis ins Ziel 2,32 Sekunden.
Startnummer 14
Vinatzer scheidet aus
Der Italiener scheidet ganz oben fast aus und wenig später noch ganz aus. Das war ein komplett missglückter Auftritt des Lokalmatadoren.
Startnummer 13
Strasser kassiert über zwei Sekunden Rückstand
Der Deutsche kommt durch, aber mit einem grossen Rückstand. 2,35 Sekunden Rückstand sind es im Ziel.
Startnummer 12
Gstrein haut einen raus
Wow, was für eine Topfahrt von Gstrein. Der Österreicher hält den Rückstand unter einer Sekunde und übernimmt Zwischenrang 3.
Startnummer 11
Feller macht einen grossen Fehler
Der Österreicher gesellt sich zu den Ausgeschiedenen Klar, an Olympia gehen alle Athleten volles Risiko, da sind Ausfälle nicht sehr verwunderlich.
Startnummer 10
Steven Amiez mit Mega-Rückstand
Es ist nicht der Tag der Franzosen: Rassat augeschieden, Noel mit grossem Rückstand und Steven Amiez kassiert hier sogar 4,04 Sekunden. Das war wohl nix.
Startnummer 9
Hallberg scheidet aus
Der zweite Ausfall hier im Bormio-Slalom. Hallberg bringt seinen Lauf ebenfalls nicht ins Ziel.
Startnummer 8
Marchand knapp hinter dem Podest
Der Belgier mit einer grundsoliden Fahrt. 1,2 Sekunden Rückstand bedeuten Rang 4. Damit ist er voll im Kampf um die Medaillen.
Startnummer 7
Haugan hält einigermassen gut mit
Der Norweger holt offenbar das Maximum raus, was hier noch möglich ist. Haugan hält den Rückstand unter einer Sekunde und ist damit auf Zwischenrang 3. Meillard damit weiter unangefochten auf Zwischenrang 2.
Startnummer 6
Pinheiro Braathen scheidet aus
Der sensationelle Olympiasieger im Riesenslalom ist auch heute schnell unterwegs. Doch dann ist der Traum von der nächsten Medaille ausgeträumt. Der Brasilianer rutscht weg und scheidet aus.
Startnummer 5
Auch Henrik Kristoffersen geschlagen
Wird es hier wieder ein Startnummern-Rennen? Auch Kristoffersen verliert hier nämlich viel Zeit, über 1,5 Sekunden sind es bei ihm.
Startnummer 4
Noel mit viel Rückstand
Die Franzosen müssen gleich die nächste Enttäuschung einstecken. Clement Noël galt als Mitfavorit, verliert hier aber fast zwei Sekunden.
Startnummer 3
Rassat scheitert
Der erste Ausfall in diesem Rennen. Der Franzose Paco Rassat scheidet aus.
Startnummer 2
Meillard verliert über eine halbe Sekunde
Der Schweizer mit einer sauberen Fahrt aber nicht ganz so dynamisch wie McGrath vor ihm. Meillard verliert knapp über eine halbe Sekunde.
Startnummer 1
McGrath mit erster Richtzeit
Der Norweger eröffnet den heutigen Slalom und kommt nach 56.14 Sekunden ins Ziel. Was diese Zeit wert ist? Loïc Meillard wird in Kürze einen ersten Anhaltspunkt geben.
Tanguy Nef will den nächsten Exploit
In der Team-Kombination ist ihm der perfekte Lauf geglückt, nun möchte Tanguy Nef am Montag im Slalom nachdoppeln. Der Genfer spricht über die emotionalsten Tage seiner Karriere.
Die Startliste und Schweizer Trümpfe
Die Schweizer sind heute mit den Nummern 2 (Meillard), 15 (Nef), 19 (Yule) und 26 (Iten) am Start. Grösster Schweizer Trumpf im Kampf um eine Medaille ist Loïc Meillard, der nicht nur eine gute Startnummer trägt, sondern diese Saison im Slalom bereits dreimal aufs Podest fuhr. Tanguy Nef darf erst später ran, bewies aber in der Team-Kombination, dass ihm der flache Hang in Bormio liegt.
Unglaubliche Schweizer Ausbeute
Die Herren von Swiss Ski haben die hohen Anforderungen an Olympia bisher mehr als erfüllt. In den bisherigen vier Rennen (Abfahrt, Team-Kombination, Super-G und Riesenslalom) holten sie sieben Medaillen, davon drei goldene. Im Slalom ist die Konkurrenz zwar gross, die Chancen auf erneutes Schweizer Edelmetall aber durchaus intakt.
Herzlich willkommen …
… zum Slalom der Herren an den Olympischen Spielen. Eröffnet wird der erste Lauf um 10 Uhr, die Entscheidung beginnt ab 13.30 Uhr. Beide Durchgänge werden hier auf blue News live getickert.