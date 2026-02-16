McGrath führt – Meillard auf Podestkurs, Nef  und Yule weit zurück

Die Schweizer sind heute mit den Nummern 2 (Meillard), 15 (Nef), 19 (Yule) und 26 (Iten) am Start. Grösster Schweizer Trumpf im Kampf um eine Medaille ist Loïc Meillard, der nicht nur eine gute Startnummer trägt, sondern diese Saison im Slalom bereits dreimal aufs Podest fuhr. Tanguy Nef darf erst später ran, bewies aber in der Team-Kombination, dass ihm der flache Hang in Bormio liegt.