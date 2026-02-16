  1. Privatkunden
«Glaube, das kann man jetzt verkünden» SRF-Duo plaudert Baby-News bei Olympiasieger Meillard aus 

Jan Arnet

16.2.2026

Das SRF-Duo Stefan Hofmänner und Beat Feuz verrät Baby-News um Loïc Meillard.
Das SRF-Duo Stefan Hofmänner und Beat Feuz verrät Baby-News um Loïc Meillard.
Keystone

Loïc Meillard holt sich nach Silber in der Team-Kombi und Bronze im Riesenslalom Gold im Olympia-Slalom. Und offenbar gibt's bald noch mehr zu feiern beim Romand. Die SRF-Kommentatoren verkünden Baby-News.

Jan Arnet

16.02.2026, 16:10

16.02.2026, 16:14

Als Loïc Meillard im 2. Lauf des Olympia-Slaloms ins Ziel fährt und grün aufleuchtet, gibt's kein Halten mehr. Er weiss, dass er gerade seine dritte Medaille an diesen Olympischen Spielen gewonnen hat. Dass es Gold wird, weiss er zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Die Anspannung ist gross, doch noch bevor McGrath das Starthaus verlässt – und kurz darauf einfädelt – sagt SRF-Kommentator Stefan Hofmänner, ganz nebenbei, ein paar Worte, die man so noch nicht gehört hat: «Loïc Meillard, der wird bald Papa. Das kann man, glaube ich, jetzt verkünden.» Sein Co-Kommentator Beat Feuz bestätigt: «Richtig, im Sommer.»

Meillard und Zoé Chastan, die Medien-Verantwortliche von Swiss-Ski, sind bereits seit einigen Jahren ein Paar. Jetzt freuen sich die beiden also erstmals auf Nachwuchs – und über Olympia-Gold.

Wieder Gold für die Schweiz. Meillard holt Olympia-Sieg im Slalom! Drama um McGrath

Wieder Gold für die SchweizMeillard holt Olympia-Sieg im Slalom! Drama um McGrath

Loïc Meillard. «In einem Jahr die drei Farben der Medaillen zu holen, das ist einfach unglaublich»

Loïc Meillard«In einem Jahr die drei Farben der Medaillen zu holen, das ist einfach unglaublich»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Gold für Loïc Meillard! Der Schweizer holt sich im Slalom seine dritte Medaille an diesen Olympischen Spielen. Um Atle Lie McGrath gibt es ein Drama. Die Renn-Analyse von Michael von Grünigen.

16.02.2026

