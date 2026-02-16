SRF-Duo plaudert Baby-News bei Olympiasieger Meillard aus

Loïc Meillard holt sich nach Silber in der Team-Kombi und Bronze im Riesenslalom Gold im Olympia-Slalom. Und offenbar gibt's bald noch mehr zu feiern beim Romand. Die SRF-Kommentatoren verkünden Baby-News.
Als Loïc Meillard im 2. Lauf des Olympia-Slaloms ins Ziel fährt und grün aufleuchtet, gibt's kein Halten mehr. Er weiss, dass er gerade seine dritte Medaille an diesen Olympischen Spielen gewonnen hat. Dass es Gold wird, weiss er zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Die Anspannung ist gross, doch noch bevor McGrath das Starthaus verlässt – und kurz darauf einfädelt – sagt SRF-Kommentator Stefan Hofmänner, ganz nebenbei, ein paar Worte, die man so noch nicht gehört hat: «Loïc Meillard, der wird bald Papa. Das kann man, glaube ich, jetzt verkünden.» Sein Co-Kommentator Beat Feuz bestätigt: «Richtig, im Sommer.»
Meillard und Zoé Chastan, die Medien-Verantwortliche von Swiss-Ski, sind bereits seit einigen Jahren ein Paar. Jetzt freuen sich die beiden also erstmals auf Nachwuchs – und über Olympia-Gold.