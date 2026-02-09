SRF-Experte wütet über Jury-Entscheid: «Schweinerei!»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trotz Schweizer Goldmedaille SRF-Experte wütet über Jury-Entscheid: «Schweinerei!»

Tobias Benz

9.2.2026

SRF-Co-Kommentator Ambühl über Gremaud-Note: «Schweinerei!»

SRF-Co-Kommentator Ambühl über Gremaud-Note: «Schweinerei!»

09.02.2026

Mathilde Gremaud gewinnt mit einer atemberaubenden Slopestyle-Vorstellung Olympia-Gold und lässt die Schweiz jubeln. Doch einer ist sauer: SRF-Experte Elias Ambühl. Für ihn ist klar: Die Jury-Note der Schweizerin ist trotz Triumph viel zu tief.

Tobias Benz

09.02.2026, 15:59

09.02.2026, 16:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mathilde Gremaud gewinnt in Milano Cortina 2026 im Slopestyle-Wettbewerb wie schon vier Jahre zuvor Olympiagold.
  • Die Schweizerin begeistert mit einem sensationellen 2. Lauf, der ihr schlussendlich den Sieg sichert.
  • SRF-Experte Elias Ambühl fiebert mit der Schweizerin mit und wütet trotz Goldmedaille über die für ihn klar zu tiefe Benotung der Jury.
  • Auch Gremaud selbst hätte sich eine höhere Benotung erhofft, wie sie sagt, verrät aber, dass sie durch die Jury so zusätzlich motiviert wurde.
Mehr anzeigen

Mathilde Gremaud liefert im Slopestyle eine Olympia-Show und gewinnt hochverdient die Goldmedaille. Dabei riskiert die Schweizerin im 2. Lauf alles, zeigt Sprünge mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad, alles Double Corks (doppelte Saltos) mit mindestens drei Schrauben. 

«Boah, was für ein Run», staunt SRF-Experte Elias Ambühl im Live-TV. Besonders Gremauds zweiter Sprung – ein Switch Double Cork 1260 – begeistert den 33-Jährigen: «Das ist mit Abstand einer der schwierigsten Tricks, den wir heute gesehen haben.»

Aber reicht das für den Sieg? Nach bangem Warten im Zielraum gibt die Jury ihr Urteil schliesslich bekannt: 86.96 Punkte. Das ist die Führung und schlussendlich auch die olympische Goldmedaille für Gremaud.

«Das ist hart, sehr hart!»

Die Freude bei der 26-Jährigen ist riesig. Und auch Ambühl ist nach dem Triumph der Freiburgerin begeistert, muss aber zuerst Frust abladen, denn für ihn ist klar: Die Jury-Note für diesen atemberaubenden Run ist viel zu niedrig.

«Schweinerei», legt sich der SRF-Experte nach Bekanntgabe des Entscheids fest. «Dieser Run war technisch so anspruchsvoll!» Gremauds Leistung sei so gut, dass sie gar nicht mehr mit den anderen Fahrerinnen vergleichbar sei, findet Ambühl. «Schlussendlich ist es egal. Aber das ist hart, sehr hart.»

Auch Gremaud selbst lässt im Interview durchblicken, dass sie mit der Benotung nicht ganz einverstanden ist. «Im zweiten Run denke ich, ich hätte erst recht einige Punkte mehr verdient. Es war so unglaublich knapp im Vergleich zu Eileen. Aber wir sind nicht hier, um über die Judges zu sprechen. Und gerade nach dem ersten Run hat es mich zusätzlich motiviert, abzuliefern.»

Gold-Coup wiederholt. Mathilde Gremaud ist erneut Olympiasiegerin im Slopestyle

Gold-Coup wiederholtMathilde Gremaud ist erneut Olympiasiegerin im Slopestyle

Mehr Videos aus dem Ressort

Sonja Nef über Lindsey Vonn: «Sie hat das Risiko in Kauf genommen»

Sonja Nef über Lindsey Vonn: «Sie hat das Risiko in Kauf genommen»

Sonja Nef äussert sich zum Sturz von Lindsey Vonn sowie zur Leistung der Schweizerinnen in der Olympia-Abfahrt.

08.02.2026

Vreni Schneider über ihr schlechtes Gewissen trotz Olympia-Gold

Vreni Schneider über ihr schlechtes Gewissen trotz Olympia-Gold

23.01.2026

Meistgelesen

SRF-Experte wütet über Jury-Entscheid: «Schweinerei!»
Von Allmen und Nef holen Gold, Meillard und Odermatt Silber
Vonn mit erster Reaktion nach Horror-Sturz ++ Von Allmen schreibt Geschichte ++ Gremaud hatte Schrecksekunde im Training
Vermummte überfallen Geldtransporter – dann eröffnen sie das Feuer
Gil Ofarim nach Finale: «Ich denke nicht daran, gegen Ariel rechtlich vorzugehen»

Mehr blue Sport

Ski alpin. Mit weichen Knien zum Olympiasieg

Ski alpinMit weichen Knien zum Olympiasieg

Allgemeines. Ein goldener Montag für die Schweiz

AllgemeinesEin goldener Montag für die Schweiz

Olympia 2026 im Ticker. Vonn mit erster Reaktion nach Horror-Sturz ++ Von Allmen schreibt Geschichte ++ Gremaud siegt trotz Sturz im Training

Olympia 2026 im TickerVonn mit erster Reaktion nach Horror-Sturz ++ Von Allmen schreibt Geschichte ++ Gremaud siegt trotz Sturz im Training

Söldner-Check. Akanji und Sommer brillieren ++ VAR-Schock für Supertalent Manzambi

Söldner-CheckAkanji und Sommer brillieren ++ VAR-Schock für Supertalent Manzambi

Schweizer Doppelsieg in Team-Kombi. Von Allmen und Nef holen Gold, Meillard und Odermatt Silber

Schweizer Doppelsieg in Team-KombiVon Allmen und Nef holen Gold, Meillard und Odermatt Silber