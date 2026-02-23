  1. Privatkunden
«Unkommentierbar, dä Seich» Panne an Olympia-Schlussfeier:  SRF-Kommentator Hofmänner flucht ins Mikrofon

Sandro Zappella

23.2.2026

Ski-Kommentator Stefan Hofmänner durfte auch die Abschlusszeremonie aus Verona kommentieren.
Ski-Kommentator Stefan Hofmänner durfte auch die Abschlusszeremonie aus Verona kommentieren.
KEYSTONE

Peinliche Panne zum Olympia-Abschluss: Nach seiner offiziellen Verabschiedung blieb das Mikrofon von SRF-Kommentator Stefan Hofmänner im Livestream offen – seine Aussagen waren dabei definitiv nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Sandro Zappella

23.02.2026, 15:55

23.02.2026, 16:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • SRF-Kommentator Stefan Hofmänner fluchte nach der Olympia-Schlussfeier in Verona versehentlich im noch laufenden Livestream ins Mikrofon und kritisierte die Zeremonie als «etwas Schreckliches».
  • Während im TV bereits Werbung lief, war im Online-Stream ein offenbar privates Gespräch von Hofmänner zu hören, das sich rasch in den sozialen Medien verbreitete.
  • SRF sprach von einem technischen Fehler, entschuldigte sich für die nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Aussagen und entfernte die Passage aus dem Online-Angebot.
Mehr anzeigen

Stefan Hofmänner glänzte als Kommentator der Ski-Alpin-Rennen der Männer während den Olympischen Winterspielen in Milano Cortina. Mit Experte Beat Feuz an seiner Seite kommentierte er acht Schweizer Medaillen, darunter drei Mal Gold von Franjo von Allmen und den Olympiasieg von Loic Meillard im Slalom.

Zum Ende der Olympischen Spiele hatte Hofmänner zudem das Vergnügen, auch die Abschlusszeremonie in Verona zu kommentieren.  Wobei sich das Vergnügen bei Hofmänner selbst offenbar in Grenzen hielt. 

Denn nach seiner offiziellen Verabschiedung: «Ciao, Rigoletto und Ihnen daheim: Adieu, miteinander», blieb sein Mikrofon offen. Während im Fernsehen auf SRF 2 bereits in die Werbung geschaltet wurde, war Hofmänner im Online-Stream weiter zu hören – und seine Aussagen hatten es in sich. Auf der Social-Media-Plattform Tiktok ist ein Video aufgetaucht, bei dem Hofmänner unmittelbar nach seiner Verabschiedung weiter zu hören ist. Es klingt, als handle es sich dabei um ein privates Telefongespräch.  

Und so ist Hofmänner zu hören, wie er kein gutes Haar an der Abschlussfeier lässt: «So etwas Schreckliches, die huere Zeremonie. Danke dir. Ja, es ist unkommentierbar, der Seich. Aber danke! Hebs guet. Tschüss!»

Dass die Aussagen zwei im TV nicht mehr zu hören sind, dafür aber im Livestream, sei ein Versehen. Dies bestätigt SRF dem «Blick». Grund dafür sei ein technischer Fehler gewesen, deshalb sei der Livestream auch nach Beendigung der Zeremonie noch weitergelaufen, wodurch die Aussage hörbar gewesen sei. SRF entschuldigt sich zudem für die Aussage und erklärt: «Sie war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und wurde daher aus dem Online-Angebot entfernt.»

Zum nächsten Mal ist Stefan Hofmänner übrigens wieder als Kommentator im Ski Alpin zu hören. Am Freitag, 28. Februar um 11:30 Uhr steht in Garmisch-Partenkirchen eine Abfahrt der Männer an. Dann dürfte Hofmänner definitiv wieder in seinem Element sein.

FIS Ski Alpin Weltcup: Garmisch-Partenkirchen: Abfahrt Männer
FIS Ski Alpin Weltcup: Garmisch-Partenkirchen: Abfahrt Männer

Sa 28.02. 11:30 - 13:15 ∙ SRF zwei ∙ 105 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

