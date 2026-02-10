  1. Privatkunden
Weirather: «Es nervt langsam» Schweizer Speed-Stars verweigern nach Abfahrts-Schlappe SRF-Interview

Sandro Zappella

10.2.2026

Corinne Suter ist nach ihrer Team-Kombi-Abfahrt im Zielraum enttäuscht.
Corinne Suter ist nach ihrer Team-Kombi-Abfahrt im Zielraum enttäuscht.
KEYSTONE

Die Schweizer Speed-Fahrerinnen enttäuschen auch in der Team-Kombination und verlieren alle über 1,5 Sekunden auf die Bestzeit. Die Team-Leaderinnen Suter und Flury sind so angefressen, dass sie gar das Interview bei SRF verweigern.

Sandro Zappella

10.02.2026, 12:15

10.02.2026, 12:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Team-Kombination der Frauen sind die Schweizerinnen nach der Abfahrt weit weg von den Medaillen.
  • Corinne Suter und Jasmine Flury verlieren auf die Bestzeit von Breezy Johnson über 1,5 Sekunden.
  • Das SRF-Interview nach ihrer Fahrt verweigern die beiden Schweizer Team-Leaderinnen.
Mehr anzeigen

In der Team-Kombination der Frauen gehören die Schweizerinnen nicht zum Favoritinnenkreis. Leider werden die Speed-Fahrerinnen ihrer Aussenseiter-Rolle gerecht. Corinne Suter verliert als beste Schweizerin 1,51 Sekunden auf Breezy Johnson, die wie in der Spezial-Abfahrt auch heute die Schnellste ist. Jasmine Flury ist nochmals 0,03 Sekunden langsamer als Suter. Die beiden weiteren Schweizerinnen Janine Schmitt (+1,91) und Delia Durrer (+2,47) verlieren noch mehr Zeit.

Delia Durrer erscheint anschliessend zum SRF-Interview. Die 23-Jährige spricht nach ihrem ersten Olympia-Rennen ihrer Karriere von einer «unglaublichen Erfahrung». Weiter erklärt Durrer, dass es schwierig gewesen sei, mal ein Training zu fahren und dann wieder eine Pause zu haben – Durrer wurde für die Olympia-Abfahrt nicht nominiert. Deshalb sei es schwierig gewesen, den Rhythmus zu finden: «Ich habe zu wenig attackiert und nicht so gut adaptiert», erklärt Durrer.

Weirather: «Es nervt langsam»

Und was lief bei den Team-Leaderinnen Corinne Suter und Jasmine Flury nicht gut, dass sie sich wie schon in der Abfahrt vom Sonntag mit so grossem Rückstand klassieren? Wir werden es vorerst nicht erfahren. Denn beide verweigern nach dem Rennen das Interview bei SRF wie Moderator Lukas Studer verrät: «Ich glaube, Corinne Suter und Jasmine Flury sind ziemlich angefressen, sie wollten nicht zum Interview kommen. Ich weiss nicht grad, was da los ist. Es ist noch schwierig zum Deuten.»

Team-Kombination. Schweizerinnen enttäuschen in der Abfahrt – Top-Favoritinnen aus den USA auf Gold-Kurs

Team-KombinationSchweizerinnen enttäuschen in der Abfahrt – Top-Favoritinnen aus den USA auf Gold-Kurs

Expertin Tina Weirather versucht, Erklärungen dafür zu finden: «Es ist halt auch bitter, wenn es einfach nicht läuft. Schon die ganze Saison. Und es nervt langsam. Das verstehe ich.» Die Liechtensteinerin zeigt Verständnis: «Sie wollen schneller fahren, sie können besser fahren. Aber es will einfach nicht im Moment. Da wäre ich auch angefressen.»

Mit dem grossen Rückstand wird es für die Schweizer Technik-Spezialistinnen am Nachmittag schwierig, sich noch auf die Medaillenplätze zu verbessern. Wendy Holdener und Camille Rast müssen im Slalom über eine Sekunde auf die Medaillenränge aufholen. Ab 14 Uhr geht es weiter mit dem zweiten Teil der Team-Kombination.

XXV.Olympische Winterspiele 2026 Mailand Cortina: Ski Alpin Team-Kombination Slalom Damen
XXV.Olympische Winterspiele 2026 Mailand Cortina: Ski Alpin Team-Kombination Slalom Damen

Di 10.02. 13:55 - 15:15 ∙ ORF 1 ∙ 80 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

