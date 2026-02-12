Leonardo Genoni und die Schweizer Hockey-Nati starten gut ins Olympia-Turnier. Bild: Keystone

Die Schweizer Eishockey-Nati der Männer gewinnt den Auftakt gegen Frankreich mit 4:0. Trotz des klaren Resultats wissen die Akteure, was es noch zu verbessern gibt.

Pflicht erfüllt: Die Schweiz holt sich mit dem Sieg gegen Frankreich die budgetierten drei Punkte. So souverän, wie es das Resultat vermuten lässt, war die Leistung des Teams von Nati-Trainer Patrick Fischer allerdings nicht.

«Es gibt sicher gewisse Sachen, die wir verbessern wollen», sagt Doppeltorschütze Timo Meier nach dem Spiel im Interview bei SRF. «Es war auch schwierig, in den Rhythmus zu kommen, wegen der vielen Strafen. Wir haben blöde Strafen genommen, die wir gegen andere Gegner auf jeden Fall nicht machen dürfen.»

Shutout und Lob für Genoni

Gegen Frankreich kann die Schweiz auf einen starken Leonardo Genoni im Tor zählen. «Wichtige Saves von Leo, die zur richtigen Zeit gekommen sind. Wir haben ein paar Chancen hergegeben, die sehr gefährlich waren», weiss Meier. «Leo war da für uns. Wir nehmen diesen Sieg im Wissen, dass wir noch einiges zu verbessern haben.»

Das sieht das gelobte Nati-Rückhalt gleich. «Wir sind unglaublich gut gestartet, haben sehr viel Tempo gemacht und sie etwas überfordert. Logisch, wir haben danach nachgelassen. Aber es ist aufgegangen. Wir haben den Sieg geholt, den wir wollten», sagt Genoni und ergänzt: «Das Unterzahlspiel hat sehr gut funktioniert, darauf können wir aufbauen.»

Die nächste Bewährungsprobe steht bereits am Freitagabend an – und hat es in sich. Ab 21.10 Uhr messen sich die Schweizer mit dem NHL-Starensemble aus Kanada. Timo Meier gibt die Herangehensweise vor: «Das Frankreich-Spiel analysieren und weitergehen. Wir haben ein wichtiges Spiel, das ansteht.»

