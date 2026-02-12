  1. Privatkunden
Stimmen zum Auftaktspiel Timo Meier lobt Nati-Goalie Genoni: «Leo war da für uns»

Andreas Lunghi

12.2.2026

Leonardo Genoni und die Schweizer Hockey-Nati starten gut ins Olympia-Turnier.
Leonardo Genoni und die Schweizer Hockey-Nati starten gut ins Olympia-Turnier.
Bild: Keystone

Die Schweizer Eishockey-Nati der Männer gewinnt den Auftakt gegen Frankreich mit 4:0. Trotz des klaren Resultats wissen die Akteure, was es noch zu verbessern gibt.

,

Andreas Lunghi, Luca Betschart

12.02.2026, 16:49

12.02.2026, 17:00

Pflicht erfüllt: Die Schweiz holt sich mit dem Sieg gegen Frankreich die budgetierten drei Punkte. So souverän, wie es das Resultat vermuten lässt, war die Leistung des Teams von Nati-Trainer Patrick Fischer allerdings nicht. 

Timo Meier mit Doppelpack. Olympia-Auftakt geglückt: Hockey-Nati gewinnt gegen Frankreich mit 4:0

Timo Meier mit Doppelpack. Olympia-Auftakt geglückt: Hockey-Nati gewinnt gegen Frankreich mit 4:0

«Es gibt sicher gewisse Sachen, die wir verbessern wollen», sagt Doppeltorschütze Timo Meier nach dem Spiel im Interview bei SRF. «Es war auch schwierig, in den Rhythmus zu kommen, wegen der vielen Strafen. Wir haben blöde Strafen genommen, die wir gegen andere Gegner auf jeden Fall nicht machen dürfen.»

Shutout und Lob für Genoni

Gegen Frankreich kann die Schweiz auf einen starken Leonardo Genoni im Tor zählen. «Wichtige Saves von Leo, die zur richtigen Zeit gekommen sind. Wir haben ein paar Chancen hergegeben, die sehr gefährlich waren», weiss Meier. «Leo war da für uns. Wir nehmen diesen Sieg im Wissen, dass wir noch einiges zu verbessern haben.»

Das sieht das gelobte Nati-Rückhalt gleich. «Wir sind unglaublich gut gestartet, haben sehr viel Tempo gemacht und sie etwas überfordert. Logisch, wir haben danach nachgelassen. Aber es ist aufgegangen. Wir haben den Sieg geholt, den wir wollten», sagt Genoni und ergänzt: «Das Unterzahlspiel hat sehr gut funktioniert, darauf können wir aufbauen.»

Die nächste Bewährungsprobe steht bereits am Freitagabend an – und hat es in sich. Ab 21.10 Uhr messen sich die Schweizer mit dem NHL-Starensemble aus Kanada. Timo Meier gibt die Herangehensweise vor: «Das Frankreich-Spiel analysieren und weitergehen. Wir haben ein wichtiges Spiel, das ansteht.»

Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

Patrick Fischer spricht mit blue Sport über das anstehende Olympia-Turnier in Milano und die eigenen Ambitionen.

06.02.2026

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Lars Weibel spricht im Interview mit blue Sport vor der Abreise nach Mailand über das anstehende Olympia-Turnier.

05.02.2026

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Am Donnerstag wird die Eishockey-Nati mit dem Olympia-Outfit austestattet und macht sich anschliessend auf en Weg nach Mailand. blue Sport hat vor der Abreise mit Sven Andrighetto, Christoph Bertschy und Leonardo Genoni gesprochen.

05.02.2026

Jacken-Wechsel im Minutentakt. Eiskunstlauf-Choreograf betreut 16 Athleten aus 13 Ländern

Jacken-Wechsel im MinutentaktEiskunstlauf-Choreograf betreut 16 Athleten aus 13 Ländern

Auferstehung der «Tigerin». Sonja Nef staunt über Brignones Olympia-Wunder: «Nicht menschlich»

Auferstehung der «Tigerin»Sonja Nef staunt über Brignones Olympia-Wunder: «Nicht menschlich»

Wenige Wochen nach Comeback. Federica Brignone sorgt für Olympia-Märchen und holt Gold im Super-G

Wenige Wochen nach ComebackFederica Brignone sorgt für Olympia-Märchen und holt Gold im Super-G

Nef adelt Brignone: «So ein Comeback habe ich noch nie gesehen»

Nef adelt Brignone: «So ein Comeback habe ich noch nie gesehen»

Nur zehn Monate nach ihrem doppelten Beinbruch krönt Federica Brignone an den Winterspielen in der Heimat ihre glanzvolle Karriere mit dem ersten Olympiasieg. Ski-Legende Sonja Nef ist begeistert.

12.02.2026

Michael von Grünigen: «Ich hab kaum noch Worte für Franjo»

Michael von Grünigen: «Ich hab kaum noch Worte für Franjo»

Nach dem dritten Olympiasieg von Franjo von Allmen bleibt auch unserem Experten nur das Staunen. Michael von Grünigen versucht die Leistung einzuordnen.

11.02.2026

Von Grünigen: «Odermatt bleibt der Favorit im Super-G»

Von Grünigen: «Odermatt bleibt der Favorit im Super-G»

Mike von Grünigen blickt mit blue Sport auf den Super-G bei Olympia. Für den früheren Riesenslalom-Star bleibt Odermatt trotz der Enttäuschung in der Abfahrt der Top-Favorit im Super-G.

09.02.2026

Nef adelt Brignone: «So ein Comeback habe ich noch nie gesehen»

Nef adelt Brignone: «So ein Comeback habe ich noch nie gesehen»

Michael von Grünigen: «Ich hab kaum noch Worte für Franjo»

Michael von Grünigen: «Ich hab kaum noch Worte für Franjo»

Von Grünigen: «Odermatt bleibt der Favorit im Super-G»

Von Grünigen: «Odermatt bleibt der Favorit im Super-G»

