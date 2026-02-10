  1. Privatkunden
Tränen bei Langlauf-Ass Fähndrich: «Es tut mir leid, wenn ich am Schluss das fehlende Puzzleteil bin»

Luca Betschart

10.2.2026

Für Nadine Fähndrich endet der Olympia-Sprint viel zu früh.
Für Nadine Fähndrich endet der Olympia-Sprint viel zu früh.
Bild: Keystone

Nadine Fähndrich verpasst im Einzel-Sprint die erhoffte Olympia-Medaille und scheitert überraschend bereits im Viertelfinal, wo ihr auf der Zielgeraden die Luft ausgeht. Im Ziel ist die 30-Jährige ratlos.

Luca Betschart

10.02.2026, 18:08

10.02.2026, 18:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nadine Fähndrich scheitert im Klassisch-Sprint überraschend früh im Viertelfinal und muss den Medaillen-Traum vorerst begraben.
  • Auf einer ihrer Liebglingsstrecken bricht die Mitfavoritin auf der Zielgeraden ein und sucht im Zielraum nach Erklärungen.
  • Im SRF-Interview kann sie die Tränen beim Gedanken an ihr Umfeld nicht mehr zurückhalten. 
Mehr anzeigen

Eigentlich verläuft der grosse Tag für Nadine Fähndrich nach Plan. Die Mitfavoritin überzeugt im Prolog des Klassisch-Sprint als Fünfte und macht in ihrem Viertelfinal einen guten Eindruck – bis zur Zielgeraden. Da bricht die sonst so endschnelle Schweizerin ein, wird von den Konkurrentinnen durchgereicht und scheidet bereits bei der ersten Hürde aus. 

Olympia 2026 im Ticker. Maag verpasst Diplom wieder knapp ++ Nati-Coach Fischer verkündet Captain-Entscheid

Olympia 2026 im TickerMaag verpasst Diplom wieder knapp ++ Nati-Coach Fischer verkündet Captain-Entscheid

«Ich war im Ziel und wusste nicht genau, was passiert ist. Ich hatte das Gefühl, ich habe alles gemacht, was ich konnte. Ich lief aktiv, ich war konzentriert und konsequent. Auf der Zielgeraden wollte es einfach nicht mehr. Ich weiss nicht, ob ich die falsche Spur wählte», kann sich Fähndrich ihren Einbruch auf eine ihrer Lieblingsstrecken im SRF-Interview nicht erklären. 

Stolz auf die geleistete Arbeit

In Val die Fiemme feierte Fähndrich in Vergangenheit grosse Erfolge, gewann den Sprint im letzten Jahr und glänzte zu Beginn dieses Jahres im Rahmen der Tour de Ski als Zweite. «Was für mich sehr schwierig ist: Dass ich weiss, wie viele Leute so viel investieren und auch gelitten haben», sagt die 30-Jährige und kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten: «Es tut mir leid für sie, wenn ich am Schluss das Puzzleteil bin, das fehlt.»

Fähndrich betont im Moment der Niederlage aber auch: «Die Arbeit, die wir bis hierhin geleistet haben, darf uns stolz machen – auch wenn es am Schluss eine Enttäuschung ist.» Denn die WM-Bronzegewinnerin von 2025 will sich nicht nur über die Medaillen identifzieren: «Als wäre ich nur gut, wenn ich diese gewinne. Ich sagte zu mir, dass es eigentlich nicht die Medaille ist, die es ausmacht. Das ist nur ein kleiner Teil des Ganzen.»

Doch aufgeschoben ist vielleicht nur aufgehoben. Fähndrich setzt noch auf den Teamsprint und die Staffel. Es sollen allerdings die letzten Chancen auf eine Olympia-Medaille sein. Denn Fähndrich kündigt gegenüber dem «Blick» an: «Das sind meine letzten Olympischen Spiele.»

