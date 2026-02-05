Livia Altmann (r.) holte 2014 in Sotschi mit der Eishockey-Nati die Bronzemedaille. KEYSTONE

Die Frauen Eishockey-Nati reist mit Medaillen-Hoffnungen an die Olympischen Spiele in Milano Cortina. Bronze hat die Nati schon einmal gewonnen, in Sotschi 2014. Im Interview mit blue News erinnert sich die ehemalige Nati-Spielerin Livia Altmann an den damaligen Erfolg.

Am 20. Februar 2014 schrieb die Schweizer Frauen-Eishockey-Nati im Bolschoi-Eispalast in Sotschi Geschichte. Mit dem 4:3-Sieg gegen Schweden im Spiel um Platz 3 holte sie sich zum ersten Mal eine olympische Medaille.

«Man versteht in dem Moment nicht richtig, was gerade passiert ist», sagt die ehemalige Nati-Spielerin Livia Altmann zwölf Jahre später zu blue News. «Zusammen mit dem Team auf dem Eis zu stehen und den Sieg zu feiern – das sind Emotionen, die bleiben.»

Auch wenn sich die Schweizerinnen zu jenem Zeitpunkt regelmässig unter die Top-5 Nationen gespielt und 2012 an der Weltmeisterschaft bereits die Bronzemedaille geholt hatten, waren sie in Sotschi die Aussenseiterinnen.

Altmann (l.) während dem gewonnenen Bronze-Spiel gegen Schweden. KEYSTONE

«Es ist klar, man geht an Olympia, um eine Medaille zu holen. Das muss das Ziel sein. Trotzdem waren wir die Underdogs, und für eine Medaille muss sehr viel zusammenpassen, inklusive dem berühmten Quäntchen Glück. Dieses Bronze-Spiel ist meine Haupterinnerung und natürlich, dass wir gewonnen haben», sagt die 31-Jährige.

«Das war immer mein Traum»

Die Erinnerungen und Emotionen werden gerade jetzt wieder stärker, stehen die nächsten Olympischen Spiele vor der Tür. Nicht zuletzt, weil Altmann, die 2020 ihre Karriere aufgrund von Verletzungen beenden musste, seit dieser Saison bei den Frauen des HC Davos als Assistenztrainerin ihrer ehemalige Nati-Teamkollegin Evelina Raselli tätig ist.

«Ich sehe es heute aus einer anderen Perspektive. Wir haben mit Leoni Balzer (Schweiz), Aurora Abatangelo und Rebecca Roccella (beide Italien), Marie-Pierre Pélissou (Frankreich) Spielerinnen, die an die Spiele gehen und man ist da auch stolz. Meine Emotionen sind jetzt so, dass ich sehr gespannt bin und ich mich freue, dass sie gehen dürfen», sagt die zweifache Olympia-Teilnehmerin.

Für Altmann öffnete der damalige Erfolg mit der Nati diverse Türen. Sportlich ging es für sie 2016 weiter nach Nordamerika zur Colgate University: «Das war immer mein Traum. Ich hätte es vielleicht auch so geschafft, aber dass ich Olympia-Medaillengewinnerin war, hat sicher geholfen.»

Auch nach der Sportlerin-Karriere ist die Bronze-Medaille für die heutige selbständige Personal- und Teamentwicklerin ein Leistungsnachweis, den sie vorweisen kann, um die Parallelen zwischen Sport und Business aufzuzeigen. «Die Leute haben Freude an der Medaille und man kann immer darüber sprechen.»

«Wir müssen eine gewisse Breite hinkriegen»

Der Erfolg von Sotschi hatte nicht nur positive Auswirkungen auf die Karriere und das Leben von Livia Altmann, sondern auch auf das Schweizer Frauen-Eishockey. «Wir hatten mehr Sichtbarkeit. Es war wichtig für uns, dass wir dadurch mehr Medienpräsenz hatten. Durch den Erfolg hatten wir auch mehr Argumentationen, das Frauen-Eishockey zu pushen.»

Es habe einen Strukturwechsel stattgefunden und man sei heute sicher auf dem richtigen Weg. Die heimische Liga ist professioneller geworden und es sind spannende Projekte in Ambri, Zug, Bern, Fribourg und Davos entstanden. Die Zeiten, in denen nur der ZSC und Lugano den Titel holten, sind vorbei.

Altmann ist seit dieser Saison bei den HC Davos Ladies als Assistenztrainerin tätig. KEYSTONE

Für Altmann muss die Entwicklung allerdings nachhaltig sein: «Man muss junge Mädchen für das Eishockey faszinieren, damit wir eine gewisse Breite hinkriegen. Man muss ihnen zeigen können, was man auch in der Schweiz in diesem Sport erreichen kann.»

Auch wenn das Level der Liga gestiegen ist, entscheiden sich weiterhin viele junge Spielerinnen für den Sprung nach Nordamerika in die College-Liga oder nach Schweden. «Natürlich würde ich allen empfehlen, ins Ausland zu gehen, es ist aber wichtig, dass sie zurück in die Schweiz kommen und das Niveau unserer Liga weiter steigt», betont die 31-Jährige.

Vor allem in Nordamerika hat das Frauen-Eishockey mit der im Jahr 2024 gegründeteten Professional Women's Hockey League (PWHL), in der auch die Schweizerin Alina Müller tätig ist, an Popularität gewonnen. Der Grossteil der Spielerinnen stammt aus Kanada und den USA.

«Alles ist machbar»

Das führt dazu, dass der Qualitätsunterschied zwischen Kanada und den USA, die beiden Nationen haben seit der Einführung der Frauen-Weltmeisterschaft (1990) und des Olympia-Turniers (1998) alle Goldmedaillen gewonnen, zu den anderen Teams grösser wird.

Für Altmann ist das nicht der einzige Grund, weshalb die beiden Nationen besser sind als die anderen. «Die beiden Länder sind viel grösser als die Schweiz und sie haben eine grössere Breite an Spielerinnen. Dazu kommt, dass Eishockey in Kanada der Nationalsport ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mal einen Stock in der Hand hatte, ist sehr gross.»

Die Gruppenspiele der Frauen an Olympia 6. Februar, 14.40 Uhr: Tschechien vs. Schweiz

7. Februar, 21.10 Uhr: Schweiz vs. Kanada

9. Februar, 20.40 Uhr: Schweiz vs. USA

10. Februar, 21.10 Uhr: Finnland vs. Schweiz Mehr anzeigen

In Milano Cortina dürften die beiden nordamerikanischen Nationen Gold einmal mehr unter sich ausmachen. Für die Schweizerinnen dürfte das Bronze-Spiel das Ziel sein. Das gelang dem Team von Colin Müller zuletzt vor vier Jahren in Peking, wo es sich nach der Niederlage gegen Finnland mit Platz vier begnügen musste.

«Alles ist machbar», sagt die ehemalige Nati-Spielerin. «Es ist ein freches, junges Team und das waren wir in Sotschi auch. Ich würde es ihnen von Herzen wünschen, dass sie es weit bringen.»

