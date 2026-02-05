Mathilde Gremaud: «Ich bin seit drei Jahren daran, mich für Olympia vorzubereiten» Die amtierende Olympiasiegerin im Slopestyle will ihren Titel in diesem Jahr verteidigen. Mathilde Gremaud ist bereit und hat sogar noch einen neuen Trick im Köcher. 08.01.2026

Mathilde Gremaud hat bereits einen kompletten olympischen Medaillensatz zuhause. Deshalb kann die Titelverteidigerin im Slopestyle gut mit dem Druck umgehen, der sie in Livigno erwartet.

Am 8. Februar, also am dritten Tag der diesjährigen Olympischen Spiele, wird Mathilde Gremaud 26 Jahre alt. Die Freiburgerin wird in Milano/Cortina trotz ihres noch jungen Alters aber bereits zum dritten Mal an Olympia teilnehmen. 2018, damals 18-jährig, holte Gremaud in Pyeonchang Silber im Slopestyle. Vier Jahre später fuhr die Freestyle-Skierin in der gleichen Disziplin in Peking zu Gold und komplettierte ihren Medaillensatz mit Bronze im Big Air.

Bevor die diesjährige Saison angefangen hat, erklärt sie, was in einer Olympia-Saison anders ist: «Unsere Sportart ist nicht einfach, wir haben jeden Tag Risiko. Wir müssen damit umgehen. Ich muss aufpassen, dass ich am Start bin im Februar und gesund bin und bleibe bis dann.»

Gesund zu bleiben hat sie geschafft und auch die Form scheint wieder zu stimmen. Bei den prestigeträchtigen X-Games in Aspen, Colorado holte sich Gremaud Gold im Big Air und Bronze im Slopestyle.

Der Erfolg dürfte für Gremaud so kurz vor Olympia umso wichtiger sei, da die bisherige Saison nicht optimal verlaufen ist. Gremaud sagte aber schon vor dem Winter: «Die Vorbereitung auf Olympia ist nicht nur eine Saison. Ich bin seit drei Jahren mich darauf am vorbereiten.»

Dass sie nun vier Jahre nach Peking die Chance habe, ihren Titel zu verteidigen, das freue sich enorm. Mit den Erwartungen könne sie umgehen: «Es ist sicher Druck, aber ich habe den Titel schon einmal geholt. Ich muss schon lange nicht mehr viel beweisen. Ich mache es für mich und freue mich darauf.»