  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Freestyle-Olympiasiegerin Gremaud «Unser Sport ist nicht einfach, wir haben jeden Tag Risiko»

Sandro Zappella

5.2.2026

Mathilde Gremaud: «Ich bin seit drei Jahren daran, mich für Olympia vorzubereiten»

Mathilde Gremaud: «Ich bin seit drei Jahren daran, mich für Olympia vorzubereiten»

Die amtierende Olympiasiegerin im Slopestyle will ihren Titel in diesem Jahr verteidigen. Mathilde Gremaud ist bereit und hat sogar noch einen neuen Trick im Köcher.

08.01.2026

Mathilde Gremaud hat bereits einen kompletten olympischen Medaillensatz zuhause. Deshalb kann die Titelverteidigerin im Slopestyle gut mit dem Druck umgehen, der sie in Livigno erwartet.

Sandro Zappella

05.02.2026, 15:19

05.02.2026, 15:24

Am 8. Februar, also am dritten Tag der diesjährigen Olympischen Spiele, wird Mathilde Gremaud 26 Jahre alt. Die Freiburgerin wird in Milano/Cortina trotz ihres noch jungen Alters aber bereits zum dritten Mal an Olympia teilnehmen. 2018, damals 18-jährig, holte Gremaud in Pyeonchang Silber im Slopestyle. Vier Jahre später fuhr die Freestyle-Skierin in der gleichen Disziplin in Peking zu Gold und komplettierte ihren Medaillensatz mit Bronze im Big Air. 

Bevor die diesjährige Saison angefangen hat, erklärt sie, was in einer Olympia-Saison anders ist: «Unsere Sportart ist nicht einfach, wir haben jeden Tag Risiko. Wir müssen damit umgehen. Ich muss aufpassen, dass ich am Start bin im Februar und gesund bin und bleibe bis dann.»

Gesund zu bleiben hat sie geschafft und auch die Form scheint wieder zu stimmen. Bei den prestigeträchtigen X-Games in Aspen, Colorado holte sich Gremaud Gold im Big Air und Bronze im Slopestyle. 

Schweizer Medaillenhoffnung. Mathilde Gremaud und die Rückkehr zu alter Stärke

Schweizer MedaillenhoffnungMathilde Gremaud und die Rückkehr zu alter Stärke

Der Erfolg dürfte für Gremaud so kurz vor Olympia umso wichtiger sei, da die bisherige Saison nicht optimal verlaufen ist. Gremaud sagte aber schon vor dem Winter: «Die Vorbereitung auf Olympia ist nicht nur eine Saison. Ich bin seit drei Jahren mich darauf am vorbereiten.»

Dass sie nun vier Jahre nach Peking die Chance habe, ihren Titel zu verteidigen, das freue sich enorm. Mit den Erwartungen könne sie umgehen: «Es ist sicher Druck, aber ich habe den Titel schon einmal geholt. Ich muss schon lange nicht mehr viel beweisen. Ich mache es für mich und freue mich darauf.»

Eileen Gu – so tickt die Olympiasiegerin im Big Air und der Halfpipe

Eileen Gu – so tickt die Olympiasiegerin im Big Air und der Halfpipe

04.02.2026

Meistgelesen

Musk stellt Putins Armee das Internet ab – das findet diese gar nicht lustig
«Kann er mal das Maul halten?» – Anhörung von Trump-Minister läuft aus dem Ruder
Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente
Høiby wegen «Vergewaltigung»-Google-Suche befragt – dann kommen ihm die Tränen
Jessica Moretti bricht ihr Schweigen: «Es wurden so viele Lügen erzählt»

Mehr Wintersport

Premiere in Androra. Schweizer Liam Rivera erster FIS-Freeride-Weltmeister

Premiere in AndroraSchweizer Liam Rivera erster FIS-Freeride-Weltmeister

Kurz vor Olympia-Start. Italienische Biathletin Passler mit positivem Dopingtest

Kurz vor Olympia-StartItalienische Biathletin Passler mit positivem Dopingtest

Skispringen. Domen Prevc dominiert die Olympia-Hauptprobe

SkispringenDomen Prevc dominiert die Olympia-Hauptprobe