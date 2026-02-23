  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Emotionale Szenen nach Hockey-Final US-Cracks ehren toten Kollegen nach Olympiasieg und feiern mit seinen Kindern

dpa

23.2.2026 - 09:23

Videoanruf von Trump: US-Cracks Eishockey-Olympiasieger - Gallery
Videoanruf von Trump: US-Cracks Eishockey-Olympiasieger - Gallery. Emotionale Geste nach dem Sieg im Eishockey-Finale.

Emotionale Geste nach dem Sieg im Eishockey-Finale.

Bild: dpa

Videoanruf von Trump: US-Cracks Eishockey-Olympiasieger - Gallery. Die US-Cracks feiern mit dem Trikot des verstorbenen Kollegen Johnny Gaudreau und seinen Kindern.

Die US-Cracks feiern mit dem Trikot des verstorbenen Kollegen Johnny Gaudreau und seinen Kindern.

Bild: KEYSTONE

Videoanruf von Trump: US-Cracks Eishockey-Olympiasieger - Gallery. Grenzenlose Freude: Die Amerikaner kurz nach dem Sieg gegen den großen Rivalen Kanada.

Grenzenlose Freude: Die Amerikaner kurz nach dem Sieg gegen den großen Rivalen Kanada.

Bild: dpa

Videoanruf von Trump: US-Cracks Eishockey-Olympiasieger - Gallery. Matt Boldy erzielte nach einem tollen Alleingang das 1:0.

Matt Boldy erzielte nach einem tollen Alleingang das 1:0.

Bild: dpa

Videoanruf von Trump: US-Cracks Eishockey-Olympiasieger - Gallery. Torhüter Hellebuyck war der überragende Mann im US-Team.

Torhüter Hellebuyck war der überragende Mann im US-Team.

Bild: dpa

Videoanruf von Trump: US-Cracks Eishockey-Olympiasieger - Gallery
Videoanruf von Trump: US-Cracks Eishockey-Olympiasieger - Gallery. Emotionale Geste nach dem Sieg im Eishockey-Finale.

Emotionale Geste nach dem Sieg im Eishockey-Finale.

Bild: dpa

Videoanruf von Trump: US-Cracks Eishockey-Olympiasieger - Gallery. Die US-Cracks feiern mit dem Trikot des verstorbenen Kollegen Johnny Gaudreau und seinen Kindern.

Die US-Cracks feiern mit dem Trikot des verstorbenen Kollegen Johnny Gaudreau und seinen Kindern.

Bild: KEYSTONE

Videoanruf von Trump: US-Cracks Eishockey-Olympiasieger - Gallery. Grenzenlose Freude: Die Amerikaner kurz nach dem Sieg gegen den großen Rivalen Kanada.

Grenzenlose Freude: Die Amerikaner kurz nach dem Sieg gegen den großen Rivalen Kanada.

Bild: dpa

Videoanruf von Trump: US-Cracks Eishockey-Olympiasieger - Gallery. Matt Boldy erzielte nach einem tollen Alleingang das 1:0.

Matt Boldy erzielte nach einem tollen Alleingang das 1:0.

Bild: dpa

Videoanruf von Trump: US-Cracks Eishockey-Olympiasieger - Gallery. Torhüter Hellebuyck war der überragende Mann im US-Team.

Torhüter Hellebuyck war der überragende Mann im US-Team.

Bild: dpa

Ohne seinen Kapitän verzweifelt Kanada im Olympia-Finale am US-Keeper. Erstmals seit 1980 geht Eishockey-Gold an die USA. Die Amerikaner zeigen eine bewegende Geste – und erhalten einen Anruf von Präsident Trump.

,

DPA, Redaktion blue Sport

23.02.2026, 09:23

23.02.2026, 09:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die USA gewinnen durch ein 2:1 nach Verlängerung gegen Kanada erstmals seit 1980 wieder olympisches Eishockey-Gold, wobei Torhüter Connor Hellebuyck mit herausragenden Paraden zum Matchwinner wird.
  • Nach dem Sieg gedenkt das Team emotional des tödlich verunglückten NHL-Stars Johnny Gaudreau, indem es mit seinem Trikot über das Eis fährt.
  • US-Präsident Donald Trump gratuliert den Spielern per Videoanruf in der Kabine, während Kanada ohne den verletzten Captain Sidney Crosby erstmals ein Olympia-Finale gegen den Erzrivalen verliert.
Mehr anzeigen

Nach der emotionalen Erinnerung an den gestorbenen Mitspieler Johnny Gaudreau des US-Eishockeyteams rief Präsident Donald Trump in der Kabine der Olympiasieger an. «Ich weiss nicht, ob es per Facetime oder was auch immer war, aber die Spieler haben mit ihm gesprochen und er hat seinen Respekt ausgedrückt und gratuliert», berichtete US-Trainer Mike Sullivan nach dem dritten Eishockey-Olympiasieg nach 1960 und 1980 – auf den Tag genau 46 Jahre nach dem «Miracle on Ice». «Wir sind alle stolze Amerikaner, das war ein grossartiger Moment», sagte US-Kapitän Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs zum Trump-Anruf. 

Eishockey-Kracher gegen Kanada. USA gewinnen 46 Jahre nach Lake Placid erstmals wieder Gold

Eishockey-Kracher gegen KanadaUSA gewinnen 46 Jahre nach Lake Placid erstmals wieder Gold

Nach dem 2:1 nach Verlängerung im Finale von Mailand gegen den Erzrivalen Kanada fuhren die Olympiasieger mit einem Gaudreau-Trikot über das Eis. «Das war sehr emotional. Johnny war mit uns hier. Er hat uns allen so viel bedeutet. Man kann nicht beschreiben, was er für uns und das Eishockey geleistet hat», sagte Co-Captain Charlie McAvoy (Boston Bruins).

Emotionale Jubelgeste für verstorbenen Gaudreau

NHL-Star Gaudreau von den Columbus Blue Jackets war wie sein Bruder Matthew Ende August 2024 beim Radtraining durch einen Unfall ums Leben gekommen. Ein vermutlich unter Alkoholeinfluss stehender SUV-Fahrer hatte beide umgefahren. «Das war speziell», kommentierte auch US-Skistar Lindsey Vonn aus der Heimat. 

Gaudreaus Trikot sei bei jeder Partie in der Umkleidekabine der Mannschaft gewesen, erklärte auch US-Captain Auston Matthews nach dem Gold-Gewinn. «So viele Spieler in diesem Team sind mit ihm aufgewachsen, standen ihm nahe und sind hier im Geiste bei uns. Das ist grossartig.» Auf einem Gruppenfoto hielten die Spieler dann auch die kleinen Kinder von Gaudreau auf dem Arm, lächelten mit diesen für den Schnappschuss in die Kamera.

Das US-Team posiert nach dem Olympiasieg für die Kameras. Mit dabei sind auch die Kinder von Johnny Gaudreau.
Das US-Team posiert nach dem Olympiasieg für die Kameras. Mit dabei sind auch die Kinder von Johnny Gaudreau.
Keystone

Vor dieser Geste hatten die US-Boys am Schlusstag der Winterspiele den Topfavoriten Kanada dank des überragenden Torhüters Connor Hellebuyck von den Winnipeg Jets entzaubert. «Er war ohne Zweifel unser Held heute», sagte Coach Sullivan und Matthew Tkackchuk von Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers sagte: «Das war sicher eine der besten Leistungen überhaupt, die wir jemals gesehen haben.»

Überragender Torhüter Hellebuyck

Mit teils unwirklichen Paraden hatte der 32-Jährige die kanadischen Stars um Olympia-Topscorer Connor McDavid entnervt und überhaupt die Verlängerung erzwungen. Dort schoss Jack Hughes von den New Jersey Devils die USA in der zweiten Minute zum dritten Olympiasieg nach 1960 und 1980. Vor 46 Jahren hatte eine US-Collegeauswahl in Lake Placid die damals übermächtig erscheinende Sowjetunion geschlagen und später Gold gewonnen. «Das hat seitdem definitiv zu lange gedauert», sagte Auston Matthews.

Olympia 2026 im Ticker. Die Olympischen Spiele sind beendet ++ Schweizer Medaillen-Regen am letzten Tag

Olympia 2026 im TickerDie Olympischen Spiele sind beendet ++ Schweizer Medaillen-Regen am letzten Tag

In der regulären Spielzeit hatten Matt Boldy (6. Minute) von Minnesota Wild für die USA und Cale Makar (39.) von Colorado Avalanche für Kanada getroffen. Top-Favorit Kanada ohne den verletzten Kapitän Sidney Crosby verlor damit erstmals ein Olympia-Finale gegen den grossen Erzrivalen. Schon das Frauenfinale hatten die USA gegen das Mutterland des Eishockeys gewonnen. Bronze bei den Männern gewann Finnland durch ein 6:1 am Vorabend gegen die Slowakei.

Das könnte dich auch interessieren

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Im Gespräch mit blue Sport zieht der WM-Silberheld von 2013 Reto Suri Fazit nach dem Viertelfinal-Aus der Eishockey-Nati an den Olympischen Spielen in Milano Cortina.

19.02.2026

Meistgelesen

Engadiner Skilift stellt Saison-Betrieb trotz viel Schnee ein
Mächtigster mexikanischer Drogenboss getötet – Gewalt-Eskalation im Land
Dieser tote Drogen-Boss stürzt Mexiko ins Chaos
«Es droht die Zerschlagung der SRG» – «SRG-Lobby ärgert mich»
Internet-Riese sperrt SRG-Song kurz vor Abstimmung

Videos aus dem Ressort

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Im Gespräch mit blue Sport zieht der WM-Silberheld von 2013 Reto Suri Fazit nach dem Viertelfinal-Aus der Eishockey-Nati an den Olympischen Spielen in Milano Cortina.

19.02.2026

Mikaela Shiffrin wird nach ihrer Goldfahrt emotional

Mikaela Shiffrin wird nach ihrer Goldfahrt emotional

19.02.2026

Nef: «Holdener holt erstmals seit 16 Jahren keine Medaille bei einem Grossevent»

Nef: «Holdener holt erstmals seit 16 Jahren keine Medaille bei einem Grossevent»

Sonja Nef analysiert die Geschehnisse im Olympia-Slalom der Frauen und spricht über die Auftritte von Camille Rast und Wendy Holdener.

18.02.2026

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Mikaela Shiffrin wird nach ihrer Goldfahrt emotional

Mikaela Shiffrin wird nach ihrer Goldfahrt emotional

Nef: «Holdener holt erstmals seit 16 Jahren keine Medaille bei einem Grossevent»

Nef: «Holdener holt erstmals seit 16 Jahren keine Medaille bei einem Grossevent»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Historische Schweizer Winterspiele. Die meisten Medaillen und Rang 8 der Wintersport-Nationen

Historische Schweizer WinterspieleDie meisten Medaillen und Rang 8 der Wintersport-Nationen

Olympia-Rekordmann Klaebo. So erfolgreich wie Simon Ammann, Dario Cologna und Vreni Schneider zusammen

Olympia-Rekordmann KlaeboSo erfolgreich wie Simon Ammann, Dario Cologna und Vreni Schneider zusammen

Wie einst ihr Ex Tiger Woods. Olympia-Debatte: Ist Lindsey Vonn jetzt «GOAT» oder Ziege?

Wie einst ihr Ex Tiger WoodsOlympia-Debatte: Ist Lindsey Vonn jetzt «GOAT» oder Ziege?

Silber gewonnen, aber …. Schweizer Curling-Frauen verpassen historisches Gold

Silber gewonnen, aber …Schweizer Curling-Frauen verpassen historisches Gold

«Erwartungen übererfüllt». Olympia-Delegationsleiter Ralph Stöckli zieht erste Bilanz

«Erwartungen übererfüllt»Olympia-Delegationsleiter Ralph Stöckli zieht erste Bilanz