Vom Krankenbett zu Doppelgold Sonja Nef über Brignone: «Das toppt alles, was ich je erlebt habe»

SDA

15.2.2026 - 19:20

Sonja Nef über Brignones Doppel-Gold: «Das toppt alles»

Sonja Nef über Brignones Doppel-Gold: «Das toppt alles»

Sonja Nef analysiert für blue Sport den Olympia-Riesenslalom der Frauen. Federica Brignone holte sich die Goldmedaille, die Schweizerinnen gingen leer aus.

15.02.2026

Federica Brignone gewinnt nach Gold im Super-G auch Gold im olympischen Riesenslalom. Das alles zehn Monate nach einem verheerenden Sturz. «Jedes Lob für sie ist zu wenig», huldigt Sonja Nef.

,
,

Keystone-SDA, Evita Rauber, Jan Arnet

15.02.2026, 19:20

15.02.2026, 19:36

Im Ziel zeigte sich selbst Camille Rast emotional. Nicht wegen ihrer eigenen Leistung, die sie für einmal nicht wirklich abrufen konnte – ausgerechnet im wichtigsten Riesenslalom der Saison reichte es der besten Schweizerin nur zu Rang 12, was gleichbedeutend mit dem zweitschlechtesten Resultat des Winters war.

Schweizerinnen hadern nach Riesenslalom. Rast kritisiert Olympia-Strecke scharf: «Fast ein Junioren-Rennen»

Schweizerinnen hadern nach RiesenslalomRast kritisiert Olympia-Strecke scharf: «Fast ein Junioren-Rennen»

Die Walliserin, die am Mittwoch im Slalom als amtierende Weltmeisterin zu den ganz grossen Favoritinnen auf eine Medaille gehören wird, adelte vielmehr die Siegerin Federica Brignone. «'Fede' macht schon unglaubliche Sachen. Sie hatte einen Horrorsommer. Ich war bei ihr und habe ihr Bein gesehen. Wow, Chapeau!»

Den Wettlauf gegen die Zeit gewonnen

Im April des vergangenen Jahres, nach dem WM-Titel im Riesenslalom und dem Gewinn des Gesamtweltcups sowie zweier kleiner Kristallkugeln, stürzte sie bei den italienischen Meisterschaften schwer. Nach einem doppelten Beinbruch und einem Kreuzbandriss im linken Knie schien die Teilnahme an den Olympischen Spielen in ihrer Heimat fern jeder Realität. Doch Brignone gewann den Wettlauf gegen die Zeit.

Den Trainingsrückstand – bis zum letzten Weltcup vor den Olympischen Spielen in Crans-Montana kam sie auf lediglich 13 Skitage zwischen den Stangen – machte sie mit Können und Biss wett. Das reichte, um sich an den Heimspielen zweimal Gold umhängen zu lassen und sich im Alter von 35 Jahren und sieben Monaten zur ältesten Olympiasiegerin im alpinen Skisport zu machen.

Federica Brignone strahlt mit ihrer Goldmedaille.
Federica Brignone strahlt mit ihrer Goldmedaille.
Keystone

«Es war schon eine Überraschung, dass Brignone überhaupt an Olympia antreten konnte. Deshalb ist jedes Lob, das man ihr ausspricht, zu wenig. Das, was sie geleistet hat – da findet man keine Worte», zieht Sonja Nef in ihrer Rennanalyse für blue News den Hut (s. Video oben). «Das toppt alles, was ich je erlebt habe. Es ist Wahnsinn!»

Auf einer Stufe mit Holdener und Schneider

Für Brignone ist es bereits die fünfte Medaille an Olympischen Spielen, womit sie in dieser Kategorie zu den Schweizerinnen Wendy Holdener und Vreni Schneider sowie der Deutschen Katja Seizinger aufschliesst. Bei den Frauen waren nur die Schwedin Anja Pärson und die Kroatin Janica Kostelic mit sechs olympischen Medaillen noch erfolgreicher.

Rast verpasst Medaille. Brignone krönt sich auch im Riesenslalom zur Olympiasiegerin

Rast verpasst MedailleBrignone krönt sich auch im Riesenslalom zur Olympiasiegerin

Brignone komplettierte mit Gold ihren Medaillensatz im Riesenslalom. 2018 hatte sie Bronze gewonnen, vor vier Jahren Silber. Sie ist erst die dritte Athletin, die in der gleichen Disziplin an drei aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen eine Medaille gewinnt. Vor ihr gelang dies nur der Österreicherin Marlies Schild (von 2006 bis 2014 im Slalom) und Sofia Goggia (von 2018 bis 2026 in der Abfahrt).

Silber glänzt skandinavisch

Brignone legte den Grundstein zu ihrem zweiten Olympia-Gold innerhalb von vier Tagen im ersten Durchgang, als sie die Konkurrenz mit Startnummer 14 distanzierte. In der Entscheidung verwaltete sie ihren Vorsprung geschickt. Sie lief nie in Gefahr, die Goldmedaille noch aus den Händen zu geben. Am Ende wies sie in einem ansonsten engen Rennen einen Vorsprung von 0,62 Sekunden auf Sara Hector und Thea Stjernesund aus. Die schwedische Olympiasiegerin von Peking und die Norwegerin brachten das Kunststück fertig, in beiden Läufen exakt gleich schnell zu fahren.

Der Italienerin Lara Della Mea, deren bestes Resultat im Weltcup ein sechster Platz war, fehlten nach grosser Aufholjagd fünf Hundertstel zu Silber. Der Tag in Cortina d'Ampezzo war aber auch so kitschig genug.

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Riesenslalom-Legende Michael von Grünigen analysiert das Olympia-Rennen von Bormio.

14.02.2026

Grgic: «Nicht das Resultat, das wir uns erhofft hatten»

Grgic: «Nicht das Resultat, das wir uns erhofft hatten»

15.02.2026

Croci-Torti: «Schade, konnten wir die drei Punkte nicht holen»

Croci-Torti: «Schade, konnten wir die drei Punkte nicht holen»

15.02.2026

Ajeti: «Wir müssen aus dieser Situation herauskommen»

Ajeti: «Wir müssen aus dieser Situation herauskommen»

15.02.2026

