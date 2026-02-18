  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Legendäre Olympia-Momente Hoch die Tassen: Von Arx und Jenni werden nach Party-Nacht nach Hause geschickt

Luca Betschart

18.2.2026

Reto von Arx, links, und Marcel Jenni, rechts, mit ihrem damaligen Manager Peter Dietrich, Mitte, nach ihrer verfrühten Rückkehr aus Salt Lake City.
Reto von Arx, links, und Marcel Jenni, rechts, mit ihrem damaligen Manager Peter Dietrich, Mitte, nach ihrer verfrühten Rückkehr aus Salt Lake City.
Bild: Keystone

Skurril, witzig, eindrücklich, einmalig: Was an Olympia passiert, gehört zum sportlichen Allgemeingut. blue Sport erzählt Anekdoten, die sich an Winterspielen zutrugen – mit und ohne Schweizer Beteiligung.

Michael Schifferle

18.02.2026, 15:30

Durst hatten wir alle schon. Und hat es uns immer brennend interessiert, wenn irgendein wichtigtuerisches Chefchen oder eine Vorgesetzte staatstragende Worte an uns richteten? Eben … Und doch ist es manchmal klüger, sich an Vorgaben zu halten und nicht auszuscheren.

Zumindest wäre es am 14. Februar 2002 besser gewesen, die beiden Hockey-Nati-Stars Reto von Arx und Marcel Jenni hätten nach einer Teamsitzung, bei der das Team noch mal auf seine Olympia-Ziele eingeschworen wurde, nicht bis morgens um sieben Uhr an einem Tresen in Salt Lake City geklebt. Das taten die beiden aber – und flugs mussten sie heim.

Unvergessen, wie Werner Kohler, dem damaligen Verbandspräsidenten, am TV fast die Tränen kamen – derart enttäuscht war er von den beiden Spielern.

Derweil sich Marcel Jenni bald bei Nationaltrainer Ralph Krueger und dem Verband entschuldigte, blieb Von Arx stur. Er zeigte keine Reue – und spielte auch nie mehr für die Nati. Auch nicht, als ihn Krueger Jahre später auf Knien darum bat. Die Kritik von Fans und Medien, die noch lange auf Von Arx niederprasselte, liess den Davoser sowieso kalt.

Das könnte dich auch interessieren

Reto Suri: «Man hat nicht so viel Zeit, um mitzufühlen»

Reto Suri: «Man hat nicht so viel Zeit, um mitzufühlen»

16.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Das «Wunderkind vom Matterhorn» über den enormen Druck nach seinem Olympia-Gold 1988 und den Umgang mit hohen Erwartungen im Skisport. Ein Gespräch über seine Skikarriere, Pionierarbeit beim Helmtragen und den Fokus, den es an der Weltspitze braucht.

04.02.2026

Vreni Schneider über ihr erstes Olympia-Gold: «Hatte kein gutes Gefühl im Ziel»

Vreni Schneider über ihr erstes Olympia-Gold: «Hatte kein gutes Gefühl im Ziel»

23.01.2026

Meistgelesen

«Türen bleiben zu»: Überlebender Security belastet Moretti schwer
Trump sieht sich im Fall Epstein entlastet – ein neues FBI-Dokument erzählt anderes
Holdener nach geplatztem Olympia-Traum den Tränen nah
Genoni im Tor: Schafft es die Schweizer Hockey-Nati in den Olympia-Halbfinal?
10'000 Schritte waren gestern – jetzt kommt der Japanese Walk

Mehr Olympia

Ticker. Genoni im Tor: Schafft es die Schweizer Hockey-Nati in den Olympia-Halbfinal?

TickerGenoni im Tor: Schafft es die Schweizer Hockey-Nati in den Olympia-Halbfinal?

Biathlon. Mit Olympia-Diplom Minimalziel erfüllt

BiathlonMit Olympia-Diplom Minimalziel erfüllt

«Habe über Jahre daran gearbeitet». Holdener nach geplatztem Olympia-Traum den Tränen nah

«Habe über Jahre daran gearbeitet»Holdener nach geplatztem Olympia-Traum den Tränen nah

Nächstes Olympia-Drama. Lena Dürr ist im Slalom auf Medaillen-Kurs – und fädelt dann beim allerersten Tor ein

Nächstes Olympia-DramaLena Dürr ist im Slalom auf Medaillen-Kurs – und fädelt dann beim allerersten Tor ein

Nächste Medaille. Kälin und Fähndrich brillieren: Silber-Coup für Schweizer Frauen im Team-Sprint

Nächste MedailleKälin und Fähndrich brillieren: Silber-Coup für Schweizer Frauen im Team-Sprint