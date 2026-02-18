Reto von Arx, links, und Marcel Jenni, rechts, mit ihrem damaligen Manager Peter Dietrich, Mitte, nach ihrer verfrühten Rückkehr aus Salt Lake City. Bild: Keystone

Skurril, witzig, eindrücklich, einmalig: Was an Olympia passiert, gehört zum sportlichen Allgemeingut. blue Sport erzählt Anekdoten, die sich an Winterspielen zutrugen – mit und ohne Schweizer Beteiligung.

Michael Schifferle Luca Betschart

Durst hatten wir alle schon. Und hat es uns immer brennend interessiert, wenn irgendein wichtigtuerisches Chefchen oder eine Vorgesetzte staatstragende Worte an uns richteten? Eben … Und doch ist es manchmal klüger, sich an Vorgaben zu halten und nicht auszuscheren.

Zumindest wäre es am 14. Februar 2002 besser gewesen, die beiden Hockey-Nati-Stars Reto von Arx und Marcel Jenni hätten nach einer Teamsitzung, bei der das Team noch mal auf seine Olympia-Ziele eingeschworen wurde, nicht bis morgens um sieben Uhr an einem Tresen in Salt Lake City geklebt. Das taten die beiden aber – und flugs mussten sie heim.

Unvergessen, wie Werner Kohler, dem damaligen Verbandspräsidenten, am TV fast die Tränen kamen – derart enttäuscht war er von den beiden Spielern.

Derweil sich Marcel Jenni bald bei Nationaltrainer Ralph Krueger und dem Verband entschuldigte, blieb Von Arx stur. Er zeigte keine Reue – und spielte auch nie mehr für die Nati. Auch nicht, als ihn Krueger Jahre später auf Knien darum bat. Die Kritik von Fans und Medien, die noch lange auf Von Arx niederprasselte, liess den Davoser sowieso kalt.

