«Das ist wie ein Sechser im Lotto» Von Grünigen adelt von Allmen und spendet Odermatt Trost

Jan Arnet

11.2.2026

Michael von Grünigen: «Ich hab kaum noch Worte für Franjo»

Michael von Grünigen: «Ich hab kaum noch Worte für Franjo»

Nach dem dritten Olympiasieg von Franjo von Allmen bleibt auch unserem Experten nur das Staunen. Michael von Grünigen versucht die Leistung einzuordnen.

11.02.2026

Franjo von Allmen ist der Olympia-Star der Stunde: Nach Gold in Abfahrt und Team-Kombination schnappt sich der Berner in Bormio auch den Sieg im Super-G. Da verneigt sich auch Ski-Legende Mike von Grünigen.

,

Andreas Aeschbach, Jan Arnet

11.02.2026, 17:00

11.02.2026, 17:07

Drei Olympia-Rennen, drei Gold-Medaillen. Franjo von Allmens Ausbeute bei den Winterspielen ist schlicht sensationell. Das findet auch Michael von Grünigen. «Damit hätte wahrscheinlich nicht einmal er selbst gerechnet. Aber es ist auch nicht ganz aus der Luft gegriffen, er hatte ja auch im Weltcup Top-Ergebnisse. Dass er es an Olympia trotzdem schafft, gleich dreimal Gold zu holen, ist Extraklasse», lobt der Olympia-Bronze-Gewinner von 1998 im Riesenslalom.

Diese paar Tage im Februar 2026 werden nicht nur dem Berner Oberländer das ganze Leben lang in Erinnerung bleiben, sondern auch vielen Ski-Fans, ist sich von Grünigen sicher. «Überall, wo Franjo jetzt hingeht, wird er der Olympia-Held sein. Denn jeder weiss um die grosse Bedeutung dieses Erfolgs. Für ihn ist es wie ein Sechser im Lotto, aber das hat er sich auch verdient.»

Zwei Schweizer Medaillen im Super-G. Von Allmen schafft den Gold-Hattrick – Bronze für Odermatt

Zwei Schweizer Medaillen im Super-GVon Allmen schafft den Gold-Hattrick – Bronze für Odermatt

Wo es Gewinner gibt, gibt es immer auch Verlierer. Für Mike von Grünigen gehört Marco Odermatt da aber nicht unbedingt dazu, auch wenn der Weltcup-Dominator sein grosses Ziel verpasst hat. «Klar wollte er die Goldmedaille gewinnen, aber er hat heute nicht sein bestes Skifahren gezeigt. Er war ein, zweimal zu viel auf dem Innenski und konnte so an den entscheidenden Orten nicht genug Speed mitnehmen.»

Bronze für Odermatt ein Gewinn

Nichtsdestotrotz habe Odermatt eine weitere Medaille gewonnen. «In ein paar Tagen sieht das Ganze wieder etwas anders aus. Dann hat diese Bronzenmedaille auch eine grosse Bedeutung. Trotzdem ist es natürlich nicht das, was er wollte.»

Nach Bronze im Super-G. Odermatt: «Das Ziel war Gold, aber eine Medaille muss man einfach nehmen»

Nach Bronze im Super-GOdermatt: «Das Ziel war Gold, aber eine Medaille muss man einfach nehmen»

Eine Chance auf Gold bleibt Odermatt indes noch: Beim Riesenslalom am Samstag, wo er erneut als Top-Favorit an den Start gehen wird – und den Medaillensatz nach Silber in der Team-Kombination und Bronze im Super-G komplettieren könnte.

Gold-Hattrick! Franjo von Allmen fährt auch im Super-G zum Olympiasieg

Gold-Hattrick! Franjo von Allmen fährt auch im Super-G zum Olympiasieg

11.02.2026

