Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz» 16.02.2026

Loïc Meillards Olympia-Gold im Slalom zum Abschluss ist die achte Medaille der Schweizer Skifahrer an diesen Spielen. Das ist ein Bestwert in der Schweizer Olympia-Geschichte im alpinen Skisport.

Mit acht Medaillen gewannen die Schweizer in Bormio mehr als die Hälfte aller möglichen Auszeichnungen. Eine derart dominante Vorstellung einer Nation in einer Geschlechterkategorie gab es zuletzt 2006 in Turin, als die österreichischen Männer ebenfalls acht Medaillen in fünf Disziplinen holten.

Aus Schweizer Sicht bedeutet diese Ausbeute zumindest in absoluten Zahlen einen Rekord. Zuvor hatten die Frauen 1988 (Calgary) und 2022 (Peking) jeweils sieben Medaillen gewonnen. Die Männer hingegen waren in den 20 Austragungen mit alpiner Beteiligung zuvor nie über vier Medaillen hinausgekommen.

Franjo von Allmen holt dreimal Gold. KEYSTONE

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

«Acht Medaillen, davon vier goldene, sind eine grandiose Bilanz», findet Ski-Legende Michael «Mike» von Grünigen im Interview mit blue Sport. «Die Leistungen bei den Herren sind auch ein Dank für die Arbeit, die geleistet worden ist», meint er.

Sei es von den Athleten selber, sei es vom Betreuerteam, sei es von der ganzen Organisation. SwissSki sei in den letzten Jahren sehr gut aufgestellt gewesen. Das sehe man nicht zuletzt im Nationencup, erläutert der Berner Oberländer. «Es ist natürlich schön, wenn es dann an den Olympischen Spielen aufgeht und die Medaillen den Weg in die Schweiz finden.»

Ob der Medaillenregen nun die neue Realität im Schweizer Ski-Sport ist?

«Ein guter Hype im ganzen Team hilft, dass die guten Resultate kommen», sagt MvG. Es helfe, wenn eine Mannschaft geschlossen wachsen kann, wo junge Menschen miteinander unterwegs sind, die einander immer pushen und immer weiterkommen. «Das ist das, was eine gute Mannschaft ausmacht», hält der zweifache Riesenslalom-Weltmeister und Gewinner von 23 Weltcuprennen fest.

Man müsse aber auch bedenken, dass wieder andere Zeiten kommen werden. Dennoch glaube er, dass SwissSki auch in Zukunft sehr gut aufgestellt ist und man auch in den nächsten Jahren wieder junge Athleten in den Weltcup bringen kann, die dort mitmischen können. «Aber die Konkurrenz schläft nicht. Sie schauen auch, was wir machen», warnt MvG.

Yule – und die Österreicher als Verlierer

Zu den Olympia-Verlierern bei den Schweizer Männern gehört für von Grünigen Daniel Yule, der in der aktuellen Saison «nicht so super drauf war» wie in anderen Jahren, in denen er Top-Ergebnisse im Slalom geliefert habe.

International gesehen seien im Slalom die Franzosen «sicher unter Wert» geschlagen worden, führt Mike von Grünigen aus. «Und natürlich auch die Österreicher, die gehofft hatten, dass sie noch mehr Medaillen holen. Für sie war es erleichternd, dass sie heute noch mit Fabio Gstrein (Silber) eine Medaille zum Abschluss holen konnten», betont die Ski-Legende.

Während für die Schweizer Männer die Olympischen Spiele 2026 besonders erfolgreich verlaufen sind, stehen die Schweizer Frauen hingegen nach vier von fünf Entscheidungen noch ohne Medaille da. Am Mittwoch bietet sich ihnen im Slalom in Cortina die letzte Gelegenheit, dies zu ändern.