Horror-Unfall bei Olympia Shorttrackerin wird von Kufe im Gesicht getroffen und blutend vom Eis gebracht

dpa

21.2.2026 - 08:29

Von Kufe getroffen: Polin blutend vom Eis gebracht - Gallery
Von Kufe getroffen: Polin blutend vom Eis gebracht - Gallery. Kamila Sellier liegt nach dem schweren Sturz auf dem Eis.

Kamila Sellier liegt nach dem schweren Sturz auf dem Eis.

Bild: dpa

Von Kufe getroffen: Polin blutend vom Eis gebracht - Gallery. Kamila Sellier stürzt im weissen Trikot und wird von der Kufe des Schlittschuhs der vor ihr fahrenden Amerikanerin getroffen.

Kamila Sellier stürzt im weissen Trikot und wird von der Kufe des Schlittschuhs der vor ihr fahrenden Amerikanerin getroffen.

Bild: dpa

Von Kufe getroffen: Polin blutend vom Eis gebracht - Gallery. Die Polin Kamila Sellier wird auf dem Eis versorgt.

Die Polin Kamila Sellier wird auf dem Eis versorgt.

Bild: dpa

Von Kufe getroffen: Polin blutend vom Eis gebracht - Gallery. Nach dem Unfall wird ein Sichtschutz aufgebaut.

Nach dem Unfall wird ein Sichtschutz aufgebaut.

Bild: KEYSTONE

Von Kufe getroffen: Polin blutend vom Eis gebracht - Gallery. Ihr Gesicht ist blutüberströmt.

Ihr Gesicht ist blutüberströmt.

Bild: KEYSTONE

Von Kufe getroffen: Polin blutend vom Eis gebracht - Gallery. Schliesslicht wird Kamila Sellier vom Eis gebracht und gestikuliert ins Publikum.

Schliesslicht wird Kamila Sellier vom Eis gebracht und gestikuliert ins Publikum.

Bild: dpa

Beim olympischen Shorttrack kommt es zu einem Sturz mit blutigen Folgen. Die Polin Kamila Sellier wird nach einem Sturz von der Kufe einer Kontrahentin im Gesicht getroffen.

,

DPA, Redaktion blue Sport

21.02.2026, 08:29

21.02.2026, 08:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die polnische Shorttrackerin Kamila Sellier verletzt sich im olympischen Viertelfinalrennen über 1500 Meter schwer.
  • Sie wird von einer Kufe im Gesicht getroffen.
  • Das Rennen in Mailand wird sofort abgebrochen, Sellier auf dem Eis medizinisch versorgt, genäht und anschliessend ins Spital gebracht.
Mehr anzeigen

Die Polin Kamila Sellier hat sich bei einem schlimmen Sturz im Shorttrack bei Olympia in Italien durch die Kufe einer Kontrahentin eine blutige Verletzung im Gesicht zugezogen. Die 25-Jährige kam im Viertelfinale über die 1500 Meter in Mailand zu Fall. Dabei schlitterte sie so unglücklich über das Eis, dass sie von der hinteren Kufenkante der noch laufenden Amerikanerin Kristen Santos-Griswold unter dem linken Auge getroffen wurde. Das Rennen wurde sofort abgebrochen.

Helfer schirmen verletzte Athletin ab

Sellier wurde mehrere Minuten auf dem Eis versorgt, Helfer schirmten sie mit einer weissen Plane ab. Sie wurde auf einer Trage fixiert und unter dem Applaus der Zuschauer vom Eis gefahren. Dabei zeigte sie den Daumen nach oben.

Nach Angaben von polnischen Funktionären ist das Auge von Sellier okay. Sie wurde noch in der Arena an der Wunde genäht und kam für weitere Untersuchungen ins Spital. Auf dem Eis blieb zunächst eine Blutspur zurück.

Die Amerikanerin Santos-Griswold wurde ebenso wie Sellier disqualifiziert, weil sie beide kurz vor dem Unfall geschoben hatten. In den Sturz war auch Italiens Topstar Arianna Fontana verwickelt. Beim Neustart waren nur noch vier Athletinnen dabei, die 14-malige olympische Medaillengewinner erreichte das Halbfinale und wenig später auch den Endlauf.

Stunden vor dem Wettkampf postete sie auf Instagram noch ein Video und stellt dort die Frage: Ist das sicher? Ihre Antwort: 50:50. Dass sie kurz darauf schwer verletzt abtransportiert werden würde, hat sie da noch nicht geahnt.

