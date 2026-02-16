  1. Privatkunden
«Es war den Sturz wert» Vonn bereut Olympia-Start nicht und freut sich schon, «wieder oben auf dem Berg zu stehen»

dpa

16.2.2026 - 08:58

Lindsey Vonn hat seit ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt drei Operationen hinter sich.
Instagram/lindseyvonn

Skistar Lindsey Vonn tritt nach ihrer schweren Verletzung in der olympischen Abfahrt die Heimreise an. Die 41-Jährige wird von einem Ärzteteam begleitet. In den USA wartet ein weiterer Klinik-Besuch.

DPA

16.02.2026, 08:58

16.02.2026, 09:18

Lindsey Vonn darf nach Hause: Die bei einem Sturz in der olympischen Abfahrt schwer verletzte Skirennfahrerin macht sich in Treviso für den Rückflug in die USA bereit. Das teilte Sophie Goldschmidt, Chefin des US-Skiteams, der Nachrichtenagentur AP mit.

«Wir sind gerade dabei, das alles zu organisieren», sagte Goldschmidt. Das medizinische Team soll die 41-Jährige auf der Heimreise begleiten. «Wir haben ein grossartiges Team um sie herum, das ihr hilft, und sie wird für weitere Operationen in die USA zurückkehren.»

Foto-Update aus dem Spital. Lindsey Vonn: «Heute hatte ich meine dritte Operation»

Foto-Update aus dem SpitalLindsey Vonn: «Heute hatte ich meine dritte Operation»

Bei ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Die US-Amerikanerin hat bereits mehrere Operationen hinter sich, was für derartige Verletzungen aber nicht ungewöhnlich ist. Die Olympiasiegerin von 2010 war trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie zu dem Wettkampf angetreten.

Vonn will wieder auf den Berg

Vonn hatte sich zuvor für die vielen Zuschriften bedankt und dabei unterstrichen, dass sie absolut bereit für die Abfahrt war – physisch und psychisch. «Mental war ich perfekt. Klar, fokussiert, hungrig, aggressiv und doch völlig ruhig», schrieb die 41-Jährige. Doch selbst, wenn man die stärkste Person der Welt sei, habe der Berg noch immer alle Karten in der Hand.

«Es war den Sturz wert», teilte Vonn mit. «Wenn ich nachts die Augen schliesse, dann bereue ich nichts und die Liebe für das Skifahren ist immer noch da. Ich freue mich auf den Moment, wenn ich wieder oben auf dem Berg stehen kann. Und das werde ich.»

