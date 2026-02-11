Lindsey Vonn: «Heute hatte ich meine dritte Operation»

Daumen hoch: US-Star Lindsey Vonn gibt ein Verletzungs-Update. Screenshot/Instagramlindseyvonn

Nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo meldet sich Lindsey Vonn mit einem weiteren Update aus dem Spital. Die US-Amerikanerin bestätigt «Fortschritte», dazu postet sie ein Bild ihrer Verletzung.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lindsey Vonn hat sich bei ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo einen Bruch des Scheinbeins zugezogen.

Mittlerweile ist die US-Amerikanerin dreimal erfolgreich operiert worden. Das gibt sie auf Instagram bekannt.

Dazu postet die 41-Jährige ein Bild ihrer Verletzung und gibt sich positiv: «Ich mache Fortschritte, auch wenn es langsam vorangeht.» Mehr anzeigen

Lindsey Vonn hat sich bei ihrem heftigen Sturz in der Olympia-Abfahrt einen komplizierten Schienbeinbruch zugezogen. In einem Post auf Instagram bestätigt die US-Amerikanerin am Mittwoch, dass eine dritte Operation erfolgreich durchgeführt wurde.

«Heute hatte ich meine dritte Operation, und sie war erfolgreich. Erfolg hat heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor ein paar Tagen», schreibt die 41-Jährige und postet dazu ein Bild ihres verletzten Beins.

Lindsey Vonn stürzt in der Olympia-Abfahrt nach wenigen Fahrsekunden schwer 08.02.2026

«Ich mache Fortschritte, und auch wenn es langsam vorangeht, weiss ich, dass alles gut werden wird. Ich bin dankbar für all die unglaublichen medizinischen Mitarbeiter, Freunde und Familienmitglieder, die mir zur Seite stehen, und für die überwältigende Liebe und Unterstützung von Menschen aus aller Welt.»

Aus dem Spital heraus bedankt sich Vonn auch bei ihren Teamkollegen: «Ich gratuliere meinen Teamkollegen und allen Athleten des Team USA, die mich inspirieren und mir etwas geben, worüber ich mich freuen kann. ❤️🤍💙»

Bereits am Dienstag hatte sich Vonn zu Wort gemeldet und ein erstes Verletzungsupdate gegeben. Trotz der starken Schmerzen bereue sie nichts. Der Kreuzbandriss habe nichts mit ihrem Sturz zu tun gehabt, betonte Vonn. «Ich war schlichtweg zwölf Zentimeter zu nah an meiner Linie, als sich mein rechter Arm am Tor verhakte.»

Sonja Nef über Lindsey Vonn: «Sie hat das Risiko in Kauf genommen» Sonja Nef äussert sich zum Sturz von Lindsey Vonn sowie zur Leistung der Schweizerinnen in der Olympia-Abfahrt. 08.02.2026

Sie habe gewusst, dass Rennen riskant sind. «Es war und wird immer ein unglaublich gefährlicher Sport bleiben.» Es sei kein märchenhaftes Ende, sondern einfach das Leben. Sie habe es gewagt, zu träumen, und hart dafür gearbeitet.