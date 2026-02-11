Lindsey Vonn: «Heute hatte ich meine dritte Operation»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Foto-Update aus dem Spital Lindsey Vonn: «Heute hatte ich meine dritte Operation»

Tobias Benz

11.2.2026

Daumen hoch: US-Star Lindsey Vonn gibt ein Verletzungs-Update.
Daumen hoch: US-Star Lindsey Vonn gibt ein Verletzungs-Update.
Screenshot/Instagramlindseyvonn

Nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo meldet sich Lindsey Vonn mit einem weiteren Update aus dem Spital. Die US-Amerikanerin bestätigt «Fortschritte», dazu postet sie ein Bild ihrer Verletzung.

Redaktion blue Sport

11.02.2026, 19:06

11.02.2026, 19:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lindsey Vonn hat sich bei ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo einen Bruch des Scheinbeins zugezogen.
  • Mittlerweile ist die US-Amerikanerin dreimal erfolgreich operiert worden. Das gibt sie auf Instagram bekannt.
  • Dazu postet die 41-Jährige ein Bild ihrer Verletzung und gibt sich positiv: «Ich mache Fortschritte, auch wenn es langsam vorangeht.»
Mehr anzeigen

Lindsey Vonn hat sich bei ihrem heftigen Sturz in der Olympia-Abfahrt einen komplizierten Schienbeinbruch zugezogen. In einem Post auf Instagram bestätigt die US-Amerikanerin am Mittwoch, dass eine dritte Operation erfolgreich durchgeführt wurde.

«Heute hatte ich meine dritte Operation, und sie war erfolgreich. Erfolg hat heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor ein paar Tagen», schreibt die 41-Jährige und postet dazu ein Bild ihres verletzten Beins.

Lindsey Vonn stürzt in der Olympia-Abfahrt nach wenigen Fahrsekunden schwer

Lindsey Vonn stürzt in der Olympia-Abfahrt nach wenigen Fahrsekunden schwer

08.02.2026

«Ich mache Fortschritte, und auch wenn es langsam vorangeht, weiss ich, dass alles gut werden wird. Ich bin dankbar für all die unglaublichen medizinischen Mitarbeiter, Freunde und Familienmitglieder, die mir zur Seite stehen, und für die überwältigende Liebe und Unterstützung von Menschen aus aller Welt.»

Aus dem Spital heraus bedankt sich Vonn auch bei ihren Teamkollegen: «Ich gratuliere meinen Teamkollegen und allen Athleten des Team USA, die mich inspirieren und mir etwas geben, worüber ich mich freuen kann. ❤️🤍💙»

Bereits am Dienstag hatte sich Vonn zu Wort gemeldet und ein erstes Verletzungsupdate gegeben. Trotz der starken Schmerzen bereue sie nichts. Der Kreuzbandriss habe nichts mit ihrem Sturz zu tun gehabt, betonte Vonn. «Ich war schlichtweg zwölf Zentimeter zu nah an meiner Linie, als sich mein rechter Arm am Tor verhakte.»

Sonja Nef über Lindsey Vonn: «Sie hat das Risiko in Kauf genommen»

Sonja Nef über Lindsey Vonn: «Sie hat das Risiko in Kauf genommen»

Sonja Nef äussert sich zum Sturz von Lindsey Vonn sowie zur Leistung der Schweizerinnen in der Olympia-Abfahrt.

08.02.2026

Sie habe gewusst, dass Rennen riskant sind. «Es war und wird immer ein unglaublich gefährlicher Sport bleiben.» Es sei kein märchenhaftes Ende, sondern einfach das Leben. Sie habe es gewagt, zu träumen, und hart dafür gearbeitet.

Komplizierter Schienbeinbruch. Lindsey Vonn: «Ich bereue nichts – ich wusste, dass es riskant ist»

Komplizierter SchienbeinbruchLindsey Vonn: «Ich bereue nichts – ich wusste, dass es riskant ist»

Meistgelesen

Neue Bilder zeigen die Zerstörung in der Bar – und werfen Fragen auf
Lindsey Vonn: «Heute hatte ich meine dritte Operation»
Diese Fake-Mail räumt dein Konto leer
So wird Justizministerin Pam Bondi zur Gefahr für Donald Trump
Snowboard-Star fällt auf Kopf und bleibt regungslos liegen

Mehr blue Sport

Countdown im Stream. St.Gallen empfängt YB ++ FCZ lädt zum Kantonsderby ++ Servettte zu Gast in Lugano

Countdown im StreamSt.Gallen empfängt YB ++ FCZ lädt zum Kantonsderby ++ Servettte zu Gast in Lugano

Olympia-Auftaktspiel. Die Slowakei überrascht und bezwingt Finnlands NHL-Stars klar

Olympia-AuftaktspielDie Slowakei überrascht und bezwingt Finnlands NHL-Stars klar

Auf den Spuren von Aamodt und Tomba. Die Zahlen zur historischen Olympia-Premiere von Franjo von Allmen

Auf den Spuren von Aamodt und TombaDie Zahlen zur historischen Olympia-Premiere von Franjo von Allmen

Franjo von Allmen. «War mir ziemlich sicher, dass es nicht fürs Podest reicht – geschweige denn für Gold»

Franjo von Allmen«War mir ziemlich sicher, dass es nicht fürs Podest reicht – geschweige denn für Gold»

«Bei Franjo geht im Moment einfach alles auf». Trainer Nydegger weiss, was Von Allmen für den Erfolg braucht

«Bei Franjo geht im Moment einfach alles auf»Trainer Nydegger weiss, was Von Allmen für den Erfolg braucht