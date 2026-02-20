Skurril, witzig, eindrücklich, einmalig: Was an Olympia passiert, gehört zum sportlichen Allgemeingut. blue Sport erzählt Anekdoten, die sich an Winterspielen zutrugen – mit und ohne Schweizer Beteiligung.

Michael Schifferle Luca Betschart

Franz Heinzer war einer der besten Abfahrer seiner Zeit. Er war Weltmeister 1991 in Saalbach, holte dreimal die kleine Kristallkugel und beherrschte auch die Abfahrtsklassiker: Wengen, Kitzbühel, Gröden, Val-d’Isère. Die Olympischen Spiele allerdings vergässe er wohl am liebsten, besonders jene 1994 in Lillehammer.

Heinzer feuerte aus dem Starthaus – so schnell und explosiv, dass ein nicht ganz unwichtiges Instrument seinen Dienst versagte: der rechte Ski. Dessen Bindung brach unmittelbar. Heinzer, erst ungläubig, dann von Tobsucht erfüllt, stand wenige Meter nach dem Start mit nur einem Ski da. Der Traum vom Olympiagold war begraben. Im Sommer desselben Jahres trat er zurück.

