Legendäre Olympia-Momente Wenn die Bindung bricht – Franz Heinzer verliert beim Start den Ski

Luca Betschart

20.2.2026

Skurril, witzig, eindrücklich, einmalig: Was an Olympia passiert, gehört zum sportlichen Allgemeingut. blue Sport erzählt Anekdoten, die sich an Winterspielen zutrugen – mit und ohne Schweizer Beteiligung.

Michael Schifferle

20.02.2026, 19:30

Franz Heinzer war einer der besten Abfahrer seiner Zeit. Er war Weltmeister 1991 in Saalbach, holte dreimal die kleine Kristallkugel und beherrschte auch die Abfahrtsklassiker: Wengen, Kitzbühel, Gröden, Val-d’Isère. Die Olympischen Spiele allerdings vergässe er wohl am liebsten, besonders jene 1994 in Lillehammer.

Heinzer feuerte aus dem Starthaus – so schnell und explosiv, dass ein nicht ganz unwichtiges Instrument seinen Dienst versagte: der rechte Ski. Dessen Bindung brach unmittelbar. Heinzer, erst ungläubig, dann von Tobsucht erfüllt, stand wenige Meter nach dem Start mit nur einem Ski da. Der Traum vom Olympiagold war begraben. Im Sommer desselben Jahres trat er zurück.

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Das «Wunderkind vom Matterhorn» über den enormen Druck nach seinem Olympia-Gold 1988 und den Umgang mit hohen Erwartungen im Skisport. Ein Gespräch über seine Skikarriere, Pionierarbeit beim Helmtragen und den Fokus, den es an der Weltspitze braucht.

04.02.2026

Vreni Schneider über ihr erstes Olympia-Gold: «Hatte kein gutes Gefühl im Ziel»

Vreni Schneider über ihr erstes Olympia-Gold: «Hatte kein gutes Gefühl im Ziel»

23.01.2026

