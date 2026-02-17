Federica Brignones Liebesleben lässt die Gerüchteküche brodeln. sda

Federica Brignones Comeback könnte spektakulärer kaum sein: Nach ihrer schweren Verletzung holte sie gleich doppeltes Olympia-Gold. Abseits der Piste wird über ihre neue Begleitung spekuliert.

Paolo Beretta Carlotta Henggeler

Die Sportwelt feiert die aussergewöhnlichen Leistungen von Ski-Champion Federica Brignone. Die Italienerin zog mit ihrem Landsmann Alberto Tomba gleich, indem sie an derselben Olympia-Ausgabe zwei Goldmedaillen gewann.

Die «Azzurra» schrieb damit ein weiteres Stück Sportgeschichte: Die Medaillen holte sie nur zehn Monate nach einer schweren Verletzung – und mit lediglich zwei Weltcup-Rennen in dieser Saison.

Bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo fiel im Umfeld des italienischen Ski-Stars Federica «Fede» Brignone ein neues Gesicht auf und sorgte für Aufmerksamkeit: James Mbaye.

Chi è James Mbaye, il presunto fidanzato di Brignone: ex cestista, la carriera da modello https://t.co/PrL66rXmLf — Corriere della Sera (@Corriere) February 16, 2026

Zwar gibt es noch keine offizielle Bestätigung der Beziehung, doch mehrere Hinweise und Beobachtungen der italienischen Presse lassen vermuten, dass Mbaye derzeit eine besondere Rolle in Brignones Leben spielt.

Auch er war ein Sportler

Mbaye ist ein professionelles Model, das überwiegend in Mailand, Deutschland und der Türkei arbeitet. Vor seiner Modellkarriere spielte er viele Jahre Basketball in verschiedenen Vereinen in der Romagna und in Florenz.

Er fiel bei den Olympischen Spielen auf, weil er die Siegerin von der Seite der Familie aus unterstützte und sich dort auch mit auffälligem Stil zeigte. Aus Posts in den sozialen Medien geht hervor, dass er bereits seit einigen Tagen in Cortina ist.

Federica Brignone selbst ist dafür bekannt, ihre Privatsphäre zu schützen – auch über ihr Liebesleben ist nur wenig bekannt.

