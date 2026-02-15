Zu Beginn des Mitteldrittels kommt Nico Hischier zu zwei Grosschancen alleine vor Dostal. Der tschechische Torhüter gewinnt beide Privatduelle. In der Folge nehmen die Unterbrüche zu und die Grosschancen ab. Das Spiel bleibt sehr intensiv und die Schweiz kassiert einmal mehr zu viele Strafen.

Gefährlich wird es in Unterzahl in der 35. Minute. Pastrnak hat das 2:0 für die Tschechen auf dem Stock, doch Roman Josi geht gerade noch mit seinem Arbeitsgerät dazwischen und rettet für den geschlagenen Genoni.

Nati-Captain Josi zeigt sich zwei Minuten später in der Vorwärtsbewegung und trifft etwas glücklich zum Ausgleich. Sein Zuspiel prallt vom Schlittschuh eines Tschechen ins Tor. Das ist den Schweizern egal, denn sie machen weiter Druck und drehen in der 39. Minute das Spiel mit dem Powerplay-Tor von Timo Meier.