Ticker Tschechien gleicht aus – Suter liefert sofort die Antwort

Andreas Lunghi

15.2.2026

Im letzten Gruppenspiel spielt die Schweizer Nati gegen Tschechien um Platz 2. Verschafft sich das Team von Patrick Fischer eine gute Ausgangslage für die K.o.-Phase? Verfolge das Spiel im Live-Ticker!

Redaktion blue Sport

15.02.2026, 11:44

15.02.2026, 14:17

Schweiz vs. Tschechien
3:2 *
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 50. Minute

    Was für eine Reaktion der Schweizer auf den Ausgleich der Tschechen. Halten sie nun an der Führung fest?

  • 49. Minute

    Tooor für die Schweiz, 3:2 durch Pius Suter

    Sofortige Antwort! Meier zieht von rechts aufs Tor. Moser legt im Slot zurück und Pius Suter trifft aus dem Hinterhalt zur erneuten Führung für die Schweiz.

  • 47. Minute

    Tooor für Tschechien, 2:2 durch Radim Simek

    Jäger steht Genoni bei einer Parade im Weg und die Scheibe bleibt in den Reihen der Tschechen. Diese kommt in einem zweiten Anlauf nochmals auf Genoni, der nach vorne abprallen lässt und beim Nachschuss von Radim Simek nicht anrichten kann.

  • 46. Minute

    Hinten steht die Schweiz sehr stabil. Nach vorne bleibt sie sehr gefährlich. Hischier tankt sich am rechten Flügel durch, fährt hinter dem Tor durch und bedient Meier am linken Pfosten. Dostal macht die nahe Ecke zu und pariert den Direktschuss.

  • 45. Minute

    Knak kommt in der neutralen Zone an die Scheibe und tankt sich durch die Mitte. Er gibt einen hohen Handgelenkschuss ab, der Dostal kurz ins Straucheln bringt. Der Torhüter pariert im Nachfassen.

  • 43. Minute

    Die Schweiz macht in diesen ersten Minuten des Schlussdrittels einen konzentrierten Eindruck.

  • 41. Minute

    Beginn 3. Drittel

    Das 3. Drittel läuft!

  • Fazit 2. Drittel

    Zu Beginn des Mitteldrittels kommt Nico Hischier zu zwei Grosschancen alleine vor Dostal. Der tschechische Torhüter gewinnt beide Privatduelle. In der Folge nehmen die Unterbrüche zu und die Grosschancen ab. Das Spiel bleibt sehr intensiv und die Schweiz kassiert einmal mehr zu viele Strafen.

    Gefährlich wird es in Unterzahl in der 35. Minute. Pastrnak hat das 2:0 für die Tschechen auf dem Stock, doch Roman Josi geht gerade noch mit seinem Arbeitsgerät dazwischen und rettet für den geschlagenen Genoni.

    Nati-Captain Josi zeigt sich zwei Minuten später in der Vorwärtsbewegung und trifft etwas glücklich zum Ausgleich. Sein Zuspiel prallt vom Schlittschuh eines Tschechen ins Tor. Das ist den Schweizern egal, denn sie machen weiter Druck und drehen in der 39. Minute das Spiel mit dem Powerplay-Tor von Timo Meier.

  • 40. Minute

    Ende 2. Drittel

    Die Schweiz dreht das Spiel und führt nach dem Mitteldrittel mit 2:1 gegen Tschechien.

  • 39. Minute

    Tooor für die Schweiz, 2:1 durch Timo Meier

    It's Timo Time! Die Schweiz zieht das Powerplay auf und Josi schiesst von der blauen Linie aufs Tor. Dostal lässt nach vorne abprallen und Timo Meier staubt ab. Partie gedreht!

  • 39. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Roman Cervenka (Tschechien)

    Cervenka bringt Bertschy im Bandenkampf mit einem Beinstellen zu Fall. Er muss für 2 Minuten auf die Strafbank.

  • 37. Minute

    Tooor für die Schweiz, 1:1 durch Roman Josi

    Der Ausgleich! Meier erobert die Scheibe in der neutralen Zone und Moser lanciert auf der rechten Seite Roman Josi. Der Captain will die Scheibe zu Moser zurückspielen, trifft im Slot aber den Schlittschuh eines Tschechen und von da prallt der Puck ins Tor. 

  • 36. Minute

    Tschechien erhöht in den letzten Sekunden des Powerplays nochmals den Druck. Genoni wehrt einen Schuss von rechts ab. Siegenthaler steht wieder auf dem Eis.

  • 35. Minute

    Da jubelt er schon! Die Scheibe bleibt im Slot hängen. Josi kniet am Boden, da kommt Pastrnak angebraust und schiesst den Puck per Backhand drüber – allerdings nicht freiwillig. Josi bringt seinen Stock gerade noch rechtzeiti in den Schussweg.

  • 35. Minute

    Tschechien zieht das Powerplay auf und die Scheibe kommt in den linken Bullykreis, wo Stransky direkt abzieht. Genoni hat freie Sicht und pariert mit der Fanghand.

  • 34. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Jonas Siegenthaler (Schweiz)

    Siegenthaler schlägt nach einem sauberen Check mit dem Ellbogen nach und trifft Sedlak im Gesicht. Er muss für 2 Minuten in die Kühlbox.

  • 32. Minute

    Nach über einer Minute des Überzahlspiels kann sich die Schweiz doch noch festsetzen. Hischier spielt im Slot Meier an, der die Scheibe aber links am Tor vorbei lenkt. Necas steht wieder auf dem Eis.

  • 31. Minute

    Ein Powerplay der Schweizer ist noch nicht zu sehen. Tschechien arbeitet alles weg.

  • 30. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Martin Necas (Tschechien)

    Necas hält Josi am Trikot zurück und muss für 2 Minuten auf die Strafbank.

  • 28. Minute

    Viele Unterbrüche in dieser Phase, Spielfluss ist in den letzten Minuten etwas verloren gegangen. Die Partie findet hauptsächlich zwischen den zwei Zonen statt.

  • 26. Minute

    Jetzt braucht es wieder einmal Genoni. Sedlak erobert die Scheibe hinter der Grundlinie in der Schweizer Zone und spielt das Pässchen in den Slot. Da geht Cervenka vergessen, schiesst aus kürzester Distanz Genoni an.

  • 24. Minute

    Just in dem Moment, als Kempny von der Strafbank zurückkehrt, kommt Kurashev zu einem Abschluss von der rechten Seite. Sein Handgelenkschuss fliegt über den Kasten der Tschechen.

  • 23. Minute

    Nächstes Privatduell zwischen Hischier und Dostal – mit dem erneut besseren Ende für den tschechischen Torhüter. Andrighetto schickt den Stürmer der New Jersey Devils auf die Reise, dieser schiesst Dostal aber wieder an.

  • 22. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Michal Kempny (Tschechien)

    Erstes Überzahlspiel für die Schweiz. Kempny hakt bei Meier ein und wandert dafür 2 Minuten auf die Strafbank.

  • 22. Minute

    Hischier und Kurashev spielen einen Doppelpass und Hischier läuft alleine auf Dostal zu. Der Torhüter bleibt lange stehen und wird vom Schweizer angeschossen.

  • 21. Minute

    Beginn 2. Drittel

    Weitergehts mit dem Mitteldrittel!

  • Fazit 1. Drittel

    Im letzten Gruppenspiel geht es für die Schweiz darum, sich für die K.o.-Phase eine gute Ausgangslage zu schaffen. Dafür braucht es gegen Tschechien einen Sieg, um sich in der Gruppe A Platz 2 hinter Kanada zu sichern.

    In Abwesenheit von Kevin Fiala, Andrea Glauser und Denis Malgin starten die Schweizer furios ins Spiel. Sie kreieren gleich gute Chancen, lassen diese aber in Person von Nico Hischier und Philipp Kurashev liegen.

    Es ist ein intensives, umkämpftes Spiel. Für beide Teams geht es um enorm viel. Tschechien kommt nur zu wenigen Offensiv-Aktionen, nutzen eine davon in der 16. Minute allerdings sofort aus. Janis Moser verliert die Scheibe in der Mittelzone und Ex-Ambri-Stürmer Filip Chlapik schiesst die Tschechen in Führung.

    Kurz vor der ersten Pause spielt die Schweiz mit einem Mann weniger. NHL-Star David Pastrnak trifft den Pfosten und im Gegenzug verpasst Moser nach einem Abpraller von Tschechien-Torhüter Dostal das leere Tor.

  • 20. Minute

    Ende 1. Drittel

    Tschechien führt nach 20 Minuten mit 1:0 gegen die Schweiz.

  • 20. Minute

    Grosschance für die Schweizer! Moser prescht durch und kommt in Unterzahl dem Ausgleich nahe. Dostal lässt seinen Schuss abprallen und der Schweizer trifft mit dem Nachschuss das leere Tor nicht.

  • 19. Minute

    Die Scheibe läuft in den Reihen der Tschechen. Pastrnak hämmert sie mit einem Direktschuss aus dem linken Bullykreis an den rechten Pfosten.

  • 18. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Jonas Siegenthaler (Schweiz)

    Siegenthaler schiesst Necas an und der Tscheche reagiert am schnellsten. Er könnte alleine auf Genoni laufen, wird von Siegenthaler aber regelwidrig gestoppt. Der Schweizer muss für 2 Minuten auf die Strafbank.

  • 18. Minute

    Tschechien versucht gleich nachzusetzen. Pastrnak wird im Slot angespielt, schiesst aus wenigen Metern aber deutlich über das Tor.

  • 17. Minute

    Beim Gegentor trägt auch Suter eine Mitschuld. Er geht nicht konsequent genug ins Backchecking, um Moser zu helfen. Wie reagieren die Schweizer?

  • 16. Minute

    Tooor für Tschechien, 0:1 durch Filip Chlapik

    Moser kann die Scheibe in der neutralen Zone nicht wegspielen und schon geht es schnell in die andere Richtung. Necas lanciert ein Zwei-gegen-Eins und spielt den Pass rüber zu Filip Chlapik, der sich nicht zweimal bitten lässt. Genoni verschiebt sich zu spät.

  • 15. Minute

    Kurashev und Meier vertändeln die Scheibe in der eigenen Zone und prompt wird es gefährlich. Genoni wehrt einen Slapshot vom linken Flügel mit dem rechten Schoner ab.

  • 13. Minute

    Die Chancen der Schweizer häufen sich. Josi sieht, wie Suter vor dem Tor völlig frei steht und bringt den Puck einfach mal in diese Richtung. Suter kann nicht ablenken und Dostal pariert im Nachfassen.

  • 12. Minute

    Knak erobert die Scheibe in der gegnerischen Zone mit einem kernigen Check und bedient Kukan an der blauen Linie. Der Handgelenkschuss des Verteidigers wird mehrmals abgefälscht und setzt noch gefährlich vor Dostal auf. Der Torhüter wehrt mit dem rechten Schoner ab.

  • 11. Minute

    Die Schweizer haben mit den Tschechen noch eine Rechnung aus dem WM 2024 offen, als sie sich nur knapp geschlagen geben mussten. 15 Spieler aus der tschechischen Mannschaft von damals sind heute wieder dabei.

  • 9. Minute

    Kurz vor Abschluss der Überzahl läuft die Scheibe in den Reihen der Tschechen. Cervenka hat aus dem rechten Bullykreis freie Schussbahn, trifft aber nur Genonis Fanghand. Riat steht wieder auf dem Eis.

  • 8. Minute

    Eine Minute der Strafe gegen Riat ist bereits wieder verstrichen. Genoni musste bisher kein einziges Mal ernsthaft eingreifen.

  • 7. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Damien Riat (Schweiz)

    Riat trifft Hertl mit dem Stock im Gesicht und muss für 2 Minuten auf die Strafbank.

  • 5. Minute

    Die Schweizer machen weiter enorm viel Druck nach vorne. Hischier verpasst ein Pass von hinter der Grundlinie im Slot nur knapp. Er holt sich die Scheibe aber zurück und spielt sie erneut hinter das Tor. Da kommt Kurashev mit dem Puck am Stock raus und läuft alleine in den Slot. Er scheitert per Backhand an Dostal.

  • 4. Minute

    Thürkauf behauptet den Puck am rechten Flügel und spielt den tollen Querpass auf Josi. Er spielt den scharfen Pass zum rechten Pfosten, wo Bertschy knapp verpasst.

  • 3. Minute

    Die Schweiz spielt ein aggressives Forechecking und erobert ein erstes Mal die Scheibe in der gegnerischen Zone. Andrighetto findet allerdings keine Anspielstation und muss den Puck wieder abgeben.

  • 2. Minute

    Die Intensität ist bereits in diesen ersten Minuten sehr hoch. Es wird ein harter Kampf sein.

  • 1. Minute

    Zum ersten Mal an diesem Turnier sind die Schweizer Fans auf den Rängen nicht in Überzahl. Die tschechischen Fans sind sehr zahlreich in Mailand erschienen.

  • 1. Minute

    Spielbeginn

    Die Partie läuft!

  • Aufstellung Tschechien

    Lukas Dostal hütet das Tor der Tschechien. Im Vergleich zum Sieg gegen Frankreich gibt es nur eine Anpassung: David Tomasek ersetzt den Stürmer des EV Zug Dominik Kubalik.

  • Aufstellung Schweiz

    Leonardo Genoni steht heute wieder zwischen den Pfosten. Aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle spielt die Schweiz mit nur zwölf Stürmern. Simon Knak springt für Kevin Fiala ein und Sandro Schmid übernimmt den Platz von Denis Malgin. Tim Berni ersetzt Andrea Glauser.

  • Direktduelle

    An Olympia trafen die beiden Teams letztmals 2022 in Peking aufeinander. Tschechien gewann das Duell in der Gruppenphase, die Schweiz dasjenige in der Viertelfinal-Qualifikation. Wer gewinnt heute?

  • Schiedsrichter

    Michael Campbell aus Kanada und Chris Rooney aus den USA leiten die Partie in der Arena Santagiulia in Mailand. Die beiden Head Referees werden von den Linesmen Onni Hautamaki aus Finnland und Libor Suchanek aus Tschechien assistiert.

  • Formstand Tschechien

    Die Tschechen sind mit der 0:5-Niederlage gegen Kanada ins Olympia-Turnier gestartet. Im zweiten Spiel gegen Frankreich hatten sie mehr Mühe als gedacht. Sie gaben eine 2:0-Führung aus der Hand und gerieten gar mit 2:3 in Rückstand. Eine Leistungssteigerung nach Spielhälfte brachte den Tschechen am Ende doch noch den Sieg. Was zeigen sie heute gegen die Schweiz?

  • Formstand Schweiz

    Es war der grosse Schock im Spiel gegen Kanada: Kurz vor Schluss fiel Kevin Fiala mit einer schweren Unterschenkelverletzung aus. Mittlerweile wurde der Stürmer der Los Angeles Kings erfolgreich operiert und erholt sich. Für die Schweizer Nati ist sein Ausfall ein herber Verlust. Wie an der letzten WM, als sich Nico Hischier verletzte, fällt erneut ein Leistungsträger aus. Dazu kommen auch noch die Verletzungen von Andrea Glauser und Denis Malgin. Wie reagiert das Team auf die Ausfälle?

    Verletzungsschock um Nati-Star. Kanadas NHL-Stars stehen für Fiala Spalier – Gegenspieler Wilson: «Fühle mich schrecklich»

    Verletzungsschock um Nati-StarKanadas NHL-Stars stehen für Fiala Spalier – Gegenspieler Wilson: «Fühle mich schrecklich»

  • Ausgangslage

    Kanada steht bereits als Sieger der Gruppe A fest. Die Schweiz wird mit grosser Wahrscheinlichkeit über die Viertelfinal-Qualifikation gehen müssen, auch wenn sie heute gegen Tschechien gewinnen und den zweiten Platz behaupten sollte. Denn mit dem gestrigen Kantersieg gegen Italien hat Finnland das Viertelfinal-Ticket als bester Gruppenzweiter schon fast auf sicher. Die Schweiz müsste heute mit 11:0 gewinnen, um die Finnen noch zu verdrängen. Mit einem Sieg würde in der Viertelfinal-Qualifikation ein schwächerer Gegner warten.

    Spezieller Eishockey-Modus bei Olympia. So schaffen es die Schweizer ins Viertelfinale

    Spezieller Eishockey-Modus bei OlympiaSo schaffen es die Schweizer ins Viertelfinale

  • Hallo ...

    ... und herzlich willkommen zum dritten Gruppenspiel der Schweizer Eishockey-Nati an den Olympischen Spielen in Milano Cortina. Gegen Tschechien geht es für das Team von Patrick Fischer um Rang 2 in der Gruppe A. Verschafft sich die Schweiz eine gute Ausgangslage für die K.o.-Phase?

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Riesenslalom-Legende Michael von Grünigen analysiert das Olympia-Rennen von Bormio.

14.02.2026

Nef adelt Brignone: «So ein Comeback habe ich noch nie gesehen»

Nef adelt Brignone: «So ein Comeback habe ich noch nie gesehen»

Nur zehn Monate nach ihrem doppelten Beinbruch krönt Federica Brignone an den Winterspielen in der Heimat ihre glanzvolle Karriere mit dem ersten Olympiasieg. Ski-Legende Sonja Nef ist begeistert.

12.02.2026

Michael von Grünigen: «Ich hab kaum noch Worte für Franjo»

Michael von Grünigen: «Ich hab kaum noch Worte für Franjo»

Nach dem dritten Olympiasieg von Franjo von Allmen bleibt auch unserem Experten nur das Staunen. Michael von Grünigen versucht die Leistung einzuordnen.

11.02.2026

