Gold-Hattrick! Franjo von Allmen fährt auch im Super-G zum Olympiasieg 11.02.2026

Franjo von Allmen schafft in Bormio Historisches und fährt in seinem dritten Olympia-Rennen zu seiner dritten Goldmedaille. Mit dem Triumph im Super-G verblüfft sich der 24-Jährige selbst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Franjo von Allmen gewinnt bei seiner Olympia-Premiere nach der Abfahrt und der Team-Kombi auch den Super-G.

Nach dem historischen Meilenstein sucht auch von Allmen selbst nach Erklärungen: «Ich checke es noch nicht ganz.»

Auch im Moment des Triumphs gibt sich der Berner Oberländer bescheiden: «Ich hatte das Glück auf meiner Seite mit der frühen Startnummer und dass die Piste etwas langsamer wurde.» Mehr anzeigen

Franjo von Allmen schreibt Sport-Geschichte! Der 24-Jährige fährt in seinem dritten Olympia-Rennen zu seinem dritten Sieg und avanciert damit zum erst vierten Ski-Star, der einen Gold-Hattrick an denselben Olympischen Spielen realisiert. Zuvor ist das bisher nur dem Österreicher Toni Sailer (in Cortina 1956), dem Franzosen Jean Claude Killy (in Grenoble 1968) und der Kroatin Janica Kostelic (in Salt Lake City 2002) gelungen.

Dass es nach der Abfahrt und der Team-Kombination auch im Super-G klappt, überrascht den Medaillenjäger kurz nach seiner Fahrt selbst. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach 15 Fahrern noch vorne bin. Ich bin gerade selbst etwas ratlos», sagt von Allmen im SRF-Interview und gibt sich bescheiden: «Ich hatte das Glück auf meiner Seite mit der frühen Startnummer und dass die Piste etwas langsamer wurde.»

«Wenn ich nicht liefere, liefert Tanguy»

Die letzten Tage wähnt sich der Dreifach-Olympiasieger in einem Traum. «Was willst du mehr? Wenn ich nicht liefere, liefert Tanguy (Nef) im Slalom. Und dass es jetzt im Super-G wieder nach vorne reicht, hätte ich nicht gedacht», so von Allmen, der in seiner Weltcup-Karriere bisher ein Rennen in dieser Disziplin gewinnen konnte.

So ganz realisiert hat der Überflieger das Erreichte noch nicht. «Ich checke es noch nicht ganz», räumt von Allmen ein und sagt: «Ich kann zufrieden nach Hause gehen von diesen Olympischen Spielen. So krönend abschliessen zu können, ist unglaublich geil.»