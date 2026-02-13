  1. Privatkunden
Ticker Schweiz hält im 1. Drittel gut mit – Kanada führt mit 2:1

Andreas Lunghi

13.2.2026

Am zweiten Spieltag der Gruppe A wartet mit Kanada ein grosser Brocken auf die Schweiz. Kann das Team von Patrick Fischer gegen die NHL-Stars reüssieren? Verfolge die Partie im Live-Ticker.

Redaktion blue Sport

13.02.2026, 20:42

13.02.2026, 21:51

Gruppenspiel, Olympia 2026
Kanada vs. Schweiz 2:1*
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 20. Minute

    Ende 1. Drittel

    Kanada führt nach 20 Minuten knapp mit 2:1 gegen die Schweiz.

  • 20. Minute

    Es läuft bereits die letzte Minute im Startdrittel. Kann die Schweiz vor der ersten Sirene ausgleichen?

  • 18. Minute

    Kanada setzt sich in der gegnerischen Zone fest. Suter arbeitet am rechten Pfosten Stone weg, der das halbleere Tor vor sich hat. Der Kanadier holt sich die Scheibe hinter der Grundlinie und spielt im Slot Crosby an. Er zieht direkt ab, schiesst aber links am Tor von Schmid vorbei.

  • 17. Minute

    Timo Meier bringt etwas Härte ins Spiel und verteilt im gleichen Einsatz gleich zwei kernige Checks. Kanada zeigt sich bisher davon unbeeindruckt.

  • 15. Minute

    Die Schweiz versteckt sich nicht und taucht erneut gefährlich vor Thompson auf. Niederreiter wird von hinter dem Tor im Slot angespielt und stochert nach. Der kanadische Torhüter ist allerdings zur Stelle.

  • 14. Minute

    Glauser nimmt die Scheibe hinter dem eigenen Tor an und sieht auf der anderen Seite McDavid nicht kommen. Er wird vom Superstar hart gecheckt und muss auf der Spielerbank gepflegt werden. Es war kein Check gegen den Kopf.

  • 13. Minute

    Tooor für die Schweiz, 2:1 durch Pius Suter

    Powerplay-Tor! Die Schweiz kann sich in der zweiten Hälfte der Strafe gegen Horvat doch noch festsetzen. Andrighetto hämmert die Scheibe von rechts aufs Tor und Thompson lenkt sie an die Latte. Pius Suter steht im Slot und staubt erfolgreich ab.

  • 12. Minute

    Ein Powerplay ist in der ersten Minute des Überzahlspiels nicht zu sehen. Kanada hält die Schweizer weit weg vom eigenen Drittel.

  • 11. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Bo Horvat (Kanada)

    Beim Bully nach dem Tor trifft Horvat Suter mit dem Stock im Gesicht und wandert dafür 2 Minuten auf die Strafbank.

  • 11. Minute

    Tooor für Kanada, 2:0 durch Thomas Harley

    Kanada kommt rechts in die Zone. McDavid zieht drei Schweizer auf sich und spielt den Querpass zum heranbrausenden Thomas Harley. Er findet mit einem satten Handgelenkschuss die Lücke über Schmids rechter Schulter.

  • 11. Minute

    Die Kanadier powern weiter. MacKinnon wird am rechten Pfosten von hinter der Grundlinie angespielt und schliesst direkt ab. Schmid bewegt sich mit und ist zur Stelle.

  • 9. Minute

    Wie reagieren die Schweizer auf den Rückstand? Sie spielen wie gestern gegen Frankreich ein aggressives Forechecking. Bisher geben die Kanadier die Scheibe im eigenen Drittel nicht ab.

  • 7. Minute

    Big Save von Akira Schmid! Fiala vertändelt die Scheibe in der gegnerischen Zone. Crosby läuft alleine auf Schmid, zieht sich die Scheibe auf die Backhand und hebt sie über den Torhüter. Dieser hebt sein linkes Bein und wehrt mirakulös ab.

  • 6. Minute

    Tooor für Kanada, 1:0 durch Connor McDavid

    Es schlägt bereits ein! Das Powerplay steht und MacKinnon spielt den Querpass von links zum rechten Pfosten, wo Connor McDavid frei steht. Er bezwingt Schmid in der nahen Ecke.

  • 6. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Dean Kukan (Schweiz)

    Kukan schlägt an der gegnerischen blauen Linie über die Scheibe und stoppt den Gegenzug von Bennett mit einem Beinstellen. Er muss für 2 Minuten auf die Strafbank.

  • 5. Minute

    Kanada setzt sich ein erstes Mal in der Schweizer Zone fest. Celebrini kurvt um das Tor von Schmid herum und versucht es am linken Pfosten. Marti klärt die Situation und bringt die Scheibe weg.

  • 4. Minute

    Die Schweiz hat in dieser Startphase viel Scheibenbesitz und kommt zur nächsten Chance. Fiala verpasst am linken Pfosten das Zuspiel von Meier, holt sich den Puck aber in der linken Ecke zurück. Er spielt im hohen Slot Meier an, der knapp rechts am Tor vorbei schiesst.

  • 2. Minute

    Es geht gleich Schlag auf Schlag! Malgin läuft mit viel Speed in die gegnerische Zone und spielt von links im Zentrum Niederreiter an. Er versucht, Thompson auszuspielen, kommt aber nicht am Torhüter vorbei, der sich einfach hinlegt.

  • 1. Minute

    Bereits nach wenigen Sekunden scheppert es hinter Akira Schmid. Bei einem Flatterschuss von der blauen Linie greift der Torhüter daneben und die Scheibe knallt ans rechten Lattenkreuz.

  • 1. Minute

    Spielbeginn

    Die Partie läuft!

  • Aufstellung Kanada

    Logan Thompson steht zwischen den Pfosten. Brad Marchand und Josh Morissey sind im Vergleich zum Tschechien-Spiel nicht im Kader. Seth Jarvis und Travis Sanheim rücken nach.

  • Aufstellung Schweiz

    Im Vergleich zum Spiel gegen Frankreich gibt es nur eine Anpassung: Akira Schmid ersetzt im Tor Leonardo Genoni.

  • Direktduelle

    Nach dem sensationellen Triumph der Schweizer in Turin 2006 trafen die beiden Nationen auch 2010 und 2018 an Olympia aufeinander. In beiden Spielen setzten sich die Kanadier durch. Das letzte Duell gab es an der WM 2024, wo sich die Schweiz im Halbfinale mit 3:2 nach Penaltyschiessen durchsetzte. Ein gutes Omen für das heutige Spiel?

  • Schiedsrichter

    Jan Hribik aus Tschechien und Dan O'Rourke aus Kanada leiten die Partie in der Arena Santa Giulia. Die beiden Head Referees werden von den Linesmen Albert Ankerstjerne aus Dänemark und David Brisebois aus Kanada assistiert.

  • Formstand Kanada

    Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Macklin Celebrini – das Aufgebot der Kanadier lässt das Herz jedes Eishockey-Fans höher schlagen. Trainer Jon Cooper kann aus dem Vollen schöpfen und erlaubt es sich gar, ein Talent wie Connor Bedard zu Hause zu lassen. Und die Star-Truppe hat im ersten Spiel gegen Tschechien bereits die Muskeln spielen lassen. 5:0 lautete das deutliche Resultat am Ende. Was zeigen sie gegen die Schweiz?

    Die Crème de la Crème ist dabei. Das sind die grössten Eishockey-Stars bei Olympia

    Die Crème de la Crème ist dabeiDas sind die grössten Eishockey-Stars bei Olympia

  • Formstand Schweiz

    Schweiz gegen Kanada an Olympia – da war doch was? Genau, eine der grössten Sensationen im Eishockey. Es war 2006, die Schweiz gewann dank dem Doppelpack von Paul DiPietro – notabene ein eingebürgerter Kanadier – mit 2:0 gegen das grosse Kanada. Es war der erste Sieg gegen das Mutterland des Eishockeys an einem Grossanlass. Lässt sich das Team von Patrick Fischer davon inspirieren und holt in Mailand nach dem Auftaktsieg vom Donnerstag gegen Frankreich die nächsten drei Punkte? 

    Erneutes Nati-Wunder in Italien?. Das waren die grössten Eishockey-Sensationen bei Olympia

    Erneutes Nati-Wunder in Italien?Das waren die grössten Eishockey-Sensationen bei Olympia

  • Ausgangslage

    «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative und wir sind mittendrin», sagte Nati-Trainer Patrick Fischer vor dem Olympia-Turnier im Gespräch mit blue Sport. Damit meinte er die erste Teilnahme der NHL-Stars seit Sotschi 2014. Kanada ist mit allen Superstars nach Italien gereist – kann die Schweiz mithalten?

    Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

    Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

    Patrick Fischer spricht mit blue Sport über das anstehende Olympia-Turnier in Milano und die eigenen Ambitionen.

    06.02.2026

  • Hallo ...

    ... und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag für die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. In der Arena Santa Giulia in Mailand steht der Kracher gegen Kanada an. Das Spiel beginnt um 21.10 Uhr und hier bist du live dabei!

    • Mehr anzeigen

