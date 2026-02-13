Schweiz gegen Kanada an Olympia – da war doch was? Genau, eine der grössten Sensationen im Eishockey. Es war 2006, die Schweiz gewann dank dem Doppelpack von Paul DiPietro – notabene ein eingebürgerter Kanadier – mit 2:0 gegen das grosse Kanada. Es war der erste Sieg gegen das Mutterland des Eishockeys an einem Grossanlass. Lässt sich das Team von Patrick Fischer davon inspirieren und holt in Mailand nach dem Auftaktsieg vom Donnerstag gegen Frankreich die nächsten drei Punkte?